Seven Ne Yapmaz 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı Seven Ne Yapmaz son bölüm nefes kesti Seven Ne Yapmaz son bölüm ve Seven Ne Yapmaz son bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Seven Ne Yapmaz izleyicisi yeni bölümleri merakla bekliyor. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Seven Ne Yapmaz 11.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Seven Ne Yapmaz 11.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Seven Ne Yapmaz 10. bölümde Nazlı, Ozan'ı. Ozan ise Nazlı'yı kıskanarak yanlış anlayacak. Seven Ne Yapmaz yeni bölümde Nazlı ve Ozan arasındaki ilişki başka boyut kazanacak. Seven Ne Yapmaz dizisinde ikilinin arasında gizli savaş başlayacak. Dizide sürpriz ayrılık haberi geldi. ATV'de Eylül ayında yayınlanmaya başlayan Seven Ne Yapmaz dizisinden Şeyla Halis ve Ferzan Hekimoğlu ayrıldı. Dizide Fatma karakterine hayat veren Şeyla Halis ve Sema karakterine hayat veren Ferzan Hekimoğlu senaryonun değişmesi üzerine hikayedeki rolleri bitti. Diziye veda eden Şeyla Halis, sosyal medya hesabından, 'Fatma’nın hikayesi buraya kadar. Siz diziyi izlemeye devam edin. Biz yeni projelerde görüşeceğiz inşallah' notunu paylaştı. İşte merak edilen Seven Ne Yapmaz son bölüm izleme linki ve 10.bölüm fragmanıyla haberimizde

0 x Seven Ne Yapmaz 10. bölüm fragmanı izleyiciyi ekrana kilitledi. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Seven Ne Yapmaz ekibine yeni oyuncular katıldı. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin paylaştığı Seven Ne Yapmaz dizisinin Safranbolu'da başlayıp İstanbul'da devam eden serüvenine Ahmet Olgun Sünear ve Merve Altınkaya da dahil oldu. Seven Ne Yapmaz son bölümde Nikah faciasının üzerinden altı ay geçmiştir. Nazlı ve Ozan'ın yolları ayrılmıştır. Paraları, pulları, evleri, barkları ve en sonunda da umutları elinden alınan aşıklarımız, kendilerine yeni bir hayat kurma çabası içindedirler. Nazlı ve Arzu, yoksul bir mahallede kıt kanaat geçinmeye çalışmaktadırlar. Arzu, babasının engellemesiyle bir türlü iş bulamamakta, Nazlı ise hem bir eczanede çalışmakta, hem de kendi yaptığı doğal kremleri satmak için uğraşmaktadır. Fakir ama mutludurlar. Aşk, intikam, dram yüklü senaryosu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Seven Ne Yapmaz son bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu haberimizde… SEVEN NE YAPMAZ 10.BÖLÜM 1.FRAGMANI SEVEN NE YAPMAZ 10.BÖLÜM 2.FRAGMANI SEVEN NE YAPMAZ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Ozan ve Nazlı için altı aydan sonraki ilk karşılaşmaları hiç de iyi sonuçlanmaz. Ozan, Nazlı'yı Serdar'ın, Nazlı da Ozan'ı Ebru'nun sevgilisi zanneder. Ozan'la işyerinde tekrar karşılaşmak istemeyen Nazlı, istifa etmeye karar verir. Arzu, ayağına gelen fırsatı tepmemesini, Ozan'ı zaten unuttuysa neden bu kadar dert ettiğini söyleyerek vazgeçirmeye çalışır. Ama Nazlı kararlıdır. Nazlı dediğini yaparak, Serdar'a istifa etmek istediğini söyler. Ama Ebru ve Ozan'ı samimi bir şekilde görünce, bu kararından vazgeçer. Zaten işe ihtiyacı vardır, Ozan'dan korkan onun gibi olsun diyerek silahlarını kuşanır. Bu arada Arzu, Nazlı ve Mehmet'in, onu öğle yemeğine çıkarmak için yaptıkları sürprizle, yalanının ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ardından Mehmet'in gizemli tavırlarından şüphelenen Arzu, yanına Nazlı ve Tevhide Nine'yi de alarak Mehmet'in peşine düşer. Şirket içerisinde, Nazlı ve Ozan arasında, bolca yanlış anlaşılmanın eşlik ettiği bir gizli bir savaş başlar. Ama bu savaş ve yanlış anlaşılmalar, hiç de beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. SEVEN NE YAPMAZ 9. BÖLÜM ÖZETİ SEVEN NE YAPMAZ 9.BÖLÜM İZLEME LİNKİ Kader ağlarını örüyor Nikah faciasının üzerinden altı ay geçmiştir. Nazlı ve Ozan'ın yolları ayrılmıştır. Paraları, pulları, evleri, barkları ve en sonunda da umutları elinden alınan aşıklarımız, kendilerine yeni bir hayat kurma çabası içindedirler. Nazlı ve Arzu, yoksul bir mahallede kıt kanaat geçinmeye çalışmaktadırlar. Arzu, babasının engellemesiyle bir türlü iş bulamamakta, Nazlı ise hem bir eczanede çalışmakta, hem de kendi yaptığı doğal kremleri satmak için uğraşmaktadır. Fakir ama mutludurlar. Ozan ise taksicilik yapmaktadır. Bir yandan da zengin bir hayattan hızla en dibe düşen Aliye'nin bunalımlarıyla ve Zeynep ile uğraşmaktadır. Ozan'ın tek mutluluğu, her gün gizlene saklana da olsa Nazlı'yı görebilmektir. Hem fakir, hem de mutsuzdurlar. Bir gün Nazlı, çalıştığı eczanede; tonla alerjisi olan ve bu yüzden, hayatında çıplak ayakla toprağa bile basamamış zengin ve yakışıklı Serdar ile tanışır. Nazlı'nın doğallığı ve neşesi Serdar'a çok iyi gelir. Ozan ise, taksisine binen Ebru'yu, peşindeki bir adamdan kurtarır. Havalı, zengin bir kız olan Ebru, tam bir şıpsevdidir ve kahramanı olarak gördüğü Ozan'a görür görmez âşık olur. Kader, Nazlı ve Ozan'ı aylar sonra tekrar karşılaştıracaktır. SEVEN NE YAPMAZ KONUSU Uçarı, çapkın, yakışıklı Ozan Ekinsoy, Türkiye’nin büyük holdinglerinden Ekinsoy Holding’in veliahtıdır. Fakat yaptığı büyük bir hata nedeniyle babası Orhan tarafından köye gönderilerek cezalandırılır. Ozan memlekette, o güne kadar tanık olmadığı saf bir yüreğe ve güzelliğe sahip Nazlı’yla karşılaşır. Annesiz ve babasız büyüdüğü halde yaşadığı köyün gözbebeği olan Nazlı, kendi ayakları üstünde durmayı başarabilen, cesur ve güzel bir genç kadındır. Ozan Nazlı’nın bu sahiciliğinden çok etkilenir ve Nazlı’ya karşı kendisinden hiç beklemediği duygular beslemeye başlar; Nazlı’ya bir anda aşık oluvermiştir. Nazlı da ona… Hayli heyecanlı başlayan tanışmaları giderek eğlenceli bir kovalamacaya dönüşür. Beraber çok güzel zaman geçirirler, ama Ozan’ın aklında elbette Nazlı’yla evlenmek yoktur. Fakat çocukluğundan bu yana Nazlı’yı büyüten Fatma ana ve bölgenin bir numaralı dedikoducusu Hatice bir yanlış anlama sonucu iki aşığı yakalar, Nazlı’yla Ozan’ın hiç zaman kaybetmeden evlenmeleri gerekiyordur. Ozan kendini birdenbire hiç hayal etmediği bir hayatın içinde bulur. Ve birden büyük bir paniğe kapılır. Acaba bu evliliğe hazır mıdır? Ozan ne yapacağını bilemez bir haldeyken İstanbul’dan bir telefon alır, acil geri dönmesi gerekmektedir. Böylece Ozan nikahın olduğu gece Nazlı’yı bırakır ve kimseye söylemeden İstanbul’a döner. Nazlı, Ozan’ın gittiğini fark ettiğinde kahrolur ve çileden çıkar. Bütün köyün gözünde yerin dibine geçmiştir. Bunu Ozan’ın yanına bırakmayacaktır; Ozan’dan intikam almak için soluğu İstanbul’da alır. Fakat hayat her zamanki gibi oyununu oynar. Nazlı’nın alacağı intikam, bilinen yöntemlerden çok farklı olacaktır. Öldü kabul ettiği babası Yaşar ve var olduğunu yeni öğrendiği kardeşi Arzu’nun yardımıyla Ozan’ın hayatına yeniden girer. Üstelik bambaşka şekilde. Ozan işte o andan itibaren kendisini büyük bir oyunun içinde bulacaktır. OYUNCULAR Yusuf Çim Ozan Ekinsoy Ozan, yakışıklı, havalı, sorumsuz ve çapkın genç bir adamdır. Hayatı boyunca hiç yokluk görmemiş, hiç sıkıntı yaşamamıştır. Tatlı dilli, şeytan tüyü olan zeki biridir ama zekasını bugüne kadar hep çapkınlığa ve haytalığa kullanmıştır. Ta ki bu tavrıyla aile şirketinin sonunu hazırlayana kadar... Babasının verdiği ceza, Ozan'ın tüm hayatını değiştirecektir. Seren Şirince Nazlı Aycı Güzeller güzeli köylü kızımız Nazlı, Fatma ananın çiftliğinde büyümüş, çalışkan, herkesin yardımına koşan melek gibi bir kızdır. Annesini bebek yaşta kaybetmiş, köyden gitmek zorunda kalan babasını ise hiç tanımamıştır. Annesi yerine koyduğu Fatma'nın kanatları altında, doğal bir ortamda, çiftlikte büyümüştür. Bu güzel, iyi yürekli kızımız için hayat Fatma ana' nın yeğeni Ozan'ın köye gelmesiyle değişir. Ecem Çalık Arzu Aycı Arzu, iyi eğitim görmüş, genç yaşına rağmen babasıyla birlikte çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuş genç bir kızdır. Her daim güzel, şık ve ciddi bir görünümü vardır. Birden hayatına varlığını bildiği ama hiç tanışmadığı ablası Nazlı girer. Arzu'nun yaşamı ablasını tanıdıktan sonra çok değişecektir. Sertan Erkaçan Recep Karaman Köye göre hallice bir ailenin biricik oğludur ve Nazlı'ya çok aşıktır. Öyle ki, Nazlı' yı görünce heyecandan kekeler. Nazlı' nın gönlü olmamasına rağmen, sevgisini göstermekten hiç vazgeçmez. Recep hayatımıza çok renkli bir kişilik olarak dahil olacak, hatta günün birinde Ozan'a rakip bile olabilecektir. Serhat Parıl Mehmet Eğilmez Ozan'ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet, Ekinci Holding'in mobilya fabrikasının temel direklerinden biri, baş ustasıdır. Babası Ozan'ın babası Orhan beyin sağ kolu gibidir. Ozan ne kadar hayta, sorumsuz, işe yaramazsa Mehmet tam tersidir. Aklıyla düşünür, kalbiyle karar verir. Ta ki Arzu'yla tanışana kadar. Ahmet Olgun Sünear Serdar Serdar zengin, yakışıklı ve aynı zamanda çalışkan biri... Merve Altınkaya Ebru Ebru... Zengin ve başarılı ama kalbi kırık...

