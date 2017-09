Seven Ne Yapmaz 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Seven Ne Yapmaz 2. bölümü bu akşam Atv'de izlenecek

Seven Ne Yapmaz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi severler tarafından merak edilen konular arasında. Ekranların yeni dizisi Seven Ne Yapmaz ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı. Heyecan ve romantik sahneleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Seven Ne Yapmaz yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin paylaştığı, Safranbolu'dan İstanbul'a uzanan eğlenceli, zaman zaman da dramatik bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide Yusuf Çim ve Seren Şirince'ye; Ecem Çalık, Serhat Parıl, Şeyla Halis, Sertan Erkaçan ve Ferzan Hekimoğlu eşlik ediyor. Yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun yaptığı, senaryosunu 'Bazı Filmler Yazı Grubu'nun yazdığı dizi atv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İşte Seven Ne Yapmaz 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.



Babası tarafından burnu biraz sürtülsün diye köye gönderilen zengin genç, burada bir köylü kızıyla evlenmek zorunda kalıyor. Ama nikahtan sonra gerdeğe bile girmeden karısını terk edip zor durumdaki ailesine yardım etmek için yeniden şehre dönüyor. Kız da onun peşinden İstanbul'a gidiyor. İlk bölümün final sahnesi beni ürküttü. Çünkü kız, kendisini terk eden adamı bulup silahı onun başına doğrulttu.



SEVEN NE YAPMAZ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ATV'de her Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan Seven Ne Yapmaz dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Seven Ne Yapmaz bu akşam yayına girecek 2. bölümden hemen sonra yeni bölüm fragmanı ekrana gelecek. Fragmanın yayına girmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır...



SEVEN NE YAPMAZ 2. BÖLÜM ÖZETİ



Seven Ne Yapmaz dizisinde bu hafta bütün köyün diline düşen, kalbi çok kırılan Nazlı, intikamını almak için silahını kaptığı gibi soluğu İstanbul'da almış, Ozan'ı bulmuş ama âşık olduğu adama kıyamamıştır. Arkadaşları vuruldu sandıkları Ozan'ın yanına koşarken, yıkılmış haldeki Nazlı, elinde tabancayla polisler tarafından yakalanır. Nazlı'yı kurtarma görevi, Nazlı'nın varlığından haberdar olmadığı kardeşi Arzu'ya verilir. Ve Arzu, Nazlı'nın önünde yepyeni bir ufuk açar. Ozan'dan intikamını almanın başka yolları da vardır. Ozan'ın yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. Bütün mal varlığını ve hatta ailesiyle birlikte yaşadığı köşkü dahi kaybetmek üzere olan Ozan'ı hayatının sürprizi beklemektedir.



SEVEN NE YAPMAZ 2. BÖLÜM FRAGMANI







SEVEN NE YAPMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Seven Ne Yapmaz son bölümde Ekinsoy Holding'in yakışıklı, çapkın, uçarı veliahdı Ozan Ekinsoy, yine yapar yapacağını ve şirket için hayati önemdeki anlaşmanın iptal olmasına neden olur. Babası Orhan Bey, Ozan'ı halasının yanına, köye göndererek cezalandırır. Kendisini alışmadığı bir dünyanın içinde bulan Ozan için işler bir hayli kötü gitmektedir.



Fakat o güne kadar tanık olmadığı saf bir yüreğe ve güzelliğe sahip Nazlı'yla karşılaşınca bir anda her şey değişir. Annesiz ve babasız büyüdüğü halde yaşadığı köyün gözbebeği olan Nazlı, kendi ayakları üstünde durmayı başarabilen, cesur ve güzel bir genç kadındır. Ozan Nazlı'nın bu sahiciliğinden çok etkilenir ve Nazlı'ya bir anda âşık olur. Nazlı da ona... Bir kaza ile başlayan tanışmaları giderek eğlenceli bir kovalamacaya dönüşür.



Beraber çok güzel zaman geçirirler, ama Ozan'ın aklında elbette Nazlı'yla evlenmek yoktur. Çeşitli yanlış anlaşılmalar sonucu Ozan, kendini birdenbire hiç hayal etmediği olayların içinde bulur. Fakat Ozan bu durumdan kurtulmaya çalıştıkça başına çok daha fazla iş açılır ve hayatı sonsuza kadar değişir.



Genel Hikaye:



Uçarı, çapkın, yakışıklı Ozan Ekinsoy, Türkiye'nin büyük holdinglerinden Ekinsoy Holding'in veliahtıdır. Fakat yaptığı büyük bir hata nedeniyle babası Orhan tarafından köye gönderilerek cezalandırılır. Ozan memlekette, o güne kadar tanık olmadığı saf bir yüreğe ve güzelliğe sahip Nazlı'yla karşılaşır. Annesiz ve babasız büyüdüğü halde yaşadığı köyün gözbebeği olan Nazlı, kendi ayakları üstünde durmayı başarabilen, cesur ve güzel bir genç kadındır. Ozan Nazlı'nın bu sahiciliğinden çok etkilenir ve Nazlı'ya karşı kendisinden hiç beklemediği duygular beslemeye başlar; Nazlı'ya bir anda aşık oluvermiştir. Nazlı da ona... Hayli heyecanlı başlayan tanışmaları giderek eğlenceli bir kovalamacaya dönüşür. Beraber çok güzel zaman geçirirler, ama Ozan'ın aklında elbette Nazlı'yla evlenmek yoktur. Fakat çocukluğundan bu yana Nazlı'yı büyüten Fatma ana ve bölgenin bir numaralı dedikoducusu Hatice bir yanlış anlama sonucu iki aşığı yakalar, Nazlı'yla Ozan'ın hiç zaman kaybetmeden evlenmeleri gerekiyordur. Ozan kendini birdenbire hiç hayal etmediği bir hayatın içinde bulur. Ve birden büyük bir paniğe kapılır. Acaba bu evliliğe hazır mıdır? Ozan ne yapacağını bilemez bir haldeyken İstanbul'dan bir telefon alır, acil geri dönmesi gerekmektedir. Böylece Ozan nikahın olduğu gece Nazlı'yı bırakır ve kimseye söylemeden İstanbul'a döner. Nazlı, Ozan'ın gittiğini fark ettiğinde kahrolur ve çileden çıkar. Bütün köyün gözünde yerin dibine geçmiştir. Bunu Ozan'ın yanına bırakmayacaktır; Ozan'dan intikam almak için soluğu İstanbul'da alır. Fakat hayat her zamanki gibi oyununu oynar. Nazlı'nın alacağı intikam, bilinen yöntemlerden çok farklı olacaktır. Öldü kabul ettiği babası Yaşar ve var olduğunu yeni öğrendiği kardeşi Arzu'nun yardımıyla Ozan'ın hayatına yeniden girer. Üstelik bambaşka şekilde. Ozan işte o andan itibaren kendisini büyük bir oyunun içinde bulacaktır.



ATV'nin yeni dizisi Seven Ne Yapmaz'ın başrol oyuncularından Yusuf Çim diziyi ve gelecek planlarını anlattı.



Seven Ne Yapmaz'ın ilk bölümünü bu akşam izleyeceğiz. Bizi neler bekliyor?

Dizide Ozan Ekinsoy karakterini canlandırıyorum. Ozan; zengin, şımarık, uçarı bir tip. Diğer yandan kırılgan ve duygusal bir yönü de var. Babası ülkenin sayılı zenginlerinden, holding patronu... Ozan'ın şımarıklıklarından bıkan babası, onu Safranbolu'daki halasının yanına gönderiyor. Kredi kartlarına, arabasına el koyuyor. Terbiye olsun diye bir nevi ceza veriyor aslında.



Ozan orada akıllanıyor mu peki?

Akıllandığını söyleyemeyiz. Orada da kendisine yeni heyecanlar ve yeni uğraşlar buluyor. Daha sonra 'Nazlı' ile karşılaşıyor. Başta 'Nazlı'yla didişip çekişirken sonra ona karşı duyguları değişiyor.



Aşık mı oluyor Nazlı'ya?

Nazlı'yı ve onun dünyasını keşfediyor diyebiliriz. Çünkü kız Ozan'a inanıyor. Küçük yaşta annesini kaybettiği ve babası da zamanında onu terk ettiği için erkeklere karşı mesafeli bir duruşu var Nazlı'nın. Kendisini doğal yaşama adamış; inekleri var, süt sağıyor. Daha mütevazı bir hayatı var Ozan'a göre. Şehirden böyle bir adam gelip karşısına çıkıyor. Önce "Zaten o benim dünyamdan anlamaz" diyor ama öyle olmuyor. Süreç içinde Ozan'dan etkilenmeye başlıyor.



Fragmanlardan anladığımız kadarıyla evliliğe kadar giden bir süreç yaşanıyor, değil mi?

Evet, evleniyorlar ama Ozan' elinde olmayan bir sebeple İstanbul'a dönmek zorunda kalıyor ama bunu Nazlı'ya anlatamıyor. Ondan sonra da olaylar tamamen değişiyor. 'Nazlı', kendisini kandırılmış hissediyor. Sonra o hırs ve intikam duygusuyla 'Ozan'ın peşinden İstanbul'a gidiyor.

Sonra neler yaşanıyor neler...



Bu hikayede sizi etkileyen şey neydi?

Öncelikle senaryoyu çok sevdim. Seven Ne Yapmaz; romantik komedi gibi görünse de, aslında içinde inanılmaz bir duygu barındırıyor. Metin Hoca (Balekoğlu) hep çalışmak istediğim bir yönetmendi. Şehir hayatına alışmış, züppe diyebileceğimiz bir adamın köye alışma süreci, orada Nazlı' gibi doğal bir kızla yaşadıkları, sonra 'Nazlı'nın yaşadığı dönüşüm beni etkiledi.



Yeşilçam tadı var biraz...

Evet, zaten buradan yola çıktık; tamamen Yeşilçam tadı var. Daha dün Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın bir filmini izledim. O kadar güzel görünüyorlar ki... Bizim dizimiz bire bir uyarlaması değil ama Güllü'yü izlediğimde o kadar çok güldüm ki...



Kadir İnanır'a hayranlığınız var mı?

Tabii ki var; gelmiş geçmiş en yakışıklı jön!



Siz de en yakışıklı jönler arasındasınız...

Bu konularda konuşmaktan gerçekten utanıyorum. Bana yakışıklı denmesi hoşuma gidiyor ama bunu benim söylemem utandırır beni.



Bu iltifatlar şımartıyor mu peki sizi?

Tam tersine; birisi bana "Çok güzel gülüyorsun, güzel görünüyorsun" dediğinde utanıyorum. Ben sadece yakışıklılığın arkasına sığınan biri değilim.

Çok çalışıyorum. Gerçekten senaryoyu elime aldığımda beş-altı defa okuyup, not alıp ezberlerim. Daha bir kere sete ezbersiz gitmemişimdir.

Çalışmaktan usanmayan çok iyi bir öğrenciyim. Bu öğrenme süreci ömrüm boyunca devam edeceği için şımaracağımı sanmıyorum.



Dizide babasının Ozan'a verdiği dersi nasıl karşılıyorsunuz?

Bence gayet güzel bir ders veriyor. Karnesinde çok zayıf getiren çocuk tamirciye çırak olarak verilir ya, bu da ona benziyor. Babası, 'Ozan'ın hayatı öğrenmesini istiyor. Elinden lüksü ve konforu alıp onu köy hayatına yolluyor.



Ozan'a benzeyen yönleriniz var mı?

Hayır, benimle hiç alakası yok. 'Ozan', benden o kadar uzak ki... Onun ukalalığını yansıtmak için çok zorlandım. Bana çok ters gelen çıkışları ve konuşma biçimi var Ozan'ın. Çok fütursuz ve başına buyruk birisi. Ben öyle değilim.



Dizide çok zengin birini oynuyorsunuz. Sizin zengin olma hayaliniz var mı?

Allah'a şükür, hiçbir zaman para öncelikli hedefim olmadı. "Şu kadar para kazanayım, bunu alırım" diye düşünmedim. Ben işimi düzgün yapayım, onun karşılığı gelir. Daha yolun başındayım.



Peki hayatınızda özel biri var mı? Nasıl bir sevgilisiniz?

Hayır, yok. Sevdiğim insanı çok sahiplenirim ve kıskanırım ama her şeyin bir sınırı vardır.



Kafanızda belli bir kriter var mı?

Güzel olmasının yanı sıra akıllı ve zeki olması da çok önemli.



Şöhreti nasıl yaşıyorsunuz?

Şöhret gibi yaşamıyorum aslında. Sette çalışmaktan şöhret olduğumuzu anlamıyoruz. Dışarıdaki yorumlardan, sete gelen insanlardan ve sosyal medyadan anlıyoruz sadece. Bu işi yapanların belirli bir düzende yaşaması gerektiğine inanıyorum. Beni izleyen ve rol model olarak gören binlerce kişi var. Onları düşünmem ve buna uygun davranmam gerekiyor. Seyircinin sevgisini kazanmak çok önemli. Bunu da dürüstlük ve doğallıkla yapabiliriz.



Safranbolu'ya daha önce gitmiş miydiniz?

Daha önce gitmemiştim. İstanbul dışında çalışmayı çok seviyorum. Daha önce de şehir dışında çekilen bir dizide oynadım. Oralarda trafik yok; bir yere yetişme telaşı olmadan güne başlıyoruz. Dış mekan çekimleri bana çok doğal geliyor. Safranbolu evleri çok meşhur biliyorsunuz. Yerel halk bizi çok iyi karşıladı ve ağırladı. Hatta bazı sahnelerde Safranbolu halkı da rol aldı. Oradaki çekimleri 10-15 günde tamamladık. Çok sevdim Safranbolu'yu.



Aslen nerelisiniz?

Giresunlu'yum. Beş yıl öncesine kadar her yaz Giresun'a gidiyordum. Doğal yaşama alışığım.



Kariyerinizin henüz başındayken bu kadar ilgi görmeyi bekliyor muydunuz?

Şans, kısmet... Beş-altı yıldır bu piyasadayım ve ufak ufak ilerlediğimi düşünüyorum. Belli bir hayran kitlesi oluştu kendiliğinden... O kitle benim için çok güzel şeyler yapıyor. Mesela 26 Eylül, doğum günüm. Para toplayıp benim adıma bir yere yardım yapacaklar. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri için, hayrandan çok arkadaş gibi görüyorum onları. O anlamda çok keyifli her şey şu anda.



Müzikle yola çıktınız ama sonra oyunculuğa başladınız. Müziğe ara mı verdiniz?

Evet, hayat beni o tarafa yönlendirdi. Şu an oyunculuk daha ağır basıyor ama müziği bırakmadım. Hali hazırda çok güvendiğim iki-üç bestem var. Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yapmak çok yorucu olur diye, şu an müzik projelerimi askıya aldım. Oyunculuğa sonradan geçtim ama çok sevdim.



Oyunculuk eğitimi aldınız mı?

Konservatuvara gitmedim ama ismini sayamayacağım kadar çok oyuncu koçuyla çalıştım. Pat diye oyuncu olmadım yani. Bunun için dört-beş yıl çalıştım. Şarkıcılık yaparken de oyunculuk eğitimleri alıyordum. Millet Bodrum'a, Çeşme'ye tatile giderken, ben yaz kurslarına giderdim. Zamanımı çok iyi değerlendirdim.



Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz?

Bilgisayar mühendisi olurdum herhalde. Çünkü lisedeyken bilgisayar programlama bölümünde okuyordum.



Bir yandan modellik geçmişiniz de var...

Lisedeyken hep kataloglara bakardım. O zamanlar harçlığımı kazanmak için modellik yapıyordum. Modellik yaparken çıkmadığım defile kalmadı. 2011 yılında Best Model'e katılıp ikinci oldum.