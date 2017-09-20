Seven Ne Yapmaz yeni 4. Bölüm fragmanı yayında mı? Seven Ne Yapmaz 3. Bölüm ATV’de

Seven Ne Yapmaz yeni 4. Bölüm fragmanı ve Seven Ne Yapmaz 3. Bölüm izleme linki merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV yeni sezonda da yeni dizileri izleyicinin karşısına çıkarmaya devam ediyor. Başrollerini Seren Şirince ve Yusuf Çim’in paylaştığı dizide Şirince Nazlı karakterine, Çim ise Ozan karakterine hayat veriyor. Dizi Çarşamba akşamları saat 20.00’da yayınlanıyor. Seven Ne Yapmaz son bölümde Ozan'ın karşısına şirketin ve köşkün yeni sahibi Gizem Hanım olarak çıkan Nazlı, kardeşi Arzu'nun yardımıyla intikam planını devreye soktu. Ozan şaşırsa da Gizem'in Nazlı olmadığını kabullenmek zorunda kaldı. Köşke yerleşen Gizem, Ekinsoy Ailesi'nin ve çalışanlarının köşkte kalmasına izin verdi, tek şartı Ozan'ın müştemilata taşınması oldu. Nazlı Ozan’dan sadece ona yüzüğünü getirirse ondan ayrılacağını söyledi. Ozan’da yüzüğün peşine düştü. Nazlı'ya büyük bir aşk besleyen Recep de yana yakıla Nazlı'yı aramakta ama bir türlü ulaşamadı. Recep sonunda Nazlı'nın İstanbul'a gittiğini öğrendi ve Nazlı'sını bulmak için yola koyuldu. İşler giderek karışırken Ozan'ın Gizem'i tavlamak için yaptığı tüm hamleler boş çıktı, her seferinde Ozan daha da kötü duruma düştü. Seven Ne Yapmaz 4. Bölüm fragmanı ve Seven Ne Yapma son 3. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

SEVEN NE YAPMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ozan'ın karşısına şirketin ve köşkün yeni sahibi Gizem Hanım olarak çıkan Nazlı, kardeşi Arzu'nun yardımıyla intikam planını devreye sokmuştur. Ozan şaşırsa da Gizem'in Nazlı olmadığını kabullenmek zorunda kalmıştır. Köşke yerleşen Gizem, Ekinsoy Ailesi'nin ve çalışanlarının köşkte kalmasına izin verir, tek şartı Ozan'ın müştemilata taşınmasıdır. Gizem ve Arzu'nun hayatına girmesiyle Ozan için hayli zorlu bir dönem başlamıştır... Annesi Aliye Hanım'ın da telkinleriyle kaybettikleri her şeyi geri alabilmek için Ozan'ın Gizem'in gönlünü çelmesi ve onunla evlenmesi gerekiyordur.

Fakat kimselerin haberdar olmadığı bir şey vardır, Ozan Nazlı ile evlidir. Boşanma celbi gönderdiği Nazlı, boşanmayı kabul etmek için Ozan'dan tek şey ister, özel olarak tasarlanan evlilik yüzüğünü ona geri vermesi. Lakin Ozan yüzüğü kaybetmiştir. Nazlı'ya büyük bir aşk besleyen Recep de yana yakıla Nazlı'yı aramakta ama bir türlü ulaşamamaktadır. Recep sonunda Nazlı'nın İstanbul'a gittiğini öğrenir ve Nazlı'sını bulmak için yola koyulur. İşler giderek karışırken Ozan'ın Gizem'i tavlamak için yaptığı tüm hamleler boş çıkmakta, her seferinde Ozan daha da kötü duruma düşmektedir. Bunun farkına varan Aliye Hanım, Gizem'in onuruna bir parti organize etmeye karar verir. Bir yandan Gizem'in gönlünü çelmek, bir yandan da yüzüğü bulmak zorunda olan Ozan, arkadaşları Serkan ile Mehmet'in yardımıyla harekete geçer. Ama Ozan'a takıntılı bir şekilde âşık olan Sema da kendi planlarını devreye sokmuştur. Partide herkesi büyük sürprizler beklemektedir..

SEVEN NE YAPMAZ KONUSU NEDİR?

Uçarı, çapkın, yakışıklı Ozan Ekinsoy, Türkiye'nin büyük holdinglerinden Ekinsoy Holding'in veliahtıdır. Fakat yaptığı büyük bir hata nedeniyle babası Orhan tarafından köye gönderilerek cezalandırılır. Ozan memlekette, o güne kadar tanık olmadığı saf bir yüreğe ve güzelliğe sahip Nazlı'yla karşılaşır. Annesiz ve babasız büyüdüğü halde yaşadığı köyün gözbebeği olan Nazlı, kendi ayakları üstünde durmayı başarabilen, cesur ve güzel bir genç kadındır. Ozan Nazlı'nın bu sahiciliğinden çok etkilenir ve Nazlı'ya karşı kendisinden hiç beklemediği duygular beslemeye başlar; Nazlı'ya bir anda aşık oluvermiştir. Nazlı da ona...

Hayli heyecanlı başlayan tanışmaları giderek eğlenceli bir kovalamacaya dönüşür. Beraber çok güzel zaman geçirirler, ama Ozan'ın aklında elbette Nazlı'yla evlenmek yoktur. Fakat çocukluğundan bu yana Nazlı'yı büyüten Fatma ana ve bölgenin bir numaralı dedikoducusu Hatice bir yanlış anlama sonucu iki aşığı yakalar, Nazlı'yla Ozan'ın hiç zaman kaybetmeden evlenmeleri gerekiyordur. Ozan kendini birdenbire hiç hayal etmediği bir hayatın içinde bulur. Ve birden büyük bir paniğe kapılır. Acaba bu evliliğe hazır mıdır? Ozan ne yapacağını bilemez bir haldeyken İstanbul'dan bir telefon alır, acil geri dönmesi gerekmektedir. Böylece Ozan nikahın olduğu gece Nazlı'yı bırakır ve kimseye söylemeden İstanbul'a döner. Nazlı, Ozan'ın gittiğini fark ettiğinde kahrolur ve çileden çıkar. Bütün köyün gözünde yerin dibine geçmiştir. Bunu Ozan'ın yanına bırakmayacaktır; Ozan'dan intikam almak için soluğu İstanbul'da alır. Fakat hayat her zamanki gibi oyununu oynar. Nazlı'nın alacağı intikam, bilinen yöntemlerden çok farklı olacaktır. Öldü kabul ettiği babası Yaşar ve var olduğunu yeni öğrendiği kardeşi Arzu'nun yardımıyla Ozan'ın hayatına yeniden girer. Üstelik bambaşka şekilde. Ozan işte o andan itibaren kendisini büyük bir oyunun içinde bulacaktır.

SEVEN NE YAPMAZ OYUNCULARI KİMDİR?

Yusuf ÇİM (Ozan EKİNSOY)

Ozan, yakışıklı, havalı, sorumsuz ve çapkın genç bir adamdır. Hayatı boyunca hiç yokluk görmemiş, hiç sıkıntı yaşamamıştır. Tatlı dilli, şeytan tüyü olan zeki biridir ama zekasını bugüne kadar hep çapkınlığa ve haytalığa kullanmıştır. Ta ki bu tavrıyla aile şirketinin sonunu hazırlayana kadar... Babasının verdiği ceza, Ozan'ın tüm hayatını değiştirecektir.

1991 İstanbul doğumlu olan Yusuf Çim, Best Model 2011 yarışmasında First Runner-Up seçildi. Yarışma öncesinde ise sadece basının davetli olduğu bir gecede basın mensupları tarafından oylanarak “Best Model 2011 Basın Yüzü” oldu. Çim, aynı zamanda Best Model’ın gülen yüzü olarak da tanınıyor.

İstanbul AREL Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü öğrencisi olan Yusuf Çim, modellik kariyerine reklam ve katalog çekimleriyle başladı. Tanınmış markaların reklam filmlerinde rol aldı. Daha sonra ünlü markaların defilelerinde boy gösteren Yusuf Çim, oyunculuk ve sahne sanatları eğitimi gördü ve sanatçıların kliplerinde yer aldı.

2014 yılında, ‘Olsun Bi Kere’ adlı şarkısıyla müzik hayatına dahil oldu. Söz ve müziği Ender Çabuker’e ait olan parça gündemde ses buldu ve Yusuf Çim’i geniş hayran kitlelerine ulaştırdı. Çim’in ilk single çalışması olan ‘Olsun Bi Kere’ adlı parçanın albümde 5 ayrı versiyonu bulunurken şarkının klibini Deniz Akel çekti. Down Sendromlular Türkiye Derneği’nin de gönüllü yüzü olan Çim, halen onlarla sık sık görüşmekte, çekimlerine katılmaktadır.Down Sendromlu çocuklar ile bir araya gelen sanatçı Down Sendromu Derneği ile birlikte ”Bu Yılda Bizi Unutmayın!” konseptli projesini gerçekleştirdi. Konserlerine yurtdışında başlayan Yusuf Çim, röportajlar ve televizyon programlarını 1 yılı aşkın süredir aldığı şan eğitimi derslerine göre ayarlıyor.

2014'ün son günlerine geldiğimizde Show Tv'de yayınlanan başlayan Ezra isimli dizinin başrol oyuncusu olan Yusuf Çim, sosyal medyayı özellikle hayranlarıyla iletişime geçebilmek için kullandığını belirtiyor.

Seren ŞİRİNCE (Nazlı AYCI)

Güzeller güzeli köylü kızımız Nazlı, Fatma ananın çiftliğinde büyümüş, çalışkan, herkesin yardımına koşan melek gibi bir kızdır. Annesini bebek yaşta kaybetmiş, köyden gitmek zorunda kalan babasını ise hiç tanımamıştır. Annesi yerine koyduğu Fatma'nın kanatları altında, doğal bir ortamda, çiftlikte büyümüştür. Bu güzel, iyi yürekli kızımız için hayat Fatma ana' nın yeğeni Ozan'ın köye gelmesiyle değişir.

01.01.1991 tarihinde dünyaya gelen Seren Şirince, tiyatroya ufak yaşlarda; İzmir'de Han Tiyatrosunda Rüçhan Gürel'in eğitimleriyle başlamış ve daha sonra üniversite eğitimi devam ederken gelen teklif neticesinde Araf Zamanı ve Aşk Emek İster adındaki dizilerde oynamıştır. 2014'te Tiyatro kariyerine Talimhane Tiyatrosunda Göl Kıyısı oyununda profesyonel olarak başlamıştır. 2015'te, yaz dizisi olarak başlayan ve günümüzde de devam eden İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırdı.

Ecem ÇALIK (Arzu AYCI)

Arzu, iyi eğitim görmüş, genç yaşına rağmen babasıyla birlikte çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuş genç bir kızdır. Her daim güzel, şık ve ciddi bir görünümü vardır. Birden hayatına varlığını bildiği ama hiç tanışmadığı ablası Nazlı girer. Arzu'nun yaşamı ablasını tanıdıktan sonra çok değişecektir.

Ecem Çalık, 20 Ekim 1989 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini burada tamamlamıştır. Lise eğitiminden sonra Kıbrıs’ta özel bir üniversitede eğitim almaya başlayan Çalık, bir yıl sonra eğitimini yarıda bırakarak İzmir’e döndü. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Şan, Sahne Tatbikatı ve Oyunculuk Bölümünden mezun olan güzel oyuncu İstanbul’a yerleştikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. Eğitim aldığı dönemlerde de çeşitli projelerde amatör roller üstlenmiştir.

Profesyonel anlamda ilk oyunculuk kariyerini “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde sergilemiştir. Sonrasında “Aramızda Kalsın” dizisindeki performansıyla daha çok popülerlik kazanmıştır. İlk sinema filmi olan “Mevsim Çiçek Açtı” ile ödül almıştır.

Sertan ERKAÇAN (Recep KARAMAN)

Köye göre hallice bir ailenin biricik oğludur ve Nazlı'ya çok aşıktır. Öyle ki, Nazlı' yı görünce heyecandan kekeler. Nazlı' nın gönlü olmamasına rağmen, sevgisini göstermekten hiç vazgeçmez. Recep hayatımıza çok renkli bir kişilik olarak dahil olacak, hatta günün birinde Ozan'a rakip bile olabilecektir.

Sertan Erkaçan, 1 Nisan 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Lise'ye kadar Alanya'da eğitimini sürdürdü. Daha sonra konservatuvar okumak için İstanbul'a geldi.Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.İlk olarak oyunculuk hayatına 'Polis' adlı sinema filminde ufak bir rol ile başladı.Son olarak ünlü oyuncu Show tv ekranlarında yayınlanan başrollerinde Serhat Teoman, Duygu Yetiş gibi usta isimlerin yer aldığı 'Acı Aşk' adlı dizide rol almıştır.

Oyunculuğun yanı sıra Müzik ile yakından ilgilenmektedir.

Serhat PARIL (Mehmet EĞİLMEZ)

Ozan'ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet, Ekinci Holding'in mobilya fabrikasının temel direklerinden biri, baş ustasıdır. Babası Ozan'ın babası Orhan beyin sağ kolu gibidir. Ozan ne kadar hayta, sorumsuz, işe yaramazsa Mehmet tam tersidir. Aklıyla düşünür, kalbiyle karar verir. Ta ki Arzu'yla tanışana kadar.

1983 yılında İzmir'de doğan Serhat Parıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Birçok tiyatro oyununda yer almış aynı zamanda Pandomim Sanatı ile ilgilenmektedir. 2011 yılında Babam İçin dizisi ile kariyerine ilk adımı atmıştır.