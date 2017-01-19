Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DİZİ

  1. Haberler
  2. Dizi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın tarihi açıklandı!

Oktay Kaynarca bir süredir yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili açıklamayı yaptı.

  • 3
  • 0
  • 1
  • 7
  • 16
  • 19
x

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın tarihi açıklandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmemiş, ara açıldıkça da dizinin izleyicileri meraklanmaya başlamıştı.
 
Bunların üzerine bir de dizinin daha da gecikeceği ve hatta kanal değiştirebileceği yönünde haberler çıkınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircisi iyiden iyiye kendisini kötü hissetmişti.
 
Ancak dizinin seyircisine mutlu haberi başrol oyuncusu Oktay Kaynarca verdi. Setten çekilmiş bir kareyi, “24 Ocak’ta kaldığımız yerden” notuyla paylaşan Kaynarca, böylelikle dizinin hayranlarına mutlu son için birkaç günleri kaldığını duyurmuş doldu.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet olarak bugün bulunduğumuz yere 2 ayda gelmedik. Bizim arkamızda 2 bin yıllık devlet geleneğimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet olarak bugün bulunduğumuz yere 2 ayda gelmedik. Bizim arkamızda 2 bin yıllık devlet geleneğimiz var

Bir milyarlık ev satılığa çıkarıldı

Bir milyarlık ev satılığa çıkarıldı

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Diriliş Ertuğrul'da nefesleri kesen olaylar

Diriliş Ertuğrul'da nefesleri kesen olaylar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA