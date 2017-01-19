Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın tarihi açıklandı!
Oktay Kaynarca bir süredir yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili açıklamayı yaptı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın tarihi açıklandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmemiş, ara açıldıkça da dizinin izleyicileri meraklanmaya başlamıştı.
Bunların üzerine bir de dizinin daha da gecikeceği ve hatta kanal değiştirebileceği yönünde haberler çıkınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircisi iyiden iyiye kendisini kötü hissetmişti.
Ancak dizinin seyircisine mutlu haberi başrol oyuncusu Oktay Kaynarca verdi. Setten çekilmiş bir kareyi, “24 Ocak’ta kaldığımız yerden” notuyla paylaşan Kaynarca, böylelikle dizinin hayranlarına mutlu son için birkaç günleri kaldığını duyurmuş doldu.
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