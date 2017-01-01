Seviyor Sevmiyor bu akşam neden yok?

ATV'nin sevilen dizisi Seviyor Sevmiyor 24. yeni bölüm bu akşam ekranda olmayacak. Dizinin takipçileri yayınlanmayacağını öğrenince acaba dizi final mi yapacak yoksa günü mü değişecek gibi soruların cevabının peşine düştü. Başrollerinde Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Seviyor Sevmiyor dizisindeki bu soru işaretlerine ise atv son noktayı koydu. Kanalda yayınlanan yeni bölüm fragmanında dizinin yeni bölümünün 8 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de ekrana geleceği görüldü. Seviyor Sevmiyor dizisi yeni yıl nedeniyle yayınına bir hafta ara vermiş oldu.

Seviyor Sevmiyor dizisinin 8 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanı

SEVİYOR SEVMİYOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Dinmeyen aşk acısı

Deniz ve Yiğit yaşananlar sonrası birbirlerine kesinlikle güvenmemektedir. Özellikle Yiğit, Deniz'e bir daha güvenebileceğini düşünmemektedir. Bu bir iddialaşmaya ardından bir oyuna dönüşür. İki taraf da birbirinden yapması zor, meşakkatli isteklerde bulunur. Talepleri gerçekleştirmeye çalışırken iki taraf da bazen komik, bazen dramatik anlar yaşarlar. Ama bu oyunun sonu hiç de bekledikleri gibi bitmeyecektir. Yiğit'in kız kardeşi Simya hayatımıza çok da sessiz sedasız girmeyecektir. Geçmişinden gelen karanlık bir adam Simya'yı zengin abisi Yiğit'ten para koparması için zorlayacaktır. İrem'in Yiğit takıntısı bundan sonra hayatını nasıl etkileyecektir? Tuna aşk acısını geride bıraktığını düşünmektedir ancak aslında hiç iyi değildir. Deniz'i o bıraksa bile hayali peşinden gelmektedir. Tuna bu acıklı durumla nasıl baş edecektir? Ya da baş edebilecek midir?

SEVİYOR SEVMİYOR DİZİSİ KONUSU

Deniz (Zeynep Çamcı) küçükken son derece varlıklı bir ailenin kızıydı. Güzelliği ve popülerliğiyle okulun göz bebeğiydi. Yiğit (Gökhan Alkan) de okuldaki herkesin alay ettiği gözlüklü, kısa boylu ve şişman çocuktu. Bu ikilinin yolları ortaokuldayken kesişir. Yiğit (Gökhan Alkan), herkes tarafından dışlanmasına rağmen Deniz (Zeynep Çamcı) ona kol kanat gerer. Aralarında unutulmaz bir bağ oluşur. Deniz (Zeynep Çamcı), Yiğit (Gökhan Alkan)'in ilk arkadaşı ve ilk aşkı oluverir. Ancak Yiğit (Gökhan Alkan) 15 yaşındayken babasıyla birlikte Amerika'ya taşınmak zorunda kalınca ayrı düşerler. Sonrasında Deniz (Zeynep Çamcı)'in hayatında başka değişimler de olur. Ailesinin matbaa şirketi iflas eder önce. Ardından o zamana kadar annesinden aldığı güzel genler gider, yerine babasının pek de güzel olmayan genleri gelir. Deniz (Zeynep Çamcı) o muhteşem güzelliğini de kaybeder. Şansı bir türlü yaver gitmeyen Deniz (Zeynep Çamcı), üniversiteden sonra iş de bulamaz. 29 yaşına geldiğinde, kendi deyimiyle hayatı ıskalamış olur. Yiğit (Gökhan Alkan) ise bu zaman zarfında zayıflar, son derece yakışıklı birisi olur. Bu da yetmezmiş gibi kariyerinde yükseldikçe yükselir.