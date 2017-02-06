Seviyor Sevmiyor dizisi ekranlara veda ediyor
Atv ekranlarında yayınlanan dizi reytinglerde yaşanan düşüş sonrası final yapma kararı aldı.
Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın,MF Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği,kadrosunda Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı, Gerçek Alnıaçık, Su Kutlu, Mehmet Emin İnci, Berk Yaygın gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizi final yapma kararı aldı.
Reytinglerdeki düşüşün reklam gelirlerini de etkilemesi üzerine Seviyor Sevmiyor'un son bölümü 12 Şubat Pazar final olarak ekranlara gelecek.
atv yönetiminin Seviyor Sevmiyor'un reytinglerde 50.sıraya kadar gerilemesi üzerine mecburen bu kararı aldıkları ifade ediliyor.
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