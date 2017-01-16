Seviyor Sevmiyor yeni 26. bölüm fragmanı ATV Deniz gerçekleri öğrenecek mi?

ATV'nin pazar akşamları yayınlanan Seviyor Sevmiyor dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde, Yiğit doktora gittiğini başta Deniz olmak üzere herkesten sakladı. Tahlil sonuçlarını alan Yiğit acı gerçeği öğrendi. İrem fırsattan yararlanarak yine ortalığı karıştırmanın derdine düştü. Peki, Seviyor Sevmiyor dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte ipucu verecek yeni bölüm fragmanı.

SEVİYOR SEVMİYOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yiğit doktora gittiğini başta Deniz olmak üzere herkesten saklamaktadır. Yiğit'in halinden bihaber Deniz ise Tuna'nın iyileşmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Nihayet tahlil sonuçlarını alan Yiğit acı gerçeği öğrenir. Bütün dikkati Tuna'nın üstünde olan Deniz, Yiğit'le ilgili büyük bombayı öğrenmek üzeredir. İrem fırsattan istifade ederek yine ortalığı karıştırmanın derdindedir.

SEVİYOR SEVMİYOR KONUSU

Deniz (Zeynep Çamcı) küçükken son derece varlıklı bir ailenin kızıydı. Güzelliği ve popülerliğiyle okulun göz bebeğiydi. Yiğit (Gökhan Alkan) de okuldaki herkesin alay ettiği gözlüklü, kısa boylu ve şişman çocuktu. Bu ikilinin yolları ortaokuldayken kesişir. Yiğit (Gökhan Alkan), herkes tarafından dışlanmasına rağmen Deniz (Zeynep Çamcı) ona kol kanat gerer. Aralarında unutulmaz bir bağ oluşur. Deniz (Zeynep Çamcı), Yiğit (Gökhan Alkan)'in ilk arkadaşı ve ilk aşkı oluverir. Ancak Yiğit (Gökhan Alkan) 15 yaşındayken babasıyla birlikte Amerika'ya taşınmak zorunda kalınca ayrı düşerler. Sonrasında Deniz (Zeynep Çamcı)'in hayatında başka değişimler de olur. Ailesinin matbaa şirketi iflas eder önce. Ardından o zamana kadar annesinden aldığı güzel genler gider, yerine babasının pek de güzel olmayan genleri gelir. Deniz (Zeynep Çamcı) o muhteşem güzelliğini de kaybeder. Şansı bir türlü yaver gitmeyen Deniz (Zeynep Çamcı), üniversiteden sonra iş de bulamaz. 29 yaşına geldiğinde, kendi deyimiyle hayatı ıskalamış olur. Yiğit (Gökhan Alkan) ise bu zaman zarfında zayıflar, son derece yakışıklı birisi olur. Bu da yetmezmiş gibi kariyerinde yükseldikçe yükselir.