Seviyor Sevmiyor 24. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
ATV'nin pazar akşamları yayınlanan sevilen dizisi Seviyor Sevmiyor bu hafta yayınlanmayacak. Başrollerinde Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı, Deniz ve Yiğit'in kimi zaman duygusal kimi zamansa eğlenceli öyküsünü anlatan Seviyor Sevmiyor ekrana gelmeyecek.
ATV'nin sevilen dizisi Seviyor Sevmiyor 24. yeni bölüm bu hafta ekranda olmayacak. Dizinin takipçileri yayınlanmayacağını öğrenince acaba dizi final mi yapacak yoksa günü mü değişecek gibi soruların cevabının peşine düştü. Başrollerinde Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Seviyor Sevmiyor dizisindeki bu soru işaretlerine ise atv son noktayı koydu. Kanalda yayınlanan yeni bölüm fragmanında dizinin yeni bölümünün 8 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de ekrana geleceği görüldü. Seviyor Sevmiyor dizisi yeni yıl nedeniyle yayınına bir hafta ara vermiş oldu.
Seviyor Sevmiyor dizisinin 8 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanı
SEVİYOR SEVMİYOR SON BÖLÜM ÖZETİ
Dinmeyen aşk acısı
Deniz ve Yiğit yaşananlar sonrası birbirlerine kesinlikle güvenmemektedir. Özellikle Yiğit, Deniz'e bir daha güvenebileceğini düşünmemektedir. Bu bir iddialaşmaya ardından bir oyuna dönüşür. İki taraf da birbirinden yapması zor, meşakkatli isteklerde bulunur. Talepleri gerçekleştirmeye çalışırken iki taraf da bazen komik, bazen dramatik anlar yaşarlar. Ama bu oyunun sonu hiç de bekledikleri gibi bitmeyecektir. Yiğit'in kız kardeşi Simya hayatımıza çok da sessiz sedasız girmeyecektir. Geçmişinden gelen karanlık bir adam Simya'yı zengin abisi Yiğit'ten para koparması için zorlayacaktır. İrem'in Yiğit takıntısı bundan sonra hayatını nasıl etkileyecektir? Tuna aşk acısını geride bıraktığını düşünmektedir ancak aslında hiç iyi değildir. Deniz'i o bıraksa bile hayali peşinden gelmektedir. Tuna bu acıklı durumla nasıl baş edecektir? Ya da baş edebilecek midir?
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