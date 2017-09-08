Şevkat Yerimdar 16.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Şevkat Yerimdar 15. son bölüm FOX TV'de izlenecek

Şevkat Yerimdar 16. yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Şevkat Yerimdar 15. yeni bölüm fragmanlarıyla günler öncesinde ekrana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta yayına ara veren Şevkat Yerimdar dizisi nefes kesen sahneleriyle bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Esin'in güvenini zedeleyen Şevkat kendisini affettirmeye çalışmıştı. Kanser olan eski kız arkadaşına durumu hiç kimseye açıklamayacağına dair sözler veren Şevkat çiçeğin yanlış kişiye verilmesiyle büyük panik yaşamıştı. Öte yandan Esin, Şevkat’in 7 aylık ömrü kalan eski kız arkadaşı ile vakit geçirmesine daha fazla dayanamayarak tepkisini göstermişti. Yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği; başrollerini Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Ayşe Kökçü, Murat Akkoyunlu, Pascal Nouma, Burak Demir ve Mazlum Çimen’in paylaştığı yapım Şevkat Yerimdar 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm tüm detayları haberimizde.



ŞEVKAT YERİMDAR 15. BÖLÜM FRAGMANI







ŞEVKAT YERİMDAR 15. BÖLÜM ÖZETİ



Şevkat Yerimdar dizisinde bu hafta Seval, Şevkat ile Esin'in arasını açmak için planlarını devreye sokar. Bozkır'ın türkü bar açılışına davet edilmeyen Seval, bunu fırsat bilerek sitem eder ve kendisine hoşgeldin partisi düzenlenmesini ister. Mahalleli Seval'i kıramaz ve parti yapılır. Partiye son dakika gelen Esin ise, Seval ve Şevkat'i bir çift gibi oynarken görür. Bora mahalledeki bir binayı satın almıştır ve göz dağı vermek için kepçeyle yıkıma gelir. Mahalleli duruma engel olamaz. Bora ve Şevkat karşı karşıya kalır. Şevkat canı pahasına bu yıkıma izin vermeyecektir. Bora ise herşeye rağmen başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Cuma şifalı taşlarla para kazanma peşine düşmüştür. Ama işler umduğu gibi gitmez.



ŞEVKAT YERİMDAR 15. BÖLÜM FRAGMANI







ŞEVKAT YERİMDAR 14. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Şevkat'in eski sevgilisi Seval mahalleye bomba gibi düşer. Şevkat'in Seval hakkında öğrendiği sır ona karşı elini kolunu bağlamıştır. Bu sır yüzünden Şevkat Seval'in her isteğini yerine getirmeye başlar. Bu durumu yanlış anlayan Esin ile Şevkat'in arası açılır. Şevkat Esin'in gönlünü almaya çalıştıkça işler daha da karışır. Bora intikam planları yapıyordur. Şevkat'e zarar verecek her yolu dener. Olsen devraldığı kahvenin aslında sinek avladığı gerçeği ile yüz yüze kalır. İsmail Tezene aşkının arasına Erkan girmiştir. Tezene sürekli Erkan'la vakit geçirmek istemektedir...



Şevkat kazadan yaralı olarak kurtulur ama artık nikaha vaktinde yetişmesi neredeyse imkansızdır. Esin, nikah memuruna evet demek üzeredir. Gizem ve Sanem, Şevkat'e vakit kazandırmaya çalışsalar da Bora işleri hızlandırıyordur.

Selami, kahveyi devredip Kore'ye sevdiği kızın yanına gitmeye karar verir. Bu ayrılık herkesi çok üzmüştür. Kahveyi alan kişi ise çok büyük hayallerle mahalleye yerleşir.

Mahalleye yeni gelen tek kişi kahveci Olsen değildir. Esin ve Şevkat'in hayatına hiç ummadıkları biri sürpriz bir şekilde dahil olur.



SENARYO: EROL HİZARCI

YÖNETMEN: BÜLENT İŞBİLEN

YAPIMCI: HAYRİ ASLAN

YAPIM: LİMON YAPIM

MÜZİK: BARIŞ ARYAY

TÜR: KOMEDİ

GENEL KOORDİNATÖR: FARUK UÇAN



OYUNCULAR:



ÖZGÜRCAN ÇEVİK (Şevkat Yerimdar), BAŞAK PARLAK (Esin Uçar), SALİH KALYON (Cevdet Uçar), MURAT AKKOYUNLU (Cuma / Tesisatçı), SUZAN AKSOY ( Marika), AYŞE KÖKÇÜ ( Gülperi), MAZLUM ÇİMEN (Bozkır), BURAK DEMİR (Niko), BARIŞ MURAT YAĞCI (Bora), ESER EYÜBOĞLU (İsmail), PELİN ORHUNER (Tezene), CANAN MAKTAL (Gizem), SEMRA GÜZEL (Sanem), MÜGE UYAR (Bahar), MERT TÜRKOĞLU (Selami / Çaycı), MURAT MAKAR (Arşimed Kazım), DİREN POLATOĞULLARI ( Şefik), AHMET BOZALİ (İmam Sadık), İNANÇ KOÇAK (Üzeyir / Manav), TOLGA KOÇYİĞİT (Miço), PASCAL NOUMA, SİMGE ULUER (Demet), MERDAN KARDAN (Boyacı), KORAY GÜMÜŞSOY (Gürsel)