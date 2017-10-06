Şevkat Yerimdar 21. yeni bölüm fragmanı yayında mı Şevkat Yerimdar 20.bölüm bu akşam FOX TV'de izlenecek

Şevkat Yerimdar 21. bölüm fragmanı öncesi yeni bölüm için heyecan dorukta. Limon Film/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği Şevkat Yerimdar'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm detayları belli oldu. Günler öncesinde yayına giren Şevkat Yerimdar 20. yeni bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre dizidi bu hafta beklenmedik olaylar yaşanıyor. Küçük ve sevimli bir mahallede yumurta satarak geçimini sağlayan Şevkat ile, babasının servetine göz dikmeyip, kendi çabasıyla okuyarak ressam olan Esin'in aşk hikayelerinin anlatıldığı ''Şevkat Yerimdar'' da bu hafta mahalle iyice karışıyor,Şevkat zor günler yasıyor. Başrollerini Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu ve Suzan Aksoy’un paylaştığı Şevkat Yerimdar dizinin 21. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detaylarını bu haberimizde sizler için derledik.



ŞEVKAT YERİMDAR 21. BÖLÜM ÖZETİ



Şevkat Yerimdar 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Şevkat Yerimdar dizisi yeni bölüm fragmanı resmi internet sayfasından yayınların yayınlanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.



ŞEVKAT YERİMDAR 20. BÖLÜM ÖZETİ



Şevkat Yerimdar dizisinda bu hafta Küçük ve sevimli bir mahallede yumurta satarak geçimini sağlayan Şevkat ile, babasının servetine göz dikmeyip, kendi çabasıyla okuyarak ressam olan Esin'in aşk hikayelerinin anlatıldığı ''Şevkat Yerimdar'' da bu hafta mahalle iyice karışıyor,Şevkat zor günler yasıyor.Seval hız kesmeden arka arkaya planlarını uygulamaya devam ediyordur. Bu durum Şevkat ve Esin'in arasının açılmasına sebep olur.Üstüne bir de tavuklar yumurtlamamaya, işler kötü gitmeye başlayınca Şevkat öfkesini hiç kontrol edemez ve tüm mahalleli için oldukça zor günler başlar. Herkes bu duruma bir çözüm arıyor ve Şevkat'in suyuna gitmeye çalışıyordur.Bir taraftan da mahallede Cevdet ve Marika'nın düğün heyecanı vardır. Cuma bu düğünü fırsata çevirmek ister. Parasını aldığı bir sünnet organizasyonunu çaktırmadan Cevdet ve marika'nın düğününün içine sokar. Ama her zamanki gibi işler karışır.Şefik Bahar yüzünden kör olur. Bahar vicdan azabı ile sürekli Şefik'in yanındadır. Şefik bu durumu sonuna kadar kullanır.



ŞEVKAT YERİMDAR 20. BÖLÜM FRAGMANI







ŞEVKAT YERİMDAR 19. BÖLÜM ÖZETİ



Şevkat Yerimdar dizisinde geçtiğimiz hafta Holdingteki köstebeği bulmaya çalışırken bir taraftan da Şevkat'in kurumsal hayatla savaşı devam etmektedir. Fakat bu süreç onun iyice mahalleden kopmasına ve Esin'e vakit ayıramamasına yol açmıştır.



Şevkat ilk fırsatta Esin'e yemek teklifinde bulunur. Ama işler karışır ve aynı gece Seval'i de yemeğe çıkartması gerekir. Böylece zorlu bir köşe kapmaca başlar.



İsmail, Erkan ile aşık atışması yapmayı kabul eder ama bunun nasıl olacağını hiç hesaba katmamıştır. Tüm mahalle türkü barda toplanır. İsmail hem Erkan hem de nasıl kendisi olacağını kara kara düşünmektedir. Sonunda parlak fikir Cuma'dan gelir.



Esin, iyice bunalmaya başlamıştır. Şevkat'in de uzaklaşması onun için son nokta olur. Cevdet'in de onayı ile mahalle ile ilgili şok bir karar alır. Herkes panik içinde olacakları beklemektedir artık.



ŞEVKAT YERİMDAR DİZİ KONUSU



Mahallenin asi ruhlu delikanlısı Şevkat'in adaletsizliğe ayrımcılığa zerre tahammülü yoktur. Daha da kötüsü Şevkat öfkesini kontrol edemez. Şevkat herkese yardım etme isteği duyar. Cevdet Bey Paris'ten dönen zengin aile kızı Esin'i adam etmesi için Şevkat'e emanet eder ve hikaye bu şekilde başlar.



Emanete sahip çıkmak ve Esin'in aklını başına getirmek isteyen Şevkat akla karayı seçer. Ne var ki Esin Şevkat'e kök söktürür. Esin ne yapıp edip iki yakası bir araya gelmeyen Şevkati hizaya sokmayı başarır. İki arızalı karakterin akla zarar ilişkileri mahallenin altını üstüne getirir.







ŞEVKAT YARİMDAR OYUNCULARI



Özgürcan Çevik

Şevkat Yerimdar



Ankaralıdır. Adaletsizliğe tahammülsüz bir mahalle delikanlısıdır. Öfke kontrol sorunu vardır. Çok sinirlidir, çabuk parlar, öfkeye kapılınca ne yapacağı hiç belli olmaz. Daima çulsuzdur çünkü iyiliksever ve çok cömerttir. Özü sözü birdir, dili sivridir. Bütün bunlar karakterinde birleşince başı beladan kurtulmaz. Haksızların karşısına dikilir, muhtaçlara yardım eli uzatır, başına bela alır. Olmadık hadiseler onu bulur. Hayatı hep macera doludur. Balat’ta yumurta dükkanı vardır.



Başak Parlak

Esin Uçar



Cana yakın, kafası karışık, eğlenceli bir kızdır. Damarına basılırsa keçi gibi inatçıdır. Ressam, heykeltıraş ve seramikçidir. Üniversiteyi Fransa’da okumuş, on yıl Paris’te yaşamıştır. Babası zengin bir antikacıdır. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, el bebek gül bebek büyümüştür. İstanbul’a dönünce resim atölyesi kurmaya ve sanat galerisi açmaya karar verir. Şevkat’in üst katına yerleşir. Karşısındaki dükkana galeri açar.



Salih Kalyon

Cevdet Uçar



Babacan bir adamdır. Esin’in babasıdır. Zengin bir antikacıdır. Şevkat’in ev sahibidir. Çarşıdaki dükkanların tümü onundur. Mahalle sakinleri ve çarşı esnafının sevdiği ve saydığı biridir.