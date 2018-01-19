Şevkat Yerimdar 35.yeni bölüm fragmanı yayında mı Şevkat Yerimdar son 34.bölüm izle FOX TV’de! Sevilen ve ilgiyle izlenilen dizi Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanları ve Şevkat Yerimdar son bölüm izleme linki araştırılıyor. FOX TV’nin reyting rekortmeni Şevkat Yerimdar 35.yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yerini alacaktır. Şevkat Yerimdar’ın son bölümünde İsmail türkücü olmak istediğini söylemişti. Cuma da boş durmamış hemen onun menajeri olmayı teklif eder ve kabul edildi. Cuma türlü oyunlar ile İsmail’in şarkıcılık kariyerini mahvetti. Avrupa’dan bir heyet mahalleye gelmişti. Niko ve Gizem tüm mahalleyi heyete gezdirerek, orası hakkında bilgi verdi. Mahallenin durumu incelendiğinde kardeş mahalle olup olmayacağını heyet karar verecekti. Fakat mahallede işler karışınca , Niko ve Gizem de bu durumu heyete yansıtmamak için ne badireler atlattı. Şevkat Yerimdar 34. bölümde , Cuma elindeki harita ile define bulabilecek mi ? Şevkat borcunu ödeyecek mi? Şevkat ve Esin arasında neler oluyor ? Şevkat ve Esin sonunda evleniyor mu? İşte merak edilen Şevkat Yerimdar 35.yeni bölüm fragmanı yayında mı Şevkat Yerimdar son 34.bölüm izle FOX TV’de!

Şevkat Yerimdar Dizisinin 33. Bölümünde Neler Oldu?

Şevkat Yerimdar’ın son bölümünde İsmail türkücü olmak istediğini söylemişti. Cuma da boş durmamış hemen onun menajeri olmayı teklif eder ve kabul edildi. Cuma türlü oyunlar ile İsmail’in şarkıcılık kariyerini mahvetti. Avrupa’dan bir heyet mahalleye gelmişti. Niko ve Gizem tüm mahalleyi heyete gezdirerek, orası hakkında bilgi verdi. Mahallenin durumu incelendiğinde kardeş mahalle olup olmayacağını heyet karar verecekti. Fakat mahallede işler karışınca , Niko ve Gizem de bu durumu heyete yansıtmamak için ne badireler atlattı.

Mahalleli Şevkat’a yüklenerek ona hanım köylü olduğunu söylüyordu. Sürekli Esin’in dediklerini yaptığından bahsedildiğinden Şevkat’in gururu incindi. Esin’e sert davranmaya başladı. Fakat Esin de ona karşılık verince komik olaylara sahne oldu.

34. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Cuma kadın programlarının birinde canlı yayına katılıyor. Tam şarkı söyleyince ortalık karışıyor. Program sonrası Cuma’ya albüm yapılıyor. Cuma bir takım işler peşine düşüyor. Bulduğu harita ile hazine arayacağını ve zengin olacağını söyleyerek herkesi boş yere heyecanlandırıyor. Esin bir kadın dergisinde okuduğu yazının ardından Şevkat’e karşı davranışlarında değişiklikler yapıyor. Kızlara da aynının yapmalarını söylüyor .Şevkat ise bir türlü bu tavırlara anlam veremeyip çileden çıkıyor .Mahalledekiler Şevket’e borcu hatırlatıyor ve Esin’in bu borçtan dolayı kendisine kızgın olduğunu söylüyorlar. Borç mevzusu iyice büyüyor. Cevdet Bey de kızıyla evlenebilmesi için Şevkat’e borcunu ödemesini söylüyor. Şevkat borcu ödemek için 1 ay süre istiyor. Şevkat nikah gününü almayı Esin’e teklif ediyor. Esin mutluluktan uçuyor. Daha sonra bunu kutlamak için düzenlenen gecede eğleniyorlar.

Şevkat Yerimdar 34. bölümde , Cuma elindeki harita ile define bulabilecek mi ? Şevkat borcunu ödeyecek mi? Şevkat ve Esin arasında neler oluyor ? Şevkat ve Esin sonunda evleniyor mu?

Şevkat Yerimdar Konusu

Asi ruhlu Ankara delikanlısı Şevkat Yerimdar’ın hayatında yeri büyük olan Cevdet Bey’in ricası ile hayatı değişir. Cevdet Bey’in Pariste yaşayan ve Türkiye’ye kesin dönüş yapan kızını Şevkat’e emanet etmesi ile olaylar başlar. Buram buram yurdum insanı kokan mahalleye adım atan Esin’in yaşadığı kültür bunalımı Şevkat tarafından kontrol edilmeye çalışılır. Başlangıçta Esin’in tam bir baş belası olduğunu düşünen Şevkat zamanla onu tanıdıkça aşık olur. İşler daha da sarpa sarmaya başlar. Bu iki zıt kutup birbirini çekerek güzel bir aşka yelken açarken, bu süreçte yaşadıkları komik olaylar ile izleyiciye keyfili anlar yaşatıyor.

ŞEVKAT YERİMDAR 34.BÖLÜM 1.FRAGMANI

ŞEVKAT YERİMDAR 34.BÖLÜM 2.FRAGMANI

Şevkat Yerimdar Oyuncuları

Şevkat Yerimdar ( Özgürcan Çevik ) : Ankaralı asi ve uslanmaz bir mahalle delikanlısıdır. Hayatta en çok tahammül edemediği şeyler; adaletsizlik, ayrımcılık ve haksızlıktır. Öfkesini asla kontrol edemeyen Şevkat, o anlarda akla zarar şeyler yapabilir. Bunun dışında iyiliksever, oldukça cömerttir. Fakat çoğu zaman beş parasız gezer. Balat’ta küçük bir yumurta dükkanı sahibi olan Şevkat mahallede oluşan her olayın baş kahramanıdır.

Esin Uçar ( Başak Parlak ) : Üniversiteyi Franda’da okuyup 10 yıl sonra ülkesine dönen bir sanatçıdır. Babsı zengin antikası Cevdet onu annesini küçük yaşta kaybetmesinden dolayı el üstünde tutmuştur. Memleketn hasretine dayanamayıp ülkesinde döndüğünde babasının boş dükkanlarından birine yerleşip resim sergisi açmasıyla komik olaylar baş vermeye başlar.