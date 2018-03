Şevkat Yerimdar 43.yeni bölüm fragmanı Şevkat Yerimdar son 42.bölüm izle FOX TV’de! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Şevkat Yerimdar 43.yeni bölüm fragmanı araştırılırken 42.bölüm fragmanı yayında! Şevkat Yerimdar’ın 42. Bölüm fragmanında; Sabile Anne evleneceği haberini aldığı Şevkat’in evine geliyor. Şevkat ve Esin’in bir an önce evlenmesini isteyen Sabile Anne buna engel olacak herkese hışımla tepki veriyor. Bu tepkiden Esin’in babası Cevdet Bey de payını alıyor. Olaylar karışmaya başlayınca Şevkat bir an önce düğünü yapmaları gerektiğini Esin’e söylüyor. Şevkat Yerimdar’ın son bölümünde; Şevkat sade bir düğün ile evlenecekken işler bambaşka boyuta taşınmıştı. İlk başlarda sade bir nikaha bile evet diyen Esin çevresinden ve babasından aldığı destek ile telli duvaklı düğün istedi. Şevkat her ne kadar bu isteğe maddi açıdan hayır diyip dirense de başarılı olamadı. Her şey Esin’in istediği gibi oldu. İşte merak edilen Şevkat Yerimdar son bölümde yaşananlar…

Şevkat Yerimdar Dizisinin 41. Bölümünde Neler Oldu?

42. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Şevkat Yerimdar’ın 42. Bölüm fragmanında; Sabile Anne evleneceği haberini aldığı Şevkat’in evine geliyor. Şevkat ve Esin’in bir an önce evlenmesini isteyen Sabile Anne buna engel olacak herkese hışımla tepki veriyor. Bu tepkiden Esin’in babası Cevdet Bey de payını alıyor. Olaylar karışmaya başlayınca Şevkat bir an önce düğünü yapmaları gerektiğini Esin’e söylüyor. Sabile Anne ayrıca Şile de bulunan arsasını Şevkat’e evlilik hediyesi olarak veriyor. Bu arsaya bakmaya giderken yolda Şevkat’in başına iyi kalpliliğinden yine belalar açılıyor. Arabası bozulan kadına yardım etmek isterken, kadının sevgilisi olayı yanlış anlıyor ve olaylar karışıyor. O esnada Esin ve Niko’nun ortamda bulunması olayın büyümesini engelliyor.

Ardından Esin, Niko ve Şevkat arsayı kontrol etmek için Şile’ye varıyor. Şevkat’in Niko’yu götürme sebebi sadece bu işlerden anlaması değil. Aslında Esin ve Şevkat’in amacı gizlice Şile’de nikah günü almak ve evlenmektir. Bu yüzden Niko’yu atlatmaya çalışarak nikah dairesine gidiyorlar. Diğer yandan Cuma kendini affettirmek için İsmal’in kapısına gidiyor. Artık İsmail için çalışacağını ve ona bir sürü müşteri bağlayacağını söylüyor. Fakat Cuma yine Cumalığını yapıyor ve işler saçma sapan bir hal alıyor. İsmail bir anda kendini darı ağacında buluyor.

Şevkat Yerimdar Konusu

Asi ruhlu Ankara delikanlısı Şevkat Yerimdar’ın hayatında yeri büyük olan Cevdet Bey’in ricası ile hayatı değişir. Cevdet Bey’in Pariste yaşayan ve Türkiye’ye kesin dönüş yapan kızını Şevkat’e emanet etmesi ile olaylar başlar. Buram buram yurdum insanı kokan mahalleye adım atan Esin’in yaşadığı kültür bunalımı Şevkat tarafından kontrol edilmeye çalışılır. Başlangıçta Esin’in tam bir baş belası olduğunu düşünen Şevkat zamanla onu tanıdıkça aşık olur. İşler daha da sarpa sarmaya başlar. Bu iki zıt kutup birbirini çekerek güzel bir aşka yelken açarken, bu süreçte yaşadıkları komik olaylar ile izleyiciye keyfili anlar yaşatıyor.

Şevkat Yerimdar Oyuncuları

Cuma ( Murat Akkoyunlu ) : Mahallenin esnaflarından biri olan Cuma, tesisatçılık mesleğini icra ediyor. Cuma nevi şahsına münhasır oldukça ilginç bir kişiliktir. Neredeyse bütün absürt olaylarda başı çeker ve sakarlık konusunda üstüne yoktur. Kankası İsmail ile çoğu zaman karıştıkları işler hem kendilerinin hem de mahallelinin başını yakar. Nerede bir olay olur, altından Cuma’nın parmağı çıkar. Gevşek bir Trakyalı olan Cuma dizide en çok güldüren karakterlerdendir.

Niko ( Burak Demir ) : Mahallenin yabancı muhtarı olan Niko; anne Rum baba Türk karışımı bir adamdır. Çok bilmiş ve ermiş konuşmalarıyla meşhurdur. Ayrıca her fırsatta kısa hikayeler anlatmaya bayılır. Niko aynı zamanda Şevkat’in de kankasıdır. Bahar’ın da abisi olan Niko; Marika’nın biricik oğludur. Bilgiçliğini bir kenara bıraktığında, uçarı bir adama dönüşür.

Şevkat Yerimdar ( Özgürcan Çevik ) : Ankaralı asi ve uslanmaz bir mahalle delikanlısıdır. Hayatta en çok tahammül edemediği şeyler; adaletsizlik, ayrımcılık ve haksızlıktır. Öfkesini asla kontrol edemeyen Şevkat, o anlarda akla zarar şeyler yapabilir. Bunun dışında iyiliksever, oldukça cömerttir. Fakat çoğu zaman beş parasız gezer. Balat’ta küçük bir yumurta dükkanı sahibi olan Şevkat mahallede oluşan her olayın baş kahramanıdır.

Esin Uçar ( Başak Parlak ) : Üniversiteyi Franda’da okuyup 10 yıl sonra ülkesine dönen bir sanatçıdır. Babası zengin antikası Cevdet onu annesini küçük yaşta kaybetmesinden dolayı el üstünde tutmuştur. Memleketin hasretine dayanamayıp ülkesinde döndüğünde babasının boş dükkanlarından birine yerleşip resim sergisi açmasıyla komik olaylar baş vermeye başlar.