Şevkat Yerimdar 44.yeni bölüm fragmanı yayında mı Şevkat Yerimdar dizisi 43.bölüm FOX TV izleme linki

Şevkat Yerimdar 44.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı dizi izleyicileri tarafından araştırılıren Şevkat Yerimdar 43.son bölüm izleme linki star.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Şevkat Yerimdar’ın merakla beklenen 43. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 42. Bölümüyle ekrana gelen Şevkat Yerimdar 43. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Fox Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Şevkat Yerimdar her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Limon filmin yapımcılığını üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Bülen İşbilen’in olduğu komedi türündeki dizi Şevkat Yerimdar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Şevkat karakterini Özgürcan Çevik, Esin karakterini Başak Parlak , Cuma karakterini Murat Akkoyunlu , Cevdet karakterini de usta oyuncu Salih Kalyon canlandırıyor. Dizide Şevkat ve Esin arasındaki uyum oldukça beğeniliyor. Şevkat Yerimdar’ın son bölümünde Sabile Anne büyük bir mirası Şevkat’e bırakmıştı. Şevkat de bu mirasın ne olduğunu araştırırken birçok komik olay yaşamıştı. Şevkat Yerimdar 43. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. İşte Şevkat Yerimdar 44.yeni bölüm fragmanı ve 43.son bölümde yaşananlar...





Şevkat Yerimdar 43. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Şevkat Yerimdar’ın yayınlanan 43. bölüm fragmanında ; Esin tüm yaşanılanlardan sonra yoruluyor ve Şevkat’i terk ediyor. Şevkat ilk başta olan bitene anlam veremiyor. Esin’in hem Şevkat’i hem de mahalleyi terk ettiği haberi Cevdet Bey tarafından doğrulanıyor. Bunun üzerine haber mahallede yayılmaya başlıyor. Esin’in terk etmesini duyan herkes Şevkat’in nasıl olduğunu merak ediyor. Şevkat ise iyiden iyiye garip bir hale bürünüyor. Mahalledekiler Şevkat’in iyi olmadığını anlayarak ona yardımcı olmaya çalışıyor. Cuma ise birtakım oyunlar peşine düşüyor. Kandırarak bir tam altın aldığı kadıncağızdan, bu altını kahveden arkadaşı Cuma’dan alıyor. Cuma bu duruma çok bozuluyor.



Şevkat son bir kez Esin ile konuşmak ve arasını düzeltmek istiyor. Fakat Esin’e ulaşamıyor. İyice kendinden geçen Şevkat, muhtarın odasına kapıdan değil de camı kırarak girince artık Şevkat’in bir müdahaleye ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Niko onun bu haline en iyi gelecek şeyin ne olduğunu bildiği için Şevkat’i sahipleniyor. Şevkat’e sevdiği kadının gönlünü almasını ve onu mahalleye geri döndürmesi gerektiğini söylüyor. Şevkat ise iyice sinirlenerek nasihat istemediğini akıl istediğini söylüyor. Peki Şevkat sonunda kendini affettirecek mi ? Esin ikna olup Şevkat’e ve mahalleye geri dönecek mi ?







Şevkat Yerimdar Dizisinin 42. Bölümünde Neler Oldu?



Şevkat Yerimdar’ın 42. bölümünde ; Sabile anne Şevkat’in evleneceğini duyunca bir miras bırakmaya karar verdi. Bunun üzerine Şevkat mirasta ne olduğunu araştırmaya karar vermişti. Niko da ona yardım edince evraklardan bir arsanın Şevkat’e miras kaldığı anlaşıldı. Akabinde Niko ve Şevkat arsayı incelemeye gittiler. Gittiklerinde Şevkat’in her şeye karışan kişiliği yüzünden birçok komik olay yaşadılar. Cuma ise İsmail ile arasına düzeltmeye karar vermişti. Bu durumu kullanan İsmail, Cuma’ya tüm kirli işlerini yaptırdı.







Şevkat Yerimdar Konusu



Asi ruhlu Ankara delikanlısı Şevkat Yerimdar’ın hayatında yeri büyük olan Cevdet Bey’in ricası ile hayatı değişir. Cevdet Bey’in Pariste yaşayan ve Türkiye’ye kesin dönüş yapan kızını Şevkat’e emanet etmesi ile olaylar başlar. Buram buram yurdum insanı kokan mahalleye adım atan Esin’in yaşadığı kültür bunalımı Şevkat tarafından kontrol edilmeye çalışılır. Başlangıçta Esin’in tam bir baş belası olduğunu düşünen Şevkat zamanla onu tanıdıkça aşık olur. İşler daha da sarpa sarmaya başlar. Bu iki zıt kutup birbirini çekerek güzel bir aşka yelken açarken, bu süreçte yaşadıkları komik olaylar ile izleyiciye keyfili anlar yaşatıyor.







Şevkat Yerimdar Oyuncuları



Şevkat Yerimdar ( Özgürcan Çevik ) : Ankaralı asi ve uslanmaz bir mahalle delikanlısıdır. Hayatta en çok tahammül edemediği şeyler; adaletsizlik, ayrımcılık ve haksızlıktır. Öfkesini asla kontrol edemeyen Şevkat, o anlarda akla zarar şeyler yapabilir. Bunun dışında iyiliksever, oldukça cömerttir. Fakat çoğu zaman beş parasız gezer. Balat’ta küçük bir yumurta dükkanı sahibi olan Şevkat mahallede oluşan her olayın baş kahramanıdır.



Esin Uçar ( Başak Parlak ) : Üniversiteyi Franda’da okuyup 10 yıl sonra ülkesine dönen bir sanatçıdır. Babası zengin antikası Cevdet onu annesini küçük yaşta kaybetmesinden dolayı el üstünde tutmuştur. Memleketin hasretine dayanamayıp ülkesinde döndüğünde babasının boş dükkanlarından birine yerleşip resim sergisi açmasıyla komik olaylar baş vermeye başlar.



Özgürcan Çevik

Şevkat Yerimdar

Ankaralıdır. Adaletsizliğe tahammülsüz bir mahalle delikanlısıdır. Öfke kontrol sorunu vardır. Çok sinirlidir, çabuk parlar, öfkeye kapılınca ne yapacağı hiç belli olmaz. Daima çulsuzdur çünkü iyiliksever ve çok cömerttir. Özü sözü birdir, dili sivridir. Bütün bunlar karakterinde birleşince başı beladan kurtulmaz. Haksızların karşısına dikilir, muhtaçlara yardım eli uzatır, başına bela alır. Olmadık hadiseler onu bulur. Hayatı hep macera doludur. Balat'ta yumurta dükkanı vardır.





Başak Parlak

Esin Uçar

Cana yakın, kafası karışık, eğlenceli bir kızdır. Damarına basılırsa keçi gibi inatçıdır. Ressam, heykeltıraş ve seramikçidir. Üniversiteyi Fransa'da okumuş, on yıl Paris'te yaşamıştır. Babası zengin bir antikacıdır. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, el bebek gül bebek büyümüştür. İstanbul'a dönünce resim atölyesi kurmaya ve sanat galerisi açmaya karar verir. Şevkat'in üst katına yerleşir. Karşısındaki dükkana galeri açar.





Salih Kalyon

Cevdet Uçar

Babacan bir adamdır. Esin'in babasıdır. Zengin bir antikacıdır. Şevkat'in ev sahibidir. Çarşıdaki dükkanların tümü onundur. Mahalle sakinleri ve çarşı esnafının sevdiği ve saydığı biridir.



Murat Akkoyunlu

Cuma

Semtin tesisatçısıdır. Trakyalıdır. Son derece gevşek, sakar bir ustadır. Bir şeyi yapar, başka bir şeyi kırar. Hiç altta kalmaz, daima mazereti vardır. Akupuntur noktalarına elektrik vererek insanın her sorununu çözeceğini iddia eder. Bunu başardığı da olur. Esin'in mahalleye gelmesi hayatını değiştirir. Hayal edemeyeceği kadar yükselir.



Burak Demir

Niko

Mahalle muhtarıdır. Çok bilmiştir, hep ermiş gibi konuşur, kıssadan hisse hikayeleri anlatır. Buna karşın ayakları yere basan biri değildir. Şevkat'in kankasıdır. Bahar ile kardeştir. Marika'nın oğludur. Annesi Rum, babası Türk'tür. Babası hayatta değildir.



Barış Murat Yağcı

Bora

Yakışıklı ve havalıdır. Off road ralli pilotudur. Zengin aile çocuğudur. Turizm şirketi vardır. Doğa gezileri, rafting turları düzenler. Motorsiklet gezilerine çıkar. Eğlence ve keyif hayatı yaşar. Çapkın bir erkektir. Gizem'in ağabeyidir.

canan



Canan Maktal

Gizem

Güzel, akıllı ama alaycı ve şımarık bir kızdır. Esin'in yakın arkadaşıdır. Ağabeyi Bora ile birlikte oturur, turizm şirketini birlikte yönetirler. Zengin aile çocuğu olduğu için hayatta hiç zorlanmamıştır. Yüzeysel bir yaşam sürmektedir. Hayat herkes için kolay sanmaktadır.



Semra Güzel

Sanem

Temiz kalpli, iyi niyetli bır kızdır. Esin ve Gizem ile liseden beri arkadaştır. Spiritüel konularla ilgilidir. Yaşam koçluğu yapmaktadır. Danışanlarının tümü mutsuz zengin kadınlardır.



Pascal Nouma

Pascal

Antika koleksiyonu yapmak için Cevdet'in dükkanına gider. Önce Cevdet ile ahbap, sonra Şevkat ile kanka olur. Cevdet'ten aldığı antika masanın gizli gözünden define haritası çıkar. Şevkat ile define ararken, beklenmedik maceralara sürüklenir.



Suzan Aksoy

Marika

Niko ve Bahar'ın annesidir. Kocası 10 yıl önce ölmüştür. Çarşıda tuhafiye dükkanı vardır. Anaç bir kadındır. Esnafın da annesidir.



Künye

SENARYO: EROL HIZARCI

YÖNETMEN: BÜLENT İŞBİLEN

YAPIMCI: HAYRİ ASLAN

YAPIM: LİMON FİLM

MÜZİK: BARIŞ ARYAY

TÜR: KOMEDİ

GENEL KOORDİNATÖR: FARUK UÇAN