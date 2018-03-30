Şevkat Yerimdar final 44.bölüm izle Şevkat Yerimdar son 44.bölüm fragmanı FOX TV’de! Ekranların sevilen dizisi Şevkat Yerimdar final kararı dizi severleri şoke etti. Alınan son bilgiye göre Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın üstlendiği FOX’un sevilen dizisi ‘’Şevkat Yerimdar’’, eğlenceli ve sürprizlerle dolu sezon finaliyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Şevkat Yerimdar’ın final 44. Bölüm fragmanında; Şevkat ve Esin evlilik sonrası bal ayı için çalışmalar yapıyor. Fakat bir türlü Esin’in içine sinen bir yer bulamıyorlar. Bunun üzerine Şevkat artık kendi evlerine dönmeyi teklif ediyor. Fakat Esin kabul etmiyor. Şevkat Yerimdar’ın ekranlara gelen son bölümünde; Esin aniden ortadan kaybolunca Şevkat ona ulaşabilmek için her yolu denedi. Fakat Esin ortaya çıkmadı. Bunun üzerine Şevkat ve mahalleli bir şaka organize etti. Bu şaka sayesinde Şevkat , Esin’in ortaya çıkacağını planlamıştı ve planları tuttu. İşte merak edilen Şevkat Yerimdar son bölüm izleme linki ve final bölümde neler olacak? Sorusunun yanıtları sizlerle…

Şevkat Yerimdar Dizisinin 43. Bölümünde Neler Oldu?

Şevkat Yerimdar’ın ekranlara gelen son bölümünde; Esin aniden ortadan kaybolunca Şevkat ona ulaşabilmek için her yolu denedi. Fakat Esin ortaya çıkmadı. Bunun üzerine Şevkat ve mahalleli bir şaka organize etti. Bu şaka sayesinde Şevkat , Esin’in ortaya çıkacağını planlamıştı ve planları tuttu. Sonunda Esin geri geldi ve Şevkat büyük bir sürpriz hazırlayarak ondan özür diledi. Cevdet Bey de kızının evlenmesine izin verince Şevkat hızlıca kızı istedi ve nikah masasına jet bir geçiş yapıldı. Sonunda Şevkat ve Esin evlendi.

44. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Şevkat Yerimdar’ın 44. Bölüm fragmanında; Şevkat ve Esin evlilik sonrası bal ayı için çalışmalar yapıyor. Fakat bir türlü Esin’in içine sinen bir yer bulamıyorlar. Bunun üzerine Şevkat artık kendi evlerine dönmeyi teklif ediyor. Fakat Esin kabul etmiyor. Eve döner dönmez ise ikilinin kavgaları başlıyor. Şevkat maç yüzünden deplasmana gitmek isteyince Esin atar yapıyor. Şevkat ise evli oldukları için maça gitmesine dahi karışan karısına biraz sert çıkınca Esin küsüyor.

Şevkat bir anda her şeyin tersine dönmesine çok üzülüyor. Bunun için Esin’in gönlünü almak istiyor. Beraber araba sürerken Esin aracın kontrolünü kaybedip Şevkat’in yumurta dükkanına tosluyor. Camı çerçeveyi aşağı indirip içeri giren Esin büyük zarar neden oluyor. Şevkat ise durur mu o da intikam almak için Esin’in resim dükkanının camını kırıyor. İkilinin mutlulukla başlayan ilişkisi kavga ile devam ediyor. Bunun üzerine Esin artık ayrılmak istediğini söylüyor. Şevkat uzun süredir Esin’e kavuşmak için mücadele ederken Esin’in ilk kavgada pes etmesine kızıyor. Onu bırakmayacağını ve bu evliliği yürüteceğini söylüyor.

ŞEVKAT YERİMDAR 44.FİNAL BÖLÜM FRAGMANI

Şevkat Yerimdar Konusu

Limon Film yapımcılığında ekranlara gelen Fox Tv’nin sevilen komedi dizilerinden olan Şevkat Yerimdar ; kendi dünyası içinde adaleti sağlamayı, haksızlığı, kötülüğü bitirmeyi amaç edinmiş bir gencin hikayesini anlatıyor. Mahallede sahip olduğu yumurtacı dükkanında kıt kanaat geçinip; her düşene el veren, muhtaç olana yardım eden fedakar delikanlı Şevkat’ın hayatı aşık olunca değişiyor. Şevkat’e taban tabana zıt olan Esin’in mahallede dükkan komşusu olmalarından dolayı ortaya çıkan anlaşamamazlık yerini aşka bırakır . Bu aşk mahallelinin de bolca dahil olduğu hayli komik olaylara sahne oluyor.

Şevkat Yerimdar Oyuncuları

Cevdet Uçar ( Salih Kalyon ) : Zengin bir antikacı olan Cevdet Bey; Esin’in babasıdır. Zengin olduğu dönemlerde mahallede satın aldığı ev ve dükkanlardan gelen kira ile geçinirken en büyük hobisi olan antikalar ile uğraşır. Kızı Esin uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra ülkesine döndüğünde Cevdet kızına bir dükkan verir ve kızı burada sanatını icra eder. Verdiği dükkanda Şevkat’e komşu olması birçok komik olayın yaşanmasının da fitilini ateşler.

Cuma ( Murat Akkoyunlu ) : Mahallenin esnaflarından biri olan Cuma, tesisatçılık mesleğini icra ediyor. Cuma nevi şahsına münhasır oldukça ilginç bir kişiliktir. Neredeyse bütün absürt olaylarda başı çeker ve sakarlık konusunda üstüne yoktur. Kankası İsmail ile çoğu zaman karıştıkları işler hem kendilerinin hem de mahallelinin başını yakar. Nerede bir olay olur, altından Cuma’nın parmağı çıkar. Gevşek bir Trakyalı olan Cuma dizide en çok güldüren karakterlerdendir.

Şevkat Yerimdar ( Özgürcan Çevik ) : Ankaralı asi ve uslanmaz bir mahalle delikanlısıdır. Hayatta en çok tahammül edemediği şeyler; adaletsizlik, ayrımcılık ve haksızlıktır. Öfkesini asla kontrol edemeyen Şevkat, o anlarda akla zarar şeyler yapabilir. Bunun dışında iyiliksever, oldukça cömerttir. Fakat çoğu zaman beş parasız gezer. Balat’ta küçük bir yumurta dükkanı sahibi olan Şevkat mahallede oluşan her olayın baş kahramanıdır.