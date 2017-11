Şevkat Yerimdar yeni 25. bölüm fragmanı yayında mı Şevkat Yerimdar son 24. bölüm bu akşam izlenecek

Şevkat Yerimdar yeni 25. bölüm fragmanı dizi severler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. 3 Kasım Cuma akşamı yayına girmesi beklenen Şevkat Yerimdar 24. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın üstlendiği FOX’un sevilen dizisi ‘’Şevkat Yerimdar’’ yine bomba gibi bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Küçük ve sevimli bir mahallede yumurta satarak geçimini sağlayan Şevkat ile, babasının servetine göz dikmeyip, kendi çabasıyla okuyarak ressam olan Esin'in aşk hikayelerinin anlatıldığı ''Şevkat Yerimdar'' da bu hafta mahallede ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya sürprizi yaşanacak. Şevkat Yerimdar son bölüm izleme linki haberimizde. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu ve Burak Demir gibi oyuncuların yer aldığı Şevkat Yerimdar, yeni bölümleriyle her Cuma 20.00’de FOX’ta!







ŞEVKAT YERİMDAR 25. BÖLÜM FRAGMANI



Şevkat Yerimdar 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Resmi internet sayfasından ekrana gelmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



ŞEVKAT YERİMDAR 24. BÖLÜM FRAGMANI







ŞEVKAT YERİMDAR 24. BÖLÜM ÖZETİ



Şevkat Yerimdar yeni bölümde Esin ve Şevkat evlilik hazırlıklarına başlamışlarken Şevkat çok yüklü bir vergi borcu ile karşı karşıya kalır. Borcu ödemeden evlenemeyeceğini söyler ve Esin’in yardımını da istemez. Fakat Esin hacizi önlemek için gizlice ödeyince araları açılır ve işler hiç ummadıkları bir noktaya kadar sürüklenir.



Bozkır ve Gülperi Erkan’ın mesleğini merak ediyorlardır. Erkan doktor olduğunu söyler. O andan sonra Bozkır ve Gülperi her hastalığında Erkan’a gider ve Erkan işin içinden çıkamaz.



Cuma, mahallelinin kendisini ne kadar sevdiğini anlamak için bir oyun düzenler ve kendi için fidye ister. Fakat Cuma’nın bu oyunu kendisine pahalıya patlar.



ŞEVKAT YERİMDAR 24. BÖLÜM FRAGMANI





ŞEVKAT YERİMDAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Şevkat Yerimdar 23. son bölümde “Esin, Şevkat’ten inanılmaz bir evlilik teklifi beklemektedir ve bunun için ona üç hak tanır. Şevkat bütün mahalleyi seferber eder. Ama işler gittikçe karışır, içinden çıkılmaz bir hal alır. En sonunda Cevdet duruma el koyar ve kızının Şevkat ile evlenmesine izin vermeyeceğini söyler. Şevkat’in artık sabrı taşmıştır ve herkesi şok edecek bir hamle yapar.



Bozkır ve Gülperi, Erkan’ın ailesi ile tanışmak isterler. Çözüm gene Cuma’dan gelir. Sahte anne, baba ayarlayarak Bozkır’ların evine giderler. Ama tam her şey yolunda derken, sahte anne, baba herkesin ortasında kavgaya tutuşur. Olsen ve Selami bir çay turnuvası yapmaya karar verirler. Kaybeden mahalleden gidecektir.”



ŞEVKAT YERİMDAR'IN SETİ KARIŞTI! ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ...



Oyuncu Semra Güzel, sabıkalı olduğu için ayrıldığı nişanlısı Yusuf Başaran’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyip suç duyurusunda bulundu. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Sanem karakterini canlandıran genç oyuncu Semra Güzel’in başı eski nişanlısıyla dertte. Uyuşturucu kullanmaktan sabıkalı olduğu için ayrıldığı nişanlısı Yusuf Başaran’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini, fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ve iftirada bulunarak özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini ileri süren Güzel, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Genç oyuncunun suç duyurusu dilekçesindeki iddialara göre, nişanlı oldukları dönem Başaran'ın kardeşi Rahman Başaran, Güzel'e "Abisinin göründüğü gibi biri olmadığını, çok tehlikeli ve psikopat bir mizaca sahip olduğunu" söyledi. Ardından da abisinin uyuşturucu kullanmaktan aldığı mahkûmiyet kararının ve sabıka kaydının örneğini gönderdi.







Ardından Semra Güzel, nişanı attı ve ayrılığı kabullenemeyen Başaran, genç kadının hayatını kâbusa çevirdi. İddiaya göre Güzel’in ailesini, iş ve sosyal çevresindeki herkesi de rahatsız ederek, iftira ve ithamlarda bulunmaya başladı. gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Güzel’in oynadığı dizinin yönetmeniyle ilişkisi olduğunu iddia edip ölümle ve seti basmakla tehdit etti. Yapımcı şirket tehditler ve güvenlik nedeniyle Semra Güzel’in diziyle ilişiğini kesti. Başaran’ın 17 Ekim’de evine giderek kendisini ölümle tehdit edip dövdüğünü öne süren Semra Güzel, koruma polisi de talep etti.



DİZİNİN KONUSU



Özgür bir insan nasıl yaşayacağını hiç düşünmez; çünkü nasıl yaşanmayacağını zaten bilir. Gerisi hikayedir. Asi ruhlu bir mahalle delikanlısıdır Şevkat. Adaletsizliğe, haksızlığa ve ayırımcılığa zerre tahammülü yoktur. En büyük sorunu da öfke kontrolüdür. Bu sorundan ötürü sıradışıdır, sevimlidir ve mahallenin afili kahramanıdır. Şevkat harbidir, samimidir, sözünün eri, öfkesinin esiridir. Ancak yüreği pamuk kadar yumuşaktır ve hayatı hep pamuk ipliğindedir. Halden anlar, hatır sayar, zorda kalana yardım elini uzatır. Velhasılı, nesli tükenmiş bir mahalle delikanlısıdır o. Şevkat'in hatırını asla kıramayacağı Cevdet Bey bir gün ondan bir ricada bulunur. Ama ne ricadır bu! Bu ricadır zaten hikayemizi başlatan; Şevkat'i hayatının en zor sınavına atan. Cevdet Bey, Paris'ten dönen kızı Esin'i Şevkat'e emanet eder. Mertliğine güvenir , göz kulak ol, sahip çık kızıma der; mahallesine gönderir. Şevkat Yerimdar bu! Emanetse baş üstündedir, dünya yıkılsa halel getirmez üstüne. Gel gör ki bu emanet başkadır; güzeller güzeli bir kızdır. Adı Esin'dir, Şevkat'in hayatına belalı ama tatlı bir esin gibi gelmiştir işte. Şevkat'e emanet edilen Esin mahalleye adım attığı gün aklını kaçırır ve dünyadan kopar. Şevkat'i bir telaştır alır. Emanete sahip çıkmak ve Esin'in aklına başına getirmek için akla karayı seçer. Derken aklı başına gelir Esin'in . Ne var ki, Esin kendine geldiğinde bambaşka biridir. Şevkat'e kök söktürür, onu çileden çıkarır. Buna rağmen Şevkat verdiği sözden dönmez. Hem Esin'e göz kulak olmak hem de ona katlanmak zorundadır çünkü. Esin ne yapar ne eder, iki yakası bir araya gelmeyen Şevkat'in iki ayağını bir pabuca sokmayı başarır. İki arızalı karakter arasında akıllara zarar bir ilişki kurulur ve yaşadıkları mahallenin altını üstüne getirirler. Garip, zor, belalı bir aşk hikayesi doğar derken… Bu aşkın doğuşu içindir zaten bütün olaylar…



ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCU KADROSU



Özgürcan Çevik / Şevkat Yerimdar



Ankaralıdır. Adaletsizliğe tahammülsüz bir mahalle delikanlısıdır. Öfke kontrol sorunu vardır. Çok sinirlidir, çabuk parlar, öfkeye kapılınca ne yapacağı hiç belli olmaz. Daima çulsuzdur çünkü iyiliksever ve çok cömerttir. Özü sözü birdir, dili sivridir. Bütün bunlar karakterinde birleşince başı beladan kurtulmaz. Haksızların karşısına dikilir, muhtaçlara yardım eli uzatır, başına bela alır. Olmadık hadiseler onu bulur. Hayatı hep macera doludur. Balat’ta yumurta dükkanı vardır.



Başak Parlak / Esin Uçar



Cana yakın, kafası karışık, eğlenceli bir kızdır. Damarına basılırsa keçi gibi inatçıdır. Ressam, heykeltıraş ve seramikçidir. Üniversiteyi Fransa'da okumuş, on yıl Paris'te yaşamıştır. Babası zengin bir antikacıdır. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, el bebek gül bebek büyümüştür. İstanbul'a dönünce resim atölyesi kurmaya ve sanat galerisi açmaya karar verir. Şevkat'in üst katına yerleşir. Karşısındaki dükkana galeri açar.









Canan Maktal / Gizem



Güzel, akıllı ama alaycı ve şımarık bir kızdır. Esin’in yakın arkadaşıdır. Ağabeyi Bora ile birlikte oturur, turizm şirketini birlikte yönetirler. Zengin aile çocuğu olduğu için hayatta hiç zorlanmamıştır. Yüzeysel bir yaşam sürmektedir. Hayat herkes için kolay sanmaktadır.



Semra Güzel /Sanem



Temiz kalpli, iyi niyetli bır kızdır. Esin ve Gizem ile liseden beri arkadaştır. Spiritüel konularla ilgilidir. Yaşam koçluğu yapmaktadır. Danışanlarının tümü mutsuz zengin kadınlardır.