Şevkat Yerimdar dizisi 32bölüm yeni fragmanı 31son bölüm izleme linki

Şevkat Yerimdar yeni 32.bölüm fragmanı yayınlandı mı izleyici tarafından merak ediliyor. Şevkat Yerimdar 31. son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarı nasıl izlenecek soruların yanıtlarını bu haberimiz üzerinden bulabilirsiniz. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların yeni dizisi Şevkat Yerimdar dizisi 32. yeni bölüm fragmanı ve 31. son bölüm detayları haberimizde. Başrollerini Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu ve Suzan Aksoy’un paylaştığı dizi Şevkat Yerimdar 31. son bölümünde Esin ve Şevkat’in küslükleri devam etmektedir. Esin Şevkat’ten bir özür bekler ama Şevkat buna yanaşmaz. Bütün mahalleli onları barıştırmak için seferber olur. Bozkır İsmail’e bir iyi davranmakta, bir kötü davranmaktadır. Bu durum İsmail’in kafasını karıştırır. Nasıl davranacağını bilemez. Yaşlı bir kadın Cuma’yı torunu sanmaktadır. Cuma bu durumdan sıkılır ve Üzeyir’in torunu olduğunu söyleyerek kadını başından atar. Fakat kadın tüm mirasını Üzeyir’e bırakmaya kalkınca işler karışır. Yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği; başrollerini Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Ayşe Kökçü, Murat Akkoyunlu, Pascal Nouma, Burak Demir ve Mazlum Çimen’in paylaştığı yapım Şevkat Yerimdar 32.yeni bölüm fragmanı ve 31. son bölüm izleme linki FOX TV'de ekrana gelecek son bölümden sonra haberimizde sizlerle...



ŞEVKAT YERİMDAR 31. BÖLÜM FRAGMANI





ŞEVKAT YERİMDAR 31. BÖLÜM ÖZETİ

Şevkat Yerimdar dizisi 31.bölümünde Esin ve Şevkat’in küslükleri devam etmektedir. Esin Şevkat’ten bir özür bekler ama Şevkat buna yanaşmaz. Bütün mahalleli onları barıştırmak için seferber olur.



Bozkır İsmail’e bir iyi davranmakta, bir kötü davranmaktadır. Bu durum İsmail’in kafasını karıştırır. Nasıl davranacağını bilemez.







Yaşlı bir kadın Cuma’yı torunu sanmaktadır. Cuma bu durumdan sıkılır ve Üzeyir’in torunu olduğunu söyleyerek kadını başından atar. Fakat kadın tüm mirasını Üzeyir’e bırakmaya kalkınca işler karışır.



ŞEVKAT YERİMDAR 31. BÖLÜM FRAGMANI







ŞEVKAT YERİMDAR 30.SON BÖLÜM ÖZETİ



Şevkat Yerimdar 30.bölümünde İsmail ve Erkan’ın aynı kişi olduğu ortaya çıkınca kıyamet kopar. Bozkır bu yalanın hesabını herkesten sorar ve gönül koyar. Daha fazla bu mahallede kalamayacaklarını söyler. Tüm mahalle seferber olarak kendilerini affettirmeye uğraşırlar.



Şevkat, uyarmasına rağmen İsmail’in yalanına ortak olduğu için Esin’in üstüne gider ve küserler. Fakat her şeye rağmen Bozkır ve Gülperi’nin gitmesini engellemek için birlikte hareket etmeleri gerekmektedir.



Cuma tablolarını yapmaya devam eder. Fakat işler tersine döner.



ŞEVKAT YERİMDAR 31. BÖLÜM FRAGMANI







ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?



Özgür bir insan nasıl yaşayacağını hiç düşünmez; çünkü nasıl yaşanmayacağını zaten bilir. Gerisi hikayedir.



Asi ruhlu bir mahalle delikanlısıdır Şevkat. Adaletsizliğe, haksızlığa ve ayırımcılığa zerre tahammülü yoktur. En büyük sorunu da öfke kontrolüdür. Bu sorundan ötürü sıradışıdır, sevimlidir ve mahallenin afili kahramanıdır.



Şevkat harbidir, samimidir, sözünün eri, öfkesinin esiridir. Ancak yüreği pamuk kadar yumuşaktır ve hayatı hep pamuk ipliğindedir. Halden anlar, hatır sayar, zorda kalana yardım elini uzatır. Velhasılı, nesli tükenmiş bir mahalle delikanlısıdır o.



Şevkat’in hatırını asla kıramayacağı Cevdet Bey bir gün ondan bir ricada bulunur. Ama ne ricadır bu! Bu ricadır zaten hikayemizi başlatan; Şevkat’i hayatının en zor sınavına atan.

Cevdet Bey, Paris’ten dönen kızı Esin’i Şevkat’e emanet eder. Mertliğine güvenir , göz kulak ol, sahip çık kızıma der; mahallesine gönderir.

Şevkat Yerimdar bu! Emanetse baş üstündedir, dünya yıkılsa halel getirmez üstüne.

Gel gör ki bu emanet başkadır; güzeller güzeli bir kızdır. Adı Esin’dir, Şevkat’in hayatına belalı ama tatlı bir esin gibi gelmiştir işte.



Şevkat’e emanet edilen Esin mahalleye adım attığı gün aklını kaçırır ve dünyadan kopar.

Şevkat’i bir telaştır alır. Emanete sahip çıkmak ve Esin’in aklına başına getirmek için akla karayı seçer.

Derken aklı başına gelir Esin’in . Ne var ki, Esin kendine geldiğinde bambaşka biridir.

Şevkat’e kök söktürür, onu çileden çıkarır.

Buna rağmen Şevkat verdiği sözden dönmez. Hem Esin’e göz kulak olmak hem de ona katlanmak zorundadır çünkü.

Esin ne yapar ne eder, iki yakası bir araya gelmeyen Şevkat’in iki ayağını bir pabuca sokmayı başarır.

İki arızalı karakter arasında akıllara zarar bir ilişki kurulur ve yaşadıkları mahallenin altını üstüne getirirler.

Garip, zor, belalı bir aşk hikayesi doğar derken…

Bu aşkın doğuşu içindir zaten bütün olaylar…





SENARYO: EROL HİZARCI

YÖNETMEN: BÜLENT İŞBİLEN

YAPIMCI: HAYRİ ASLAN

YAPIM: LİMON YAPIM

MÜZİK: BARIŞ ARYAY

TÜR: KOMEDİ

GENEL KOORDİNATÖR: FARUK UÇAN



OYUNCULAR:



ÖZGÜRCAN ÇEVİK (Şevkat Yerimdar), BAŞAK PARLAK (Esin Uçar), SALİH KALYON (Cevdet Uçar), MURAT AKKOYUNLU (Cuma / Tesisatçı), SUZAN AKSOY ( Marika), AYŞE KÖKÇÜ ( Gülperi), MAZLUM ÇİMEN (Bozkır), BURAK DEMİR (Niko), BARIŞ MURAT YAĞCI (Bora), ESER EYÜBOĞLU (İsmail), PELİN ORHUNER (Tezene), CANAN MAKTAL (Gizem), SEMRA GÜZEL (Sanem), MÜGE UYAR (Bahar), MERT TÜRKOĞLU (Selami / Çaycı), MURAT MAKAR (Arşimed Kazım), DİREN POLATOĞULLARI ( Şefik), AHMET BOZALİ (İmam Sadık), İNANÇ KOÇAK (Üzeyir / Manav), TOLGA KOÇYİĞİT (Miço), PASCAL NOUMA, SİMGE ULUER (Demet), MERDAN KARDAN (Boyacı), KORAY GÜMÜŞSOY (Gürsel)