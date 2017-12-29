Şevkat Yerimdar yeni 33.bölüm fragmanı yayında mı Şevkat Yerimdar 32.bölüm izle FOX TV’de! Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını sormaya başladı. Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı Esin ile Şevkat arasındaki yakınlaşmanın 32. bölüme damga vuracak. Mahallelinin tamamının toplanarak yılbaşı için eğlenmeye başlamasıyla birlikte Şevkat ve Esin arasında romantik dakikalar yaşanacak. Peki, Şevkat Yerimdar dizisinin 29 Aralık Cuma günü ekranda olacak bölümünde Esin’in Şevkat’i şaşırtan sürprizi ne olacak? Şevkat Yerimdar 33.yeni bölüm fragmanı haberimizde yerini alacaktır. Peki Şevkat Yerimdar son bölümde neler oldu? Yaşlı bir kadın Cuma’yı torunu sanmaktadır. Cuma bu durumdan sıkılır ve Üzeyir’in torunu olduğunu söyleyerek kadını başından atar. Fakat kadın tüm mirasını Üzeyir’e bırakmaya kalkınca işler karışır. Milyonları ekrana kilitleyen Şevkat Yerimdar yeni 33.bölüm fragmanı yayında mı Şevkat Yerimdar 32.bölüm izle FOX TV’de!

Şevkat Yerimdar 33.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Şevkat Yerimdar başrol oyuncuları arasında Esin Uçar (Başak Parlak), Şevkat Yerimdar (Özgürcan Çevik), Cuma (Murat Akkoyunlu), Niko (Burak Demir) gibi ünlü isimler yer alıyor.

ŞEVKAT YERİMDAR 32.BÖLÜM 1.FRAGMAN

ŞEVKAT YERİMDAR 32.BÖLÜM 2.FRAGMAN

ŞEVKAT YERİMDAR YENİ 32.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahalledeki herkes, yeni yıla geçmişte yaptıkları hataları telafi ederek girmeye karar verirler. Fakat geçmişin yükünden kurtulma çabası onları ummadıkları maceraların içine sürükler.

Cuma, kimsenin açamayacağı bir kelepçe icat etmiştir. Bu kelepçeyi Bozkır ve İsmail üstünde deneyince olanlar olur. Kelepçenin anahtarı kaybolduğu için Bozkır ve İsmail yapışık ikiz gibi gezmek zorunda kalırlar.

Geçmişiyle hesaplaşma çabasında olan ahali bir yandan da yılbaşı eğlencesi için kolları sıvar.

ŞEVKAT YERİMDAR 31.BÖLÜM ÖZETİ

Esin ve Şevkat’in küslükleri devam etmektedir. Esin Şevkat’ten bir özür bekler ama Şevkat buna yanaşmaz. Bütün mahalleli onları barıştırmak için seferber olur.

Bozkır İsmail’e bir iyi davranmakta, bir kötü davranmaktadır. Bu durum İsmail’in kafasını karıştırır. Nasıl davranacağını bilemez.

Yaşlı bir kadın Cuma’yı torunu sanmaktadır. Cuma bu durumdan sıkılır ve Üzeyir’in torunu olduğunu söyleyerek kadını başından atar. Fakat kadın tüm mirasını Üzeyir’e bırakmaya kalkınca işler karışır.

ŞEVKAT YERİMDAR 30.BÖLÜM ÖZET

İsmail ve Erkan’ın aynı kişi olduğu ortaya çıkınca kıyamet kopar. Bozkır bu yalanın hesabını herkesten sorar ve gönül koyar. Daha fazla bu mahallede kalamayacaklarını söyler. Tüm mahalle seferber olarak kendilerini affettirmeye uğraşırlar.

Şevkat, uyarmasına rağmen İsmail’in yalanına ortak olduğu için Esin’in üstüne gider ve küserler. Fakat her şeye rağmen Bozkır ve Gülperi’nin gitmesini engellemek için birlikte hareket etmeleri gerekmektedir.

Cuma tablolarını yapmaya devam eder. Fakat işler tersine döner.

ŞEVKAT YERİMDAR KONUSU

Özgür bir insan nasıl yaşayacağını hiç düşünmez; çünkü nasıl yaşanmayacağını zaten bilir. Gerisi hikayedir.Asi ruhlu bir mahalle delikanlısıdır Şevkat. Adaletsizliğe, haksızlığa ve ayırımcılığa zerre tahammülü yoktur. En büyük sorunu da öfke kontrolüdür. Bu sorundan ötürü sıradışıdır, sevimlidir ve mahallenin afili kahramanıdır. Şevkat harbidir, samimidir, sözünün eri, öfkesinin esiridir. Ancak yüreği pamuk kadar yumuşaktır ve hayatı hep pamuk ipliğindedir. Halden anlar, hatır sayar, zorda kalana yardım elini uzatır. Velhasılı, nesli tükenmiş bir mahalle delikanlısıdır o. Şevkat’in hatırını asla kıramayacağı Cevdet Bey bir gün ondan bir ricada bulunur. Ama ne ricadır bu! Bu ricadır zaten hikayemizi başlatan; Şevkat’i hayatının en zor sınavına atan.

Cevdet Bey, Paris’ten dönen kızı Esin’i Şevkat’e emanet eder. Mertliğine güvenir , göz kulak ol, sahip çık kızıma der; mahallesine gönderir.

Şevkat Yerimdar bu! Emanetse baş üstündedir, dünya yıkılsa halel getirmez üstüne. Gel gör ki bu emanet başkadır; güzeller güzeli bir kızdır. Adı Esin’dir, Şevkat’in hayatına belalı ama tatlı bir esin gibi gelmiştir işte. Şevkat’e emanet edilen Esin mahalleye adım attığı gün aklını kaçırır ve dünyadan kopar. Şevkat’i bir telaştır alır. Emanete sahip çıkmak ve Esin’in aklına başına getirmek için akla karayı seçer.

Derken aklı başına gelir Esin’in. Ne var ki, Esin kendine geldiğinde bambaşka biridir. Şevkat’e kök söktürür, onu çileden çıkarır. Buna rağmen Şevkat verdiği sözden dönmez. Hem Esin’e göz kulak olmak hem de ona katlanmak zorundadır çünkü. Esin ne yapar ne eder, iki yakası bir araya gelmeyen Şevkat’in iki ayağını bir pabuca sokmayı başarır. İki arızalı karakter arasında akıllara zarar bir ilişki kurulur ve yaşadıkları mahallenin altını üstüne getirirler

Garip, zor, belalı bir aşk hikayesi doğar derken… Bu aşkın doğuşu içindir zaten bütün olaylar…

ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCU KADROSU

Şevkat Yerimdar (Özgürcan Çevik) Ankaralıdır. Adaletsizliğe tahammülsüz bir mahalle delikanlısıdır. Öfke kontrol sorunu vardır. Çok sinirlidir, çabuk parlar, öfkeye kapılınca ne yapacağı hiç belli olmaz. Daima çulsuzdur çünkü iyiliksever ve çok cömerttir. Özü sözü birdir, dili sivridir. Bütün bunlar karakterinde birleşince başı beladan kurtulmaz. Haksızların karşısına dikilir, muhtaçlara yardım eli uzatır, başına bela alır. Olmadık hadiseler onu bulur. Hayatı hep macera doludur. Balat’ta yumurta dükkanı vardır.

Esin Uçar (Başak Parlak) Cana yakın, kafası karışık, eğlenceli bir kızdır. Damarına basılırsa keçi gibi inatçıdır. Ressam, heykeltıraş ve seramikçidir. Üniversiteyi Fransa’da okumuş, on yıl Paris’te yaşamıştır. Babası zengin bir antikacıdır. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, el bebek gül bebek büyümüştür. İstanbul’a dönünce resim atölyesi kurmaya ve sanat galerisi açmaya karar verir. Şevkat’in üst katına yerleşir. Karşısındaki dükkana galeri açar.

Cevdet Uçar (Salih Kalyon) Babacan bir adamdır. Esin’in babasıdır. Zengin bir antikacıdır. Şevkat’in ev sahibidir. Çarşıdaki dükkanların tümü onundur. Mahalle sakinleri ve çarşı esnafının sevdiği ve saydığı biridir.

Cuma (Murat Akkoyunlu) Semtin tesisatçısıdır. Trakyalıdır. Son derece gevşek, sakar bir ustadır. Bir şeyi yapar, başka bir şeyi kırar. Hiç altta kalmaz, daima mazereti vardır. Akupuntur noktalarına elektrik vererek insanın her sorununu çözeceğini iddia eder. Bunu başardığı da olur. Esin’in mahalleye gelmesi hayatını değiştirir. Hayal edemeyeceği kadar yükselir.

Niko (Burak Demir) Mahalle muhtarıdır. Çok bilmiştir, hep ermiş gibi konuşur, kıssadan hisse hikayeleri anlatır. Buna karşın ayakları yere basan biri değildir. Şevkat’in kankasıdır. Bahar ile kardeştir. Marika’nın oğludur. Annesi Rum, babası Türk’tür. Babası hayatta değildir.

Bora (Barış Murat Yağcı) Yakışıklı ve havalıdır. Off road ralli pilotudur. Zengin aile çocuğudur. Turizm şirketi vardır. Doğa gezileri, rafting turları düzenler. Motorsiklet gezilerine çıkar. Eğlence ve keyif hayatı yaşar. Çapkın bir erkektir. Gizem’in ağabeyidir.

Gizem (Canan Maktal) Güzel, akıllı ama alaycı ve şımarık bir kızdır. Esin’in yakın arkadaşıdır. Ağabeyi Bora ile birlikte oturur, turizm şirketini birlikte yönetirler. Zengin aile çocuğu olduğu için hayatta hiç zorlanmamıştır. Yüzeysel bir yaşam sürmektedir. Hayat herkes için kolay sanmaktadır.

Sanem (Semra Güzel) Temiz kalpli, iyi niyetli bır kızdır. Esin ve Gizem ile liseden beri arkadaştır. Spiritüel konularla ilgilidir. Yaşam koçluğu yapmaktadır. Danışanlarının tümü mutsuz zengin kadınlardır.

Pascal (Pascal Nouma) Antika koleksiyonu yapmak için Cevdet’in dükkanına gider. Önce Cevdet ile ahbap, sonra Şevkat ile kanka olur. Cevdet’ten aldığı antika masanın gizli gözünden define haritası çıkar. Şevkat ile define ararken, beklenmedik maceralara sürüklenir.

Marika (Suzan Aksoy) Niko ve Bahar’ın annesidir. Kocası 10 yıl önce ölmüştür. Çarşıda tuhafiye dükkanı vardır. Anaç bir kadındır. Esnafın da annesidir.