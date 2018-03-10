Şevkat Yerimdar son 41.bölüm izleme linki Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm fragmanı

Şevkat Yerimdar 41.son bölüm izleme linki haberimizde. Şevkat Yerimdar 42.yeni bölüm fragmanı dizi izleyiciyi meraklandırdı. Heyecanla beklenen Şevkat Yerimdar 41. son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. En son 40. Bölümüyle ekrana gelen Şevkat Yerimdar 41. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Fox Tv’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Şevkat Yerimdar her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Limon filmin yapımcılığını üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Bülen İşbilen’in olduğu komedi türündeki dizi Şevkat Yerimdar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Şevkat karakterini Özgürcan Çevik, Esin karakterini Başak Parlak , Cuma karakterini Murat Akkoyunlu , Cevdet karakterini de usta oyuncu Salih Kalyon canlandırıyor. Dizide Şevkat ve Esin arasındaki uyum oldukça beğeniliyor. İşte Şevkat Yerimdar 42.yeni bölüm fragmanı ve 41.son bölümde yaşananlar.



Şevkat Yerimdar’ın son bölümünde Esin ve Şevkat küçük bir düğünle evlenmeye karar vermişti. Fakat evlenecekleri haberi tüm mahalleye yayılınca işler karışmıştı. Bunun üzerine Esin’in babası Cevdet kızının telli duvaklı gelin olmadığı takdirde evlenmelerine müsaade etmeyeceğini söylemiş ve Şevkat büyük bir yükün altına girmişti.



Şevkat Yerimdar 41. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.



Şevkat Yerimdar 41. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Şevkat Yerimdar’ın yayınlanan 41. bölüm fragmanında ; Esin ve Şevkat büyük bir düğün için kolları sıvıyor. Esin büyük bir düğün yapacakları için mutlu olsa da, bir aksilik çıkacağından dolayı korkuyor. Bunun üzerine Esin Şevkat’e ‘’ acaba gizlice mi evlenseydik ‘’ diye hayıflanıyor. Şevkat ise bu sözlere sinirlenerek ‘’tam teşekkülü düğün istedin yapıyoruz’’ diyor ve Esin’e kızıyor. Esin gelinliğini giyerek düğün salonuna geliyor. Şevkat düğün başlamadan herkesi uyararak bu akşam bu düğünün kesin olarak gerçekleşmesi gerektiğini ilan ediyor. Fakat işler hiç umduğu gibi gitmiyor.



Şevkat bekleme salonuna gidince gelinlik içinde bir peri kızı gibi görünen Esin’e bir kez daha aşık oluyor. İkili düğün salonuna iniyor ve düğün başlıyor. İçkiyi fazla kaçıran İsmail ve Cuma arasındaki müzisyenlik kavgası başlıyor. Cuma kışkırtarak İsmal’in bir şeyler çalmasını istiyor. İsmail ise Cuma’nın laflarına sinir oluyor ve aralarında tartışma çıkıyor. Bu tartışma bu defa yerini kavgaya bırakıyor.



Şevkat Yerimdar 41. Bölüm Fragmanı







Esin’in babası Cevdet bey ise bir durumdan dolayı nezarethaneye düşüyor. Bu durumu her ne kadar Esin’den gizleseler de sonunda Esin öğreniyor. Şevkat’in ise en büyük korkusu olan Ludmilla faktörü de düğünü basınca ortalık tamamen karışıyor. Düğün bir anda savaş alanına dönüyor. Esin ise babasının nezarethanede olduğunu öğrendiğinden şoka uğruyor. Şevkat her ne kadar Esin’i evlenmeye ikna etmeye çalışsa da ; Esin babam olmadan evlenmem diyerek vaz geçiyor.







Mahallede bir şenlik havası vardır. Herkesin dört gözle beklediği gün gelip çatmıştır. Düğün konvoyu neşe içinde yola çıkar. Başlarına gelen komik aksiliklere rağmen düğün salonuna ulaşırlar.



Esin ve Şevkat çok heyecanlıdır. Nihayet artık karı koca olacaklardır. Düğün konusunda bir başka heyecanlı olan kişi de İsmail’dir. Cuma için intikam planları yapmaktadır.



Ve sonunda evlere şenlik düğün başlar.







Şevkat Yerimdar Dizisinin 40. Bölümünde Neler Oldu?



Şevkat Yerimdar’ın ekranlara gelen son bölümünde; Ludmilla’dan büyük mücadeleler sonucu Şevkat boşanmıştı. Bunun üzerine Esin ile evlilik tekrardan gündeme gelmişti. Esin ilk başta sadece bir nikah istedi. Şevkat fazla para harcanmayacağı için bu duruma çok sevindi. Fakat kahveye gelen postacı Şevkat bir zarf verdiğinden işlerin rengi değişmeye başladı. Mahalleli Şevkat ve Esin’in evleneceği haberini kulaktan kulağa yaymaya başladı. Bunun üzerine Esin sade bir nikahın yetersiz olacağını söyledi. Keza Esin’in babasından isteyen Şevkat; Cevdet Bey’in sade bir nikahı kabul etmemesi sonucunda büyük bir hazırlığa girişmek zorunda kaldı.







Şevkat Yerimdar Konusu



Asi ruhlu Ankara delikanlısı Şevkat Yerimdar’ın hayatında yeri büyük olan Cevdet Bey’in ricası ile hayatı değişir. Cevdet Bey’in Paris’te yaşayan ve Türkiye’ye kesin dönüş yapan kızını Şevkat’e emanet etmesi ile olaylar başlar. Buram buram yurdum insanı kokan mahalleye adım atan Esin’in yaşadığı kültür bunalımı Şevkat tarafından kontrol edilmeye çalışılır. Başlangıçta Esin’in tam bir baş belası olduğunu düşünen Şevkat zamanla onu tanıdıkça aşık olur. İşler daha da sarpa sarmaya başlar. Bu iki zıt kutup birbirini çekerek güzel bir aşka yelken açarken, bu süreçte yaşadıkları komik olaylar ile izleyiciye keyfili anlar yaşatıyor.







Şevkat Yerimdar Oyuncuları



Şevkat Yerimdar ( Özgürcan Çevik ) : Ankaralı asi ve uslanmaz bir mahalle delikanlısıdır. Hayatta en çok tahammül edemediği şeyler; adaletsizlik, ayrımcılık ve haksızlıktır. Öfkesini asla kontrol edemeyen Şevkat, o anlarda akla zarar şeyler yapabilir. Bunun dışında iyiliksever, oldukça cömerttir. Fakat çoğu zaman beş parasız gezer. Balat’ta küçük bir yumurta dükkanı sahibi olan Şevkat mahallede oluşan her olayın baş kahramanıdır.



Esin Uçar ( Başak Parlak ) : Üniversiteyi Franda’da okuyup 10 yıl sonra ülkesine dönen bir sanatçıdır. Babası zengin antikası Cevdet onu annesini küçük yaşta kaybetmesinden dolayı el üstünde tutmuştur. Memleketin hasretine dayanamayıp ülkesinde döndüğünde babasının boş dükkanlarından birine yerleşip resim sergisi açmasıyla komik olaylar baş vermeye başlar.