Şevkat Yerimdar yeni 6. Bölüm fragmanı Şevkat Yerimdar son yeni 5. bölüm FOX TV’de

Şevkat Yerimdar 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cuma günlerinin sevilen dizisi Şevkat Yerimdar saat 20.00’da ekranlara geliyor. Filminin çok beğenilmesinin ardından çekilmeye başlanılan dizi televizyonda da iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Burak Demir, Barış Murat Yağcı, Canan Maktal, Semra Güzel, Pascal Nouma ve Suzan Aksoy’un yer aldığı dizinin son bölümünde Esin yeni evine yerleşiyor ve Şevkat ile komşu oluyor. İkili birbirleriyle tartışırken bir iddiaya tutuşuyorlar. Esin yeni evinde Şevkat’ten bir hafta hiç yardım istemeyecekti, isterse iddiayı kaybedecekti. Şevkat Yerimdar 6. Yeni bölüm fragmanı ve Şevkat Yerimdar 5. bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

ŞEVKAT YERİMDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

evinde Şevkat’ten bir hafta hiç yardım istemeyecek, isterse iddiayı kaybedecekti. Şevkat de bir hafta boyunca hiç kavga etmeyecekti. İddia başlar başlamaz, onları zorlayan olaylar meydana geldi.

İsmail, Esin’in desteğini alarak, Tezene’yi istemesi için Şevkat’i ikna etti. Şevkat ve Esin kızı babasından birlikte istedi. Fakat Cuma’nın da onlarla birlikte gitmesi felakete yol açtı.

ŞEVKAT YERİMDAR KONUSU NEDİR?

Özgür bir insan nasıl yaşayacağını hiç düşünmez; çünkü nasıl yaşanmayacağını zaten bilir. Gerisi hikayedir.

Asi ruhlu bir mahalle delikanlısıdır Şevkat. Adaletsizliğe, haksızlığa ve ayırımcılığa zerre tahammülü yoktur. En büyük sorunu da öfke kontrolüdür. Bu sorundan ötürü sıradışıdır, sevimlidir ve mahallenin afili kahramanıdır.

Şevkat harbidir, samimidir, sözünün eri, öfkesinin esiridir. Ancak yüreği pamuk kadar yumuşaktır ve hayatı hep pamuk ipliğindedir. Halden anlar, hatır sayar, zorda kalana yardım elini uzatır. Velhasılı, nesli tükenmiş bir mahalle delikanlısıdır o.

Şevkat’in hatırını asla kıramayacağı Cevdet Bey bir gün ondan bir ricada bulunur. Ama ne ricadır bu! Bu ricadır zaten hikayemizi başlatan; Şevkat’i hayatının en zor sınavına atan.

Cevdet Bey, Paris’ten dönen kızı Esin’i Şevkat’e emanet eder. Mertliğine güvenir , göz kulak ol, sahip çık kızıma der; mahallesine gönderir.

Şevkat Yerimdar bu! Emanetse baş üstündedir, dünya yıkılsa halel getirmez üstüne. Gel gör ki bu emanet başkadır; güzeller güzeli bir kızdır. Adı Esin’dir, Şevkat’in hayatına belalı ama tatlı bir esin gibi gelmiştir işte. Şevkat’e emanet edilen Esin mahalleye adım attığı gün aklını kaçırır ve dünyadan kopar. Şevkat’i bir telaştır alır. Emanete sahip çıkmak ve Esin’in aklına başına getirmek için akla karayı seçer.

Derken aklı başına gelir Esin’in. Ne var ki, Esin kendine geldiğinde bambaşka biridir. Şevkat’e kök söktürür, onu çileden çıkarır. Buna rağmen Şevkat verdiği sözden dönmez. Hem Esin’e göz kulak olmak hem de ona katlanmak zorundadır çünkü. Esin ne yapar ne eder, iki yakası bir araya gelmeyen Şevkat’in iki ayağını bir pabuca sokmayı başarır. İki arızalı karakter arasında akıllara zarar bir ilişki kurulur ve yaşadıkları mahallenin altını üstüne getirirler.

Garip, zor, belalı bir aşk hikayesi doğar derken… Bu aşkın doğuşu içindir zaten bütün olaylar…

ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Şevkat Yerimdar (Özgürcan Çevik) Ankaralıdır. Adaletsizliğe tahammülsüz bir mahalle delikanlısıdır. Öfke kontrol sorunu vardır. Çok sinirlidir, çabuk parlar, öfkeye kapılınca ne yapacağı hiç belli olmaz. Daima çulsuzdur çünkü iyiliksever ve çok cömerttir. Özü sözü birdir, dili sivridir. Bütün bunlar karakterinde birleşince başı beladan kurtulmaz. Haksızların karşısına dikilir, muhtaçlara yardım eli uzatır, başına bela alır. Olmadık hadiseler onu bulur. Hayatı hep macera doludur. Balat’ta yumurta dükkanı vardır.

Esin Uçar (Başak Parlak) Cana yakın, kafası karışık, eğlenceli bir kızdır. Damarına basılırsa keçi gibi inatçıdır. Ressam, heykeltıraş ve seramikçidir. Üniversiteyi Fransa’da okumuş, on yıl Paris’te yaşamıştır. Babası zengin bir antikacıdır. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, el bebek gül bebek büyümüştür. İstanbul’a dönünce resim atölyesi kurmaya ve sanat galerisi açmaya karar verir. Şevkat’in üst katına yerleşir. Karşısındaki dükkana galeri açar.

Cevdet Uçar (Salih Kalyon) Babacan bir adamdır. Esin’in babasıdır. Zengin bir antikacıdır. Şevkat’in ev sahibidir. Çarşıdaki dükkanların tümü onundur. Mahalle sakinleri ve çarşı esnafının sevdiği ve saydığı biridir.

Cuma (Murat Akkoyunlu) Semtin tesisatçısıdır. Trakyalıdır. Son derece gevşek, sakar bir ustadır. Bir şeyi yapar, başka bir şeyi kırar. Hiç altta kalmaz, daima mazereti vardır. Akupuntur noktalarına elektrik vererek insanın her sorununu çözeceğini iddia eder. Bunu başardığı da olur. Esin’in mahalleye gelmesi hayatını değiştirir. Hayal edemeyeceği kadar yükselir.

Niko (Burak Demir) Mahalle muhtarıdır. Çok bilmiştir, hep ermiş gibi konuşur, kıssadan hisse hikayeleri anlatır. Buna karşın ayakları yere basan biri değildir. Şevkat’in kankasıdır. Bahar ile kardeştir. Marika’nın oğludur. Annesi Rum, babası Türk’tür. Babası hayatta değildir.

Bora (Barış Murat Yağcı) Yakışıklı ve havalıdır. Off road ralli pilotudur. Zengin aile çocuğudur. Turizm şirketi vardır. Doğa gezileri, rafting turları düzenler. Motorsiklet gezilerine çıkar. Eğlence ve keyif hayatı yaşar. Çapkın bir erkektir. Gizem’in ağabeyidir.

Gizem (Canan Maktal) Güzel, akıllı ama alaycı ve şımarık bir kızdır. Esin’in yakın arkadaşıdır. Ağabeyi Bora ile birlikte oturur, turizm şirketini birlikte yönetirler. Zengin aile çocuğu olduğu için hayatta hiç zorlanmamıştır. Yüzeysel bir yaşam sürmektedir. Hayat herkes için kolay sanmaktadır.

Sanem (Semra Güzel) Temiz kalpli, iyi niyetli bır kızdır. Esin ve Gizem ile liseden beri arkadaştır. Spiritüel konularla ilgilidir. Yaşam koçluğu yapmaktadır. Danışanlarının tümü mutsuz zengin kadınlardır.

Pascal (Pascal Nouma) Antika koleksiyonu yapmak için Cevdet’in dükkanına gider. Önce Cevdet ile ahbap, sonra Şevkat ile kanka olur. Cevdet’ten aldığı antika masanın gizli gözünden define haritası çıkar. Şevkat ile define ararken, beklenmedik maceralara sürüklenir.

Marika (Suzan Aksoy) Niko ve Bahar’ın annesidir. Kocası 10 yıl önce ölmüştür. Çarşıda tuhafiye dükkanı vardır. Anaç bir kadındır. Esnafın da annesidir.