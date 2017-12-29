Sıfır Bir 3.sezon 9.bölüm fragmanı yayında mı Sıfır Bir 3.sezon 8.bölüm izle BLU TV’de! Vatandaşlar sık sık Sıfır Bir 3.sezon yeni bölüm fragmanlarını araştırıyorlar. Sıfır Bir 3.sezon 8.bölüm izleyicisiyle buluştu. Aksiyon ve heyecan dolu Sıfır Bir konusu itibariyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sıfır Bir Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim. Sıfır Bir 3.sezon ve önceki bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Peki Sıfır Bir 9.bölüm ne zaman yayınlanacak? Sıfır Bir 3.sezon 9.bölüm için henüz tarih belirtilmedi. Sıfır Bir Adana 3.sezon son 8.bölümde Mahalleye düzenlenen operasyonla yakalanan Savaş, Cio, Özgür ve diğerleri, aynı operasyonun farklı ayağında yakayı ele veren Seyfi'lerle içerde karşılaşmıştır. Hapishanede planlar kuran Savaş ve ekibi, Seyfilerin koğuşuna doğru harekete geçmiştir. Fakat bilmedikleri şey, Seyfi'ye silah yardımı yapıldığıdır. İşte merak edilen Sıfır Bir 3.sezon 9.bölüm fragmanı yayında mı Sıfır Bir 3.sezon 8.bölüm izle BLU TV’de! Haberimiz sizlerle…

Sıfır Bir 3.sezon 9.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yer alacaktır. Dizinin bölümleri 34 dakika sürmektedir.

SIFIR BİR 3.SEZON 8.BÖLÜMDE NELER OLDU?

SIFIR BİR 3.SEZON 8.BÖLÜM FRAGMANI

Sıfır Bir'in 3. sezon 8. bölümünde; Mahalleye düzenlenen operasyonla yakalanan Savaş, Cio, Özgür ve diğerleri, aynı operasyonun farklı ayağında yakayı ele veren Seyfi'lerle içerde karşılaşmıştır. Hapishanede planlar kuran Savaş ve ekibi, Seyfilerin koğuşuna doğru harekete geçmiştir. Fakat bilmedikleri şey, Seyfi'ye silah yardımı yapıldığıdır. Peki, Savaş ve arkadaşları bu operasyon kapsamında zarar görecek midir?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sıfır Bir'in 7. yeni bölümünde; Uğur'un afişe olmasının ardından Puzzle'ın parçalarını birleştiren polis, Savaş ve Seyfi ile adamlarını kıskıvrak yakalamıştır. Bu durum, uyuşturucu satıcılarından korunan mahallenin akıbeti için pek iyi olmayacaktır.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana’da, aşina olduğumuz suç dizilerinden hayli farklı bir yapıya sahip. Alışık olduğumuz üzere Sıfır Bir sadece bir intikam hikâyesini, bir hırsızlığı ya da bir katliamı anlatmıyor; aslında her sahnesinde daha derine, sosyokültürel bir arka plana göndermelerde bulunuyor. Hikâye aslında bir grup gencin, bir dizi haksızlıkla ettiği mücadeleyi anlatıyor. Bu mücadele neticesinde sahip olunan her bir zafer, onlara inanan daha fazla yoksul insanı; her gözü yaşlı yoksul insan da ekibin sırtına daha fazla yük, mesuliyet ve sönmez bir azmi beraberinde getiriyor.20’li yaşlarda üç delikanlının; Savaş, Cio ve Özgür’ün, kadim dostları Cihat Sarsılmaz ve Anafor’la beraber kendilerini ortalarında buldukları bu düzen, zamanla onların değişmez kara bahtı oluyor.Yeni düzende Hürriyet Mahallesi’nde resim değil, grafiti yapılıyor. Hürriyet Mahallesi’nde arabesk müziğe rap ezgileri karışıyor. Hürriyet Mahallesi’nde fuhuş, uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadele yine aynı mahallenin gençleri tarafından sonuna kadar veriliyor. Zaman kavramının kaybolduğu bu hikâyede mahallenin kendi kuralları vardır ve bu kurallar, cezaların yetersiz kaldığı her an devreye girmeye mecburdur.Savaş ve ekibi, mecburdur. Başka çareleri yoktur. Onlara başka çare bırakılmamıştır…Sıfır Bir sadece sıradan bir suç hikâyesini değil; ülkemizin, hatta dünyanın yoksul kesimlerinin gerçeğini anlatıyor. Evrenseli, yerel üzerinden yakalamayı başarıyor. Tıpkı dizinin yaratıcılarının Adanalı öncüleri Yaşar Kemal’in İnce Memed’le tüm dünyayı fethettiği ya da Yılmaz Güney’in, filmleriyle, bir kesime değil, tüm dünyaya seslendiği gibi. Adana’nın en yoksul mahallelerinden biri olan Hürriyet Mahallesi’ndeki her bir başkaldıran, maalesef bir o kadar suçlu ama iyi ki bir o kadar da insan.

SIFIR BİR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Savaş Satış

Savaş, mahallenin ve ekibin abisidir. Mahallenin bekası, mahallelinin huzuru için kendi hayatını feda etmiş, bedel ödemiştir. Bu vasıflarıyla kendinden yaşça büyükler tarafından dahi sevgi ve saygı görür. O da bu saygıyı hiçbir zaman suiistimal etmeden, ne zaman biteceği belli olmayan bu savaşa her gün yeniden başlar. Savaş’ın ismi, adeta kaderidir.

Cihangir Ceyhan

Cio, ekibin gözü karasıdır. Haksızlıklar karşısında öyle çabuk dolar ki, bir an önce harekete geçmek, hakkın yerini bulması için elinden ne geliyorsa yapmak ister. En tehlikeli görevlere bile gayet büyük bir keyif içerisinde hiç düşünmeden dalan Cio’nun ekip içerisindeki önemli bir rolüyse mahalledeki gençleri örgütlemesi, kontrol etmesidir.

Özgür Meriç

Özgür, ekibin sakin gücüdür. Her alınacak kararın öncesinde uzun uzadıya konuyu masaya yatıran; ekibi, işi artıları ve eksileriyle düşünmeye sevk eden fren mekanizmasıdır. Özgür’ün bir diğer özelliğiyse, içinde bulundukları koşulları, yaşadıkları hayatı sürekli sorgulamasıdır. Bunu, kimi zaman yazdığı şiirlerde de ifade eder.