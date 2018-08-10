Sıfır Bir Adana 4.sezon 10.son bölüm izle Blu TV’de Sıfır Bir 4.sezon 11. bölüm fragmanı izlendi mi

Sıfır Bir 4.sezon 11. bölüm fragmanı merak ediliyor. Sıfır Bir Adana 4.sezon 10.son bölüm izle Blu TV’de! Aksiyon ve heyecan dolu Sıfır Bir dizisi izleyicisini şaşırtmaya devam ediyor. Sıfır Bir 4. sezon 10. bölümünde olaya dahil olan Cengiz'in babası, Sami Ağa'nın yaptığı yanlışları söylemeye gitmiştir. İnternet platformu Blu TV'de yayınlanan dizi izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çeken Sıfır Bir Adana son bölümde neler oldu? Sıfır Bir 4.sezon 10.bölümde Suların durulmadığı Hürriyet Mahallesinde Sami Ağa'nın planlarına yeni bir ortak daha dahil oluyor. Oğlu Cengiz'in ölümünün ardından Türkiye'ye kaçak yollardan geçiş yapan acılı baba, Sami'yi tüm bunlardan sorumlu tutmaktadır. Sami'nin her hamlesine karşı bir reflekse sahip olan Savaş ve ekibi, içerdeki eyleme karşı ise çaresiz beklemektedir. Ellerinde sadece Necip'e karşı kullanacakları koz bulunan ekip, Yahya ve arkadaşlarının yapacağı eylemde çaresiz kalmaktadır.

SIFIR BİR 4. SEZON 11.SEZON FİNAL FRAGMANI

SIFIR BİR 4. SEZON 10. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Suların durulmadığı Hürriyet Mahallesinde Sami Ağa'nın planlarına yeni bir ortak daha dahil oluyor. Oğlu Cengiz'in ölümünün ardından Türkiye'ye kaçak yollardan geçiş yapan acılı baba, Sami'yi tüm bunlardan sorumlu tutmaktadır. Sami'nin her hamlesine karşı bir reflekse sahip olan Savaş ve ekibi, içerdeki eyleme karşı ise çaresiz beklemektedir. Ellerinde sadece Necip'e karşı kullanacakları koz bulunan ekip, Yahya ve arkadaşlarının yapacağı eylemde çaresiz kalmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Burak ve Cengo'nun abisini öldüren Sami Ağa, karşısına büyük bir belayı aldığının farkında değildir. Eylem yapmak için hazırlıklarını devam ettiren Sami Ağa, eylemin en büyüğüyle karşılaşma ihtimalini göz ardı etmektedir. Diğer taraftan Cengiz'in babası ise kaçak yollardan geldiği Adana'da intikam için harekete geçmeye hazırlanmaktadır. Necip ise başına aldığı görüntü belasından nasıl kurtulacağını kara kara düşünmektedir.

Gazapizm, Sıfır Bir’e konuk olacak.

İnternet platformu BluTV’de yayınlanan Sıfır Bir-“Bir Zamanlar Adana’da” dizisinin, perşembe günü yayımlanacak yeni bölümüne ‘Heyecanı Yok’ şarkısıyla tanınan Gazapizm konuk olacak.

Savaş, Cio, Özgür, Cihat Sarsılmaz ve Anafor’un Adana’daki yer altı dünyasında giriştikleri savaşı anlatan dizinin bu sezonunda Gazapizm, konuk oyuncu olarak, İzmir’den Adana’ya mahkum bir dostunu görmek için gelen Kürmi karakterine hayat verecek.

Sıfır Bir’in yeni bölümü, perşembe günü saat 19.01’de BluTV’de yayımlanacak. (MEDYA SERVİSİ)

4. SEZONUYLA YAYINDA!

Yayınlandığı ilk platform olan Youtube'da izlenme rekorları kıran Sıfır B1r - Bir Zamanlar Adana'da, ilk üç sezonu ve yeni sezonuyla BluTV Özel Yapım'ı olarak yayın hayatını sürdürüyor.

Kadri Beran Taşkın'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin kadrosundaki isimler şöyle: Savaş Satış, Cihangir Ceyhan, Özgür Meriç, Onur Akbay, Burak Şahin

CİHANGİR CEYHAN

Blu TV'de yayınlanan S1f1r B1r - B1r Zamanlar Adana'danın başrol oyuncularından Cihangir Ceyhan aslen Adana’lıdır ve yaşantısını memleketinde sürdürmektedir. Kamera Önü oyunculuk eğitimi almıştır. Özellikle dizide Cio "Ölme lan ve bakale seni pis ederim ha" replikleri ile büyük bir hayran kitlesi oluşmuştur. Daha önce Yusuf isimli sinema filminde 2015 yılında Serdar karakteri ile rol almıştır.

SAVAŞ SATIŞ

Kocaeli doğumlu Savaş Satış aslen Şanlıurfa’lıdır. Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Ayrıca 5 yıl bu üniversitenin Drama Topluluğunda tiyatro eğitimi almıştır. Tümay Özokur Atölyesi’nde ise oyunculuk eğitimi alan Savaş Satış oyunculuk ile birlikte senarist olarak televizyon dünyasında yer almaktadır. 2015 yılında Keşanlı Ali Destanı isimli oyunda En İyi Erkek Oyuncu Komedi Ödülü’nün sahibi olmuştur. Sun Expres Adana uçusu reklam filmi ve Ertuğrul 1980 sinema filminde oynamıştır. Blu Tv ekranlarında internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana'da dizisinde Savaş karakterini canlandırmıştır.

BURAK ŞAHİN

25 Aralık 1984 tarihinde dünyaya gelen Burak Şahin, Blu TV'de yayınlanan Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da dizisinde Anafor karakterine hayat vermektedir. Anafor lakabıyla ekibe sonradan katılan, ve abilerinden sonra işi organize edendir... Savaş ve ekibinin zor zamanlarında mahalleyi kollayan ve olaylara bakış açısıyla alt devre olsada Hürriyet mahallesinin gelecekte abilerinden biridir.

ÖZGÜR MERİÇ

Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Büyükşehir Belediye Tiyatro’sunda oyunculuk eğitimi almıştır. 1992 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. S1f1r B1r - B1r Zamanlar Adana'da Özgür karakterini canlandırmaktadır. Dizide özellikle yazdığı ve ara ara okuduğu şiirler ile dizi severlerden tam not almıştır.

ONUR AKBAY

Blu TV'de yayınlanmakta olan S1f1r B1r - B1r Zamanlar Adana'da dizisi oyuncularından Onur Akbay Çukurova Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Aslen Diyarbakır’lı olan oyuncu Diyarbakır’da yetişmiş ve üniversite eğitimi için Adana’ya gitmiştir. Ardından yaşamını Adana’da sürdürmeye karar vermiştir. 10 yıldır fazladır Adana’da yaşamaktadır. Onur Akbay Sıfır Bir dizisinde Cihat Sarsılmaz karakterini canlandırmaktadır.

SIFIR BİR BLU TV'DEN NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en gerçek dizisi olarak dikkat çeken S1F1R B1R - B1R ZAMANLAR ADANA'DA, Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.