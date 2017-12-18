Siyah Beyaz Aşk son bölüm izleme yolları Siyah Beyaz Aşk 11. yeni bölüm fragmanı Kanal D'de

Siyah Beyaz Aşk son bölüm ardından gözler Siyah Beyaz Aşk 11. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Kanal D dizisi Siyah Beyaz Aşk son bölüm izleyicilerle buluştu ve nefes kesti. Heyecan dolu 18 Aralık tarihli Siyah Beyaz Aşk son bölümde, Namık Emirhan ile Yeter’in konuşmalarını dinleyen Aslı, gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Ferhat’ın babasının sanıldığının aksine Namık Emirhan olduğunu öğrenen Aslı, yıllardır söylenen yalana göz yumdu mu? Siyah Beyaz Aşk 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde bulabilirsiniz.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Namık Emirhan ile Yeter’in konuşmalarını dinleyen Aslı, gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Ferhat’ın babasının sanıldığının aksine Namık Emirhan olduğunu öğrenen Aslı, yıllardır söylenen yalana göz yumacak mıdır? Hayatta doğruları için yaşayan Aslı, bunu Ferhat’a söyleyebilecek mi?

Namık Emirhan’ın baş düşmanı Şahin Cigal’dan intikam almak için karşısına çıkan Ferhat onu öldürür. Ferhat, ailesini korumayı başardığını düşünse de Şahin Cigal sırlarıyla birlikte ölmüştür. Neden Namık Emirhan’ın peşinde olduğu ve elinde birçok fırsat varken neden ailenin diğer üyelerini öldürmediği merak konusudur. Üstelik Şahin Cigal, kimsenin haberdar olmadığı kızı Ebru’nun gözleri önünde öldürülmüştür. Aslı ile yakın arkadaş olan Ebru, Namık Emirhan’ın yaşadığı eve sıklıkla girmektedir ve kimliğini saklamayı başarmıştır. Ebru’nun bir sonraki hamlesi gizemini korurken, Namık Emirhan düşmanlarının bitmediğinin farkındadır.

Ferhat’a karşı duygularını sorgulayan Aslı, artık hislerine engel olmadığını anlamıştır. Ferhat’ın tek başına düşmanlarıyla karşılaşmasını istemeyen Aslı, Şahin Cigal ile yüzleşmek için kendisini atlattığını anlar ve evin içinde onu aramaya başlar. Bu esnada Namık Emirhan ile Yeter’in konuşmalarına kulak misafiri olan Aslı, büyük yalanı öğrenir. Ferhat’ın gerçek babasının Namık Emirhan olduğunu öğrenen Aslı, bunu Ferhat’a itiraf edebilecek mi?

Savcı Yiğit ise dayısı Namık Emirhan’ın peşini bırakmamakta kararlıdır. Bu uğurda kardeşi Ferhat’ı da çiğneyebilecek Yiğit, ailesiyle birlikte yaşadıkları evin silahlı adamlar tarafından taranması karşısında intikamını almaya hazırlanır. Adaletin yerini bulması için büyük çaba sarf eden Yiğit’in en büyük destekçisi Aslı’nın ağabeyi Cem Çınar olacaktır.

SİYAH BEYAZ AŞK KONUSU

Sevmeyi unutmuş, gerektiğinde gözünü karartıp can alabilen Ferhat’la; yüreği sevgi dolu, kendini insanları iyileştirmeye adamış doktor Aslı’nın hikayesini konu alan “Siyah Beyaz Aşk” ın genel hikayesi ve künyesi şöyle;

Erkeğin kararmış kalbine, çiçek açtırmaya yemin etmiş bir kadın düşer. Can alan el, hayat veren elle buluşur. Aşk en olmazı oldurur. Çünkü Aşk bütün kötülükleri temize çeker, değiştirir, iyileştirir!

Kanal D ekranında D Productions imzalı yeni bir yapım daha geri sayıma başladı: Siyah Beyaz Aşk... Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’ın yanı sıra Muhammet Uzuner ve Arzu Gamze Kılınç’ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Yasin Uslu üstlenirken, senaryosunu ise Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon kaleme alıyor.