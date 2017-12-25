Siyah Beyaz Aşk son bölüm izleme linki Siyah Beyaz Aşk 12. yeni bölüm fragmanı Kanal D'de

Siyah Beyaz Aşk son bölüm izleyenler Siyah Beyaz Aşk 12. yeni bölüm fragmanı için araştırma yapmaya başladı. Kanal D’de Pazartesi akşamları yayınlanan yerli dizi Siyah Beyaz Aşk son bölüm izleyicilerle buluştu. Başrollerini Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Siyah Beyaz Aşk dizisinde bu hafta; Ferhat konusunda büyük bir ikileme düşen Aslı, Ferhat ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Ferhat ile Aslı arasındaki yakınlaşmayı bozabilmek için Namık yeni planlar yapmaya başladı. Namık’ın planı Aslı’ya zarar verme amacı taşıyordu. Peki, Siyah Beyaz Aşk 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Aslı büyük bir ikilemde... Ferhat’a gerçekleri söylemeli mi yoksa onu korumak için susmalı mı? Aslı kendi içinde bocalarken Ferhat da Aslı ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorundadır. Uğruna hayatından vazgeçtiği ailesini mi yoksa Aslı’yı mı seçecek?

Ebru bir taraftan ailenin içine sızmanın yolunu bulurken bir taraftan da Cem ile evlilik kararı almışlardır. Aslı, Ebru ve Cem’in ani evlilik kararı karşısında tavrı ne olacak? Namık, Aslı’nın geçmişindeki kirli dosyaları bulup çıkarırken Ferhat, Aslı’yı korumak için onu özgür bırakır. Sonunda özgürlüğüne kavuşan Aslı, Ferhat’a arkasını dönüp gidebilecek mi?

Ferhat ve Aslı, tüm yaşananlardan sonra uzaklaşmaya mı karar verecek? Namık'ın elinde büyük bir koz vardır. Namık'ın elindeki bilgi, Aslı'nın unutmak istediği büyük bir günahı mı saklıyor? Aslı, Ferhat'ın kalbine dokunmaya devam eder. Ferhat'ın karanlık tarafına gelmeyen ışık, Aslı ile birlikte yol gösterici olmaya başlar. Namık'ın aklında kötü bir plan vardır. Namık, aklındaki planla Aslı'ya zarar vermeyi mi düşünüyor? Ferhat, Aslı'nın iyiliği için uzaklaşmayı uygun mu görecek?

SİYAH BEYAZ AŞK KONUSU

Sevmeyi unutmuş, gerektiğinde gözünü karartıp can alabilen Ferhat’la; yüreği sevgi dolu, kendini insanları iyileştirmeye adamış doktor Aslı’nın hikayesini konu alan “Siyah Beyaz Aşk” ın genel hikayesi ve künyesi şöyle;

Erkeğin kararmış kalbine, çiçek açtırmaya yemin etmiş bir kadın düşer. Can alan el, hayat veren elle buluşur. Aşk en olmazı oldurur. Çünkü Aşk bütün kötülükleri temize çeker, değiştirir, iyileştirir!

Kanal D ekranında D Productions imzalı yeni bir yapım daha geri sayıma başladı: Siyah Beyaz Aşk... Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’ın yanı sıra Muhammet Uzuner ve Arzu Gamze Kılınç’ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Yasin Uslu üstlenirken, senaryosunu ise Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon kaleme alıyor.