Siyah Beyaz Aşk 13.yeni bölüm fragmanı Siyah Beyaz Aşk 12.bölüm bu akşam Kanal D'de

Siyah Beyaz Aşk 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Siyah Beyaz Aşk 12. son bölümde neler yaşandı sorularına yanıt arayan izleyiciler için detayları bu haberimizde derldedik. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriye izleyenleri ekrana kilitleyen Siyah Beyaz 12. son bölümünde Ferhat, hakkındaki tüm gerçekleri öğreniyor; Aslı'dan başka kimsesinin olmadığını anlıyor! Yeter ile Namık Emirhan'ın konuşmalarını duyan Aslı, Ferhat'tan yıllarca saklanan büyük yalanı öğrenmişti. Bunu Ferhat'a açıklamak istese de tüm ailesini karşısına almayı göze alamamıştı. Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'nın öldürülmesi emredilir.Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Siyah Beyaz Aşk 13.yeni bölüm fragmanı ve Siyah Beyaz Aşk 12. son bölüm detayları star.com.tr adresinde....

Siyah Beyaz Aşk 12. Bölüm 3. Fragmanı yayında! Ferhat, hakkındaki tüm gerçekleri öğreniyor; Aslı'dan başka kimsesinin olmadığını anlıyor! Yeter ile Namık Emirhan'ın konuşmalarını duyan Aslı, Ferhat'tan yıllarca saklanan büyük yalanı öğrenmişti. Bunu Ferhat'a açıklamak istese de tüm ailesini karşısına almayı göze alamamıştı. Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'nın öldürülmesi emredilir. Aslı'yı kurtarmaya çalışan Ferhat, acı gerçekle de yüzleşmek zorunda kalır. 12 yaşında küçücük bir çocukken katil olmak zorunda kalan Ferhat, bunun hesabını tüm ailesinden sormaya kalkışır. Namık Emirhan'ı öldürmeye kalkan Ferhat, geçmişin intikamını almak ister.



Yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşayan Ferhat, yanında olan Aslı'nın kalbine sığınır.



Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



Ferhat’la yolları ayrılan Aslı, hayatının onunla birlikte anlamlı hale geldiğini fark eder! Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle pazartesi 20.00'de! İçinde kalanları söylemek için yazdığı veda mesajında, Ferhat’a gerçek babasının Berber Necdet olmadığını söyleyen Aslı pişman olacak mı?



Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmaya kararlıdır. Cüneyt ise kurduğu hain planla sadece Aslı’dan değil Ferhat’tan da kurtulmaya çalışmaktadır.



Yılmaz tarafından kaçırılan Aslı ölümle burun buruna gelir ancak Ferhat’ın onu kurtaracağına emindir.