Siyah Beyaz Aşk 2. yeni bölüm fragmanı yayında mı Siyah Beyaz Aşk ilk bölüm Kanal D'de

Siyah Beyaz Aşk 2. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusu dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Siyah Beyaz Aşk dizisinin ilk bölümünde,Sevmeyi unutmuş, gerektiğinde gözünü karartıp can alabilen Ferhat ile yüreği sevgi dolu, kendini insanları iyileştirmeye adamış doktor Aslı'nın hikayesinin anlatılacağı Siyah Beyaz Aşk, bu akşam 20.00'de başlıyor! Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’ın yanı sıra Muhammet Uzuner ve Arzu Gamze Kılınç’ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Yasin Uslu üstlenirken, senaryosunu ise Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon kaleme alıyor. Ferhat babası kadar sevdiği Namık’ın bilgisayarının çalındığını öğrenir. Bilgisayarın içindeki belgelerin ortaya çıkması Namık’ın yıllardır hazırlandığı belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesi ve hapse girmesi demektir. Peki Siyah Beyaz Aşk 2. yeni bölüm fragmanı'nda neler olacak? Detayları ve yeni gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz..



Ferhat bilgisayarı çalan Adem’i yakalar ve tam konuşturacakken Adem vurulur. Ferhat’ın bilgisayarı bulabilmesi için Adem’i yaşatması gerekmektedir.



Genel cerrah olan Aslı, bir doktor arkadaşına yardım amacıyla onun yerine göreve gider ve kendini Ferhatların çiftliğinde bulur. Vurulmuş adamı ameliyat etmek zorundadır. Kanunsuz bir olaya karışmak istemeyen Aslı, Ferhat’ın oyununa gelip ameliyatı yapar.



Aslı adamın hayatını kurtarıp çiftlikten elini kolunu salla sallaya çıkabileceğini düşünmektedir. Oysa olaylar hiç de planladığı gibi gelişmez. Ferhat ve Aslı’nın hayatları o günden sonra bambaşka bir yöne doğru akmaya başlayacaktır.



SİYAH VE BEYAZ 1. BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk dizisi ne zaman başlayacak? sorusu merak edilen konular arasında. Kanal D ekranında D Productions imzalı yeni bir yapım daha geri sayıma başladı: Siyah Beyaz Aşk... Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’ın yanı sıra Muhammet Uzuner ve Arzu Gamze Kılınç’ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Yasin Uslu üstlenirken, senaryosunu ise Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon kaleme alıyor. Sevmeyi unutmuş, gerektiğinde gözünü karartıp can alabilen Ferhat’la; yüreği sevgi dolu, kendini insanları iyileştirmeye adamış doktor Aslı’nın hikayesini konu alan “Siyah Beyaz Aşk” ın genel hikayesi ve künyesi şöyle;



Sevmeyi unutmuş, gerektiğinde gözünü karartıp can alabilen Ferhat’la; yüreği sevgi dolu, kendini insanları iyileştirmeye adamış doktor Aslı’nın hikayesini konu alan “Siyah Beyaz Aşk”, iyilikle kötülüğün mücadelesini ekrana getirecek. Siyah Beyaz Aşk'ın yönetmen koltuğunda Yasin Uslu otururken, senaryonu ise Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon kaleme alıyor. Siyah Beyaz Aşk'ın replikleri ise şimdiden dikkatleri çekmeyi başardı.



'Çözülmesi zor biri olduğunu mu düşünüyorsun? Abisiyle yaşayan, mesaisi bitse de hastaneden ayrılmayan, sokaktaki kedi köpeğe bile yeteceğini düşünen, hayat kurtardığı için böbürlenen ve herkesin hayatını kurtarabileceğini sanan, defalarca aynı filmi seyredip aynı yerlerde salya sümük ağlayan, zırtapoz bir adamla sevgilicilik oynayan bir kız çocuğusun. Var mı eksiğim?''



SİYAH BEYAZ AŞK DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?



İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay Siyah Beyaz Aşk dizisinde! Erkeğin kararmış kalbine çiçek açtırmaya yemin etmiş bir kadın düşer. Can alan el, hayat veren elle buluşur. Aşk en olmazı oldurur. Çünkü Aşk bütün kötülükleri temize çeker, değiştirir, iyileştirir!



Ferhat, peşine düştüğü adamı yaşatmak için bir doktora ihtiyaç duyar. Kendini insanları iyileştirmeye adamış olan doktor Aslı ile yolları bu sebeple kesişir. Hayatta asla yan yana gelemeyecek, siyahla beyaz kadar zıt iki insan. Aslı, zorla alıkonulduğu çiftlikte baskı altında yaralı bir adama hayat vermeye çalışırken görmemesi gereken bir şey görür. İyilik meleği sandığı, Ferhat’ın dayısı Namık’ın aslında bir katil olduğuna tanık olur. Artık Aslı’nın yaşaması imkansızdır. Namık tarafından ölüm fermanı imzalanır. Ferhat tam Aslı’yı öldüreceği sırada ona yaşaması için bir şans tanır. Tek bir şartla… Aslı’nın hayatını değiştirecek bir şartla. Bu “şart” hem Aslı’nın hem de Ferhat’ın hayatını kökünden değiştirecektir.







