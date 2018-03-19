Siyah Beyaz Aşk 23.yeni bölüm fragmanı Siyah Beyaz Aşk son 22.bölüm izleme linki Kanal D’de! Dizi severleri ekran başına kilitleyen dizi Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki sizlerle! Siyah Beyaz Aşk 22. bölüm fragmanı, Aslı’nın bir önceki bölümde verdiği boşanma kararının tekrar sorgulanacağını gösteriyor. Aslı bu boşanma kararını nasıl aldı? Ağabeyi Cem’in öldürülmesinin ardından Aslı bu işin arkasında Cem’in olduğunu fark eder. Cem’i vurmaya çalışması Aslı için büyük bir sorgulamayı da getirir. Gittikçe gerçekte tanıdığı Aslı, başka birine dönüşmektedir. Ferhat’tan boşanmak ister. Boşanma kararı karşısında üzülen Ferhat için ne yazık ki söyleyebilecek söz yoktur. Peki Siyah Beyaz Aşk 22.bölümde neler olacak? Siyah Beyaz Aşk 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Ferhat ve Yiğit arasında büyük bir tartışma yaşanacak. Tartışmanın ana noktası Ferhat’ın bütün sevdiklerini terk etmesi. Yıllar önce Ferhat tarafından terk edilen Yiğit, onun buna Aslı’ya da yapmasını engellemek ister. Ferhat ise Aslı’nın kararı karşısında ne yapacağını bilemez. Aslı bir kaza geçirir. Aslı’yı hastaneye götüren Ferhat’tır. Sağlık durumunda bir sıkıntı olmayan Aslı için bir sürpriz vardır. İşte merak edilen ve ilgiyle izlenilen Siyah Beyaz Aşk 23.yeni bölüm fragmanı Siyah Beyaz Aşk son 22.bölüm izleme linki!

Siyah Beyaz Aşk 21. Bölümde Yaşananlar

Siyah Beyaz Aşk 22. bölüm fragmanı, Aslı’nın bir önceki bölümde verdiği boşanma kararının tekrar sorgulanacağını gösteriyor. Aslı bu boşanma kararını nasıl aldı?

Ağabeyi Cem’in öldürülmesinin ardından Aslı bu işin arkasında Cem’in olduğunu fark eder. Cem’i vurmaya çalışması Aslı için büyük bir sorgulamayı da getirir. Gittikçe gerçekte tanıdığı Aslı, başka birine dönüşmektedir. Ferhat’tan boşanmak ister. Boşanma kararı karşısında üzülen Ferhat için ne yazık ki söyleyebilecek söz yoktur. İdil, Cüneyt’i köşeye sıkıştırır. Amacı Namık ile ilgili bilgi edinmektir. Cüneyt’in katil olduğunun ortaya çıkmasından sonra, evin içinde bir sükunet havası vardır. Ferhat bir yandan Cüneyt’in peşine düşerken, diğer yandan da Aslı’nın kararı karşısında ne yapacağını düşünür.

Siyah Beyaz Aşk 22. Bölümde Yaşanacaklar

Siyah Beyaz Aşk 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Ferhat ve Yiğit arasında büyük bir tartışma yaşanacak. Tartışmanın ana noktası Ferhat’ın bütün sevdiklerini terk etmesi. Yıllar önce Ferhat tarafından terk edilen Yiğit, onun buna Aslı’ya da yapmasını engellemek ister. Ferhat ise Aslı’nın kararı karşısında ne yapacağını bilemez. Aslı bir kaza geçirir. Aslı’yı hastaneye götüren Ferhat’tır. Sağlık durumunda bir sıkıntı olmayan Aslı için bir sürpriz vardır. Hamile olduğu ortaya çıkar. Aslı, Ferhat’tan öyle bir hamle bekler ki, bebeği aldırmasına engel olmalıdır. Ferhat beklemediği bu durum karşısında ne yapacaktır? Aslı’nın hamile olduğunu aileye açıklayacaklar mı? Siyah Beyaz Aşk’ın yeni bölümünde bu sorular cevap bulacak.

SİYAH BEYAZ AŞK 22.BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk Dizisi Konusu

Babalarının ölümü ardından Cem ve Aslı neredeyse birlikte büyürler. Aslı başarılı bir cerrah, Cem ise komiser olur. Aslı’nın yolunu ansızın Ferhat ile kesişir. Ferhat, karanlık işler çeviren dayısının sağ koludur. Zoraki yapılan evlilik zamanla aşka dönüşür. Cem ne kadar karşı çıkarsa çıksın Aslı’yı kararından döndüremez. Ferhat ile ilgili gerçekleri öğrenen Aslı ona daha çok bağlanır. İkili birbirlerine benzemeye başlamışken, Ferhat’ın ailesindeki çatışmalar da bitmez. Aslı’yı Ferhat’ın hayatında istemeyenler de vardır. Bunların başında da dayısı sandığı Namık Emirhan gelir. Ancak Namık’ın yaptığı baskı bile ikisinin arasına girmeye yetmez.

Siyah Beyaz Aşk Dizisi Oyuncuları

Yiğit Aslan (Deniz Celiloğlu)

Babası Necdet’in ölümünün ardından yıkılan Yiğit’e ikici darbe de ağabeyi Ferhat’tan gelir. Ferhat’ın karanlık bir dünyaya doğru yol alması Yiğit için ikinci hayal kırıklığı olur. Yiğit, eğitimini tamamlayarak başarılı ve gözü pek bir savcı olur. Ailesiyle de bütün bağlarını koparır. Ağabeyi dahil bütün suçluların adalet önüne çıkmasını isteyen Yiğit için işler zamanla değişir. Ferhat’a kendisini terk ettiği için kızan Yiğit, zamanla onu affetmeye başlar.

Oyunculuk eğitimi alan Deniz Celiloğlu uzun yıllar ekranlarda kalan Kanıt adlı dizideki komiser rolüyle tanınır. Bu diziden önce tiyatro oyunculuğu yapan Celiloğlu, ardından birkaç yapımda daha yer almıştır.

Gülsüm Aslan (Sinem Ünsal)

Ferhat ve Yiğit’in kızkardeşi, Yeter’in kızı. Ağabeyleri tarafından çok sevilse de, ailenin parçalanmasından en çok o etkilenir. Cüneyt ile yaşadığı yasak aşk sonrası doğan oğluna Abidin sahip çıkar. Bu evlilik Gülsüm için beklenmedik bir sevgiyi de beraberinde getirir. Aslı, Gülsüm’ün en büyük destekçisidir.

İzmir doğumlu Sinem Ünsal, karşılaştırmalı edebiyat eğitimi alır. Oyunculuk eğitimini ise özel derslerle tamamlar. Siyah Beyaz Aşk, Çoban Yıldızı adlı diziden sonra rol aldığı ikinci projedir.

İbrahim Çelikkol-Ferhat Aslan

11 yaşındayken babasının gözlerinin önünde öldürülmesiyle bütün hayatı değişir. Tertemiz hayat dolu bir çocuk olan Ferhat, dayısı Namık sayesinde kirli işlere bulaştırılır ve ailesi için kendisini feda eder. Namık’ın sağ kolu ve en güvendiği kişidir. Namık’ın bütün karanlık işlerini yapar. Korkusuz ve yeri geldiğinde acımasızdır. İçindeki sevgiyi sonsuza dek gömdüğüne inanır.

Birce Akalay-Aslı Çınar

Lise çağında babasını kaybeder. Hayata olan bağlılığı, umudunu hiç kaybetmemesi ve mücadeleci kişiliği onu ayakta tutar. Ağabeyi Cem ile birlikte yaşar. Başarılı ve yardımsever bir genel cerrahtır. Bağımsız ruhludur. Hayat doludur. İnsanların sevgi ve emekle değişebileceklerine, iyileşebileceklerine inancı tamdır.

Muhammet Uzuner-Namık Emirhan

Annesi ve babasını kaybettikten sonra kardeşlerine bakabilmek için her işe girip çıkmış, en sonunda da kirli işlere bulaşmıştır. Yaşadığı zorluklar Namık’ı hırslı ve acımasız biri haline getirmiştir. Politikaya atılmaya karar verdikten sonra işleri Ferhat’a devredip, yardımsever bir iş adamı kimliğine bürünmüştür. Belediye başkanlığı seçimlerine hazırlanmaktadır. Amacına ulaşmak için her yolun mübah olduğuna inanır.

Yeter Aslan (Arzu Gamze Kılınç)

Yeter, yoksul bir ailede büyümüş, sevmediği bir adamla evlenmek zorunda kalmıştır. Hırsı sürekli hata yapmasına neden olur. Çocukları ile arasında kapanmaz bir uçurum vardır. En çok güvendiği oğlu Ferhat’ı geri kazanmak için elinden geleni yapar. Gülsüm ve Savcı Yiğit’in de annesidir. Aslında hayatında çok önemli bir sır vardır.

1969 yılında Ankara’da dünyaya gelen Arzu Gamze Kılınç, tiyatro eğitimi aldıktan sonra pekçok yapımda rol alır. Bu yapımlar arasında tiyatro oyunları, diziler ve sinema filmleri vardır. Çiçek Taksi, Sır Çocukları, Gönülçelen, İntikam rol aldığı yapımlardandır.