Siyah Beyaz Aşk 25.yeni bölüm fragmanı yayında mı Siyah Beyaz Aşk 24.bölüm KanalD izle

Siyah Beyaz Aşk 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Siyah Beyaz Aşk 24.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri için bu haberimizde derledik. Siyah Beyaz Aşk 24. bölüm fragmanı Aslı’nın artık gerçeği Ferhat’a söyleyeceğini işaret eder. Ferhat’ın bebeklerini istemesinden dolayı, Aslı bebeği aldırmaya gitmiş ancak bunu yapamamıştı. Niyeti Ferhat’tan bir çocukları olacağını saklayarak, çocuğu dünyaya getirmekti. Yaşananlar gelişmeler Aslı’yı çaresiz bıraktı. Siyah Beyaz Aşk 24. bölüm fragmanı, Ferhat’ın bütün gerçekleri duyacağı bir bölüm yaşanacağını gösterir. Tabi işler bu kadar yolunda gitmez. Ferhat, Yiğit ve Aslı için başka bir süreç başlar. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi izlenen Siyah Beyaz Aşk dizisi 24. bölüme kadar ulaştı. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ın bulunduğu dizi ilk günkü kadar heyecan verici olaylara sahne olmaya devam ediyor. Siyah Beyaz Aşk 24. bölüm fragmanı da, yeni bölümün geride kalan 23 bölüm kadar heyecan verici olduğunun sinyallerini veriyor. İşte Siyah Beyaz Aşk 25.yeni bölüm fragmanı ve 24. son bölüm izleme linki...



Ferhat'ı kaybetmek istemeyen Aslı, bebeğini aldırmadığını itiraf ediyor! Ferhat’ın operasyona gitmesine engel olmaya çalışan Aslı, bebeği aldırmadığını itiraf eder. Aslı, ikinci kez eline aldığı silahı bu sefer kime doğrultacak?

Namık’ın değişen tavırlarına dayanamayan İdil, kapalı kapılar ardında intikam peşinde. İdil’in sabrını taşıran son damla ne olacak? Cüneyt ile yaptığı işbirliğinin sonu nereye varacak?



Baba olacağını öğrenen Ferhat yaşadığı dünyanın buna uygun olmadığını düşünürken, Yiğit onun yanında. Bebeğinin kalp atışını duyan Ferhat karanlık dünyasından çıkmak isterken Yiğit, Ferhat yüzünden karanlığa mı gömülecek?



Ailesinden geriye kalan tek kişi olduğu için Aslı, Jülide’ye dört elle sarılmışken, Jülide’nin karanlık yüzü yavaşça ortaya çıkıyor. Yıllar öncesinden Namık’la Jülide’yi buluşturan kirli geçmişte neler saklı?



Siyah Beyaz Aşk 24. Bölüm Fragmanı







Siyah Beyaz Aşk 24. Bölümde Yaşanacaklar

Siyah Beyaz Aşk 24. bölüm fragmanı Ferhat ve Aslı arasında geçer. Ferhat’ın çocuklarını istemediğini düşünen Aslı, bebeği aldırmaktan vaz geçer ama bunu kendisine saklar. Ancak Ferhat’ın kendisini tehlikeye attığını fark edince hamle yapar. Ferhat’ı bulur ve çocukları olacağını, bebeği aldıramadığını söyler. Ferhat önce bu duruma tepki verir ve Aslı’ya öfkelenir. Yiğit’le yaptıkları konuşma onu sakinleştirmeye yarar. Tabi üzerinde çalıştıkları işi yarıda bırakır. Namık, işi aldığı adamların bu durumun peşini bırakmayacağını bilir. Ferhat’ı bu konuda uyarır. Yiğit ise saldırıya uğrar. Aslı ve Ferhat, Yiğit’in saldırıya uğradığı sırada onunla birliktedir. Yiğit’in yaşam savaşı başlar. Tam o sırada Ferhat, saldırganları uzaklaştırmaya çalışır.









Siyah Beyaz Aşk 23. Bölümde Yaşananlar

Siyah Beyaz Aşk 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir önceki bölümde Ferhat ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Aslı’yı ayrılık kararından vaz geçiremez. Aslı’nın bir anda ortaya çıkan yeğeni ise büyük bir tehdit oluşturur. Geçmişin hesabını sormak adına, Aslı’ya zarar vermeye niyetindedir. Aslı, babasının evine döner. Yeğeninin eve birinin girdiği iddiası sonrasında ise, Ferhat ikisini de alarak kendi evine geri götürür. Ne kadar sevecen görünürse görünsün, Aslı’nın yeğeni son derece tehlikelidir. Namık büyük bir anlaşma yapmıştır. İşin ucunda çok para vardır ancak bir o kadar da tehlikelidir. Yiğit ise bu operasyonu yürütmek üzere görevli savcıdır ve Farhat’ın da bu işin içinde olduğunu fark eder. Ağabeyini döndürmek için elinden geleni yapacaktır. Ferhat’a silah çeken Yiğit için bu iş hiç kolay değildir. Aslı da Ferhat’ın tehlikede olduğunu sezer.



Siyah Beyaz Aşk Konusu

Büyük bir tesadüf sonrası hayatları birleşen Aslı ve Ferhat, birbirlerinin tam zıddı iki karakterdir. Aslı ne kadar duyarlıysa, Ferhat o kadar katıdır. Zorla yapılan bir evlilik Aslı’yı köşeye sıkıştırır. Ne kadar çırpınırsa çırpınsın bir süre sonra Ferhat’tan uzak durmayı başaramaz. Ferhat’ın dayısı Namık ise hem karanlık işlerini yönetmek için, hem de Ferhat’ın kafasının karışmaması için bu ilişkiyi onaylamaz. Bu arada başlarına bir sürü olay gelir. Aslı, hayatta kendisi için en önemli insan olan ağabeyini kaybeder.







Siyah Beyaz Aşk Dizisi Oyuncuları

Aslı Çınar (Birce Akalay)



Babalarını kaybettikten sonra ağabeyi Cem ile yaşama tutunan Aslı, başarılı bir cerrahtır. Merhamet duygusu yoğundur. İnsanlara yardım etmeyi sever. Bağımsızlığına düşkün bir yapısı vardır. Ferhat’ın onu içine soktuğu kapandan rahatsız olsa da, zamanla Ferhat’ı anlamaya başlar.



2004 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında üçüncü olan Birce Akalay, Avrupa Güzellik Yarışması'nda da yarı finale kadar çıkar. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Nefes, Seni Seviyorum gibi yapımlarda oynayan Akalay’ın asıl çıkışı, Yer Gök Aşk isimli dizi ile olmuştur.







Ferhat Aslan (İbrahim Çelikkol)

Küçücük yaşında babasının ölümüne şahit olan Ferhat için, bundan sonra bambaşka bir hayat başlar. Dayısı Namık’ın sağ koludur. Ailenin illegal işlerini yürütür. Soğukkanlı ve acımasızdır. Aslı ile tanışınca bambaşka bir yüzü ortaya çıkar.



Önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlayan İbrahim Çelikkol, 1982 İzmit doğumludur. Profesyonel basketbol oyunculuğu da yapan İbrahim Çelikkol’un ilk oyunculuk deneyimi Pars Narkoterör adlı dizide oynadığı Baş komiser Şamil Baturay rolüdür.