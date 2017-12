Siyah Beyaz Aşk yeni 12.bölüm fragmanı izle Aslı, gerçekleri itiraf ediyor

Siyah Beyaz Aşk yeni 12.bölüm fragmanı Kanal D izleyicisiyle buluştu! Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Siyah Beyaz 12. yeni bölümünde neler olacak sorusu beklenen fragman ile birlikte ipuçları belli oldu. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizi Siyah Beyaz Aşk yeni 12.bölüm fragmanında Ferhat'a veda eden Aslı, gerçekleri itiraf ediyor! Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olacaktır. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur. Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı, açılmamak üzere kapanan eski defterleri bir kez daha açar. Aslı, Ferhat'ın bir yalanın içinde olduğunu ve gerçeklerin bilinenden çok daha farklı olduğunu itiraf eder. Bu itiraf Ferhat'ı harekete geçirir ve yeni bir başlangıç olur. İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ın başrollerde oynadığı Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

