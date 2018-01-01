Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm neden yok Siyah Beyaz Aşk yeni 12.bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 1 Ocak hangi programlar olacak? Sorularının yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Sevilen ve ilgiyle izlenilen dizi Siyah Beyaz Aşk yeni 12.bölüm bu akşam neden yok? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Siyah Beyaz Aşk son bölümde neler yaşandı? Kanal D yayın akışında Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm yok mu? Dizi severlerin sıkça merak ettiği soruların yanıtlarını sizler için derledik. Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı yayınlandı ancak dizinin Kanal D yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki en son 25 Aralık’ta izleyici karşısına çıkan Siyah Beyaz Aşk’ın 12. Bölümü neden yok? Ferhat ve Aslı arasında sürpriz gelişmelerin olacağı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm ne zaman? Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Siyah Beyaz Aşk oldu. Fragmanı günler öncesinden yayınlanan Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de olacak. İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümde neler yaşandı? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm neden yok Siyah Beyaz Aşk yeni 12.bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 1 Ocak hangi programlar var? sorusunun yanıtları sizlerle…

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ferhat'a veda eden Aslı, gerçekleri itiraf ediyor!

Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olacaktır. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur.

Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı, açılmamak üzere kapanan eski defterleri bir kez daha açar. Aslı, Ferhat'ın bir yalanın içinde olduğunu ve gerçeklerin bilinenden çok daha farklı olduğunu itiraf eder. Bu itiraf Ferhat'ı harekete geçirir ve yeni bir başlangıç olur.

SİYAH BEYAZ AŞK BUGÜN NEDEN YOK?

Siyah Beyaz Aşk 12. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kanal D'nin fenomen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Yani Siyah Beyaz Aşk yeni bölümü bugün yok. Peki ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü hangi gün ekrana gelecek? Kanal D'nin yayın akışına baktığımız zaman Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölümü 8 Ocak 2018 tarihinde ekrana gelecek.

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI

KANAL D YAYIN AKIŞI 1 OCAK

SİYAH BEYAZ AŞK 11. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Siyah Beyaz Aşk 11. Bölümde Aslı, Namık’ın herkesten sakladığı sırlarını ortaya çıkarmak için harekete geçiyor! Namık Emirhan, Aslı ile Ferhat'ın giderek yakınlaşmasından rahatsız oluyor!

Ferhat’ın, yıllardır bir yalanın içinde yaşadığını öğrenen Aslı harekete geçmek ister. Yeter’den yılların hesabını soran Aslı, hiç beklemediği bir karşılık alır. Aslı, Ferhat ve ailesini korumak için suskunluğunu sürdürmeye devam eder. Aslı ile Ferhat, aralarındaki duvarları yıkmaya başlarlar fakat Aslı’nın, Yiğit’in yaşadığı eve gittiğini öğrenen Ferhat deliye döner. Aslı’yı yeniden ev hapsine mahkum eden Ferhat, büyük bir tehlikenin eşiğindedir.

Safiye’nin ölümü, ailenin gündemine bomba gibi düşer. Abidin, bebeğinin süt annesi olarak Gülsüm’ü ister ve her şeyi bildiğini itiraf eder. Gülsüm, oğluna bakmayı seve seve kabul eder. Öte yandan Namık Emirhan, Aslı’nın ortadan kaldırılması için Cüneyt’i görevlendirir. Geri planda kalmaktan sıkılan bu görevi kabul eder, Aslı’yı büyük bir tehlike bekler.

Aslı büyük bir ikilemde. Ferhat’a gerçekleri söylemeli mi yoksa onu korumak için susmalı mı? Aslı kendi içinde bocalarken Ferhat da Aslı ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorundadır. Uğruna hayatından vazgeçtiği ailesini mi yoksa Aslı’yı mı seçecek?

Ebru bir taraftan ailenin içine sızmanın yolunu bulurken bir taraftan da Cem ile evlilik kararı almışlardır. Aslı, Ebru ve Cem’in ani evlilik kararı karşısında tavrı ne olacak?

Namık, Aslı’nın geçmişindeki kirli dosyaları bulup çıkarırken Ferhat, Aslı’yı korumak için onu özgür bırakır. Sonunda özgürlüğüne kavuşan Aslı, Ferhat’a arkasını dönüp gidebilecek mi?

SİYAH BEYAZ AŞK OYUNCU KADROSU

İbrahim Çelikkol

Ferhat Aslan

11 yaşındayken babasının gözlerinin önünde öldürülmesiyle bütün hayatı değişir. Tertemiz hayat dolu bir çocuk olan Ferhat, dayısı Namık sayesinde kirli işlere bulaştırılır ve ailesi için kendisini feda eder. Namık’ın sağ kolu ve en güvendiği kişidir. Namık’ın bütün karanlık işlerini yapar. Korkusuz ve yeri geldiğinde acımasızdır. İçindeki sevgiyi sonsuza dek gömdüğüne inanır.

Birce Akalay

Aslı Çınar

Lise çağında babasını kaybeder. Hayata olan bağlılığı, umudunu hiç kaybetmemesi ve mücadeleci kişiliği onu ayakta tutar. Ağabeyi Cem ile birlikte yaşar. Başarılı ve yardımsever bir genel cerrahtır. Bağımsız ruhludur. Hayat doludur. İnsanların sevgi ve emekle değişebileceklerine, iyileşebileceklerine inancı tamdır.

Muhammet Uzuner

Namık Emirhan

Annesi ve babasını kaybettikten sonra kardeşlerine bakabilmek için her işe girip çıkmış, en sonunda da kirli işlere bulaşmıştır. Yaşadığı zorluklar Namık’ı hırslı ve acımasız biri haline getirmiştir. Politikaya atılmaya karar verdikten sonra işleri Ferhat’a devredip, yardımsever bir iş adamı kimliğine bürünmüştür. Belediye başkanlığı seçimlerine hazırlanmaktadır. Amacına ulaşmak için her yolun mübah olduğuna inanır.

Ece Dizdar

İdil Yaman

İzmir’de doğmuştur. Zeki ve başarılı olan İdil, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle çalışarak eğitim hayatını sürdürmüştür. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi okumuştur. İşinde çok başarılıdır. Namık’ın siyaset danışmanıdır. Güçlü ve iktidar sahibi erkeklerden hoşlanır.

Arzu Gamze Kılınç

Yeter Aslan

Beş çocuklu yoksul bir ailede büyümüştür. Zorla istemediği bir adamla evlendirilir. Yeter, mutsuzluğunun hıncını çocuklarından çıkarır. Hırsları yüzünden büyük hatalar yapar, bu da çocuklarının ona karşı cephe almasına neden olur. Özellikle Ferhat’la arasında yıkılmaz bir duvar vardır. Yeter’in en büyük isteği Ferhat’ın sevgisini yeniden kazanabilmektir.