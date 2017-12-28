Siyah İnci 15.yeni bölüm fragmanı yayında mı Siyah İnci son 14. bölüm Star TV izleme linki

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Siyah İnci 15. Yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından araştırılıyor. Siyah İnci son 14. Bölüm izleme linki merak ediliyor. Başrollerini Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman’ın paylaştığı dizi her hafta Perşembe akşamları Star TV’de yayınlanıyor. Dizide Hazal ve Kenan arasında yaşananlar ilgiyle takip ediliyor. Siyah İnci son bölümde Hazal Vural’ı teselli etmeye, artık onun yanında olacağını söylemeye çalışsa da Vural onu dinlemez. Eski Vural annesinin ölümüyle gitmiştir. Yeni Vural'ın gözünü ise intikam hırsız bürümüştür. Aziz Toprak ile restleşmeye evine gider. Sinan annesinin ölümünün ardından yıkılmış haldeyken Defne ile de arası gittikçe açılır. Bu sırada Ebru taziye için konağa gelir. Ebru’nun gelişi Kenan ve Hazal’ın hiç hoşuna gitmez. Kenan ile Hazal’ın görüntülerini izleyen Vural çıldırır. Üstüne eline annesinin cinayeti ile ilgili bir delil geçince işler çığırından çıkar. Siyah İnci yeni 15. Bölüm fragmanı son 14. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.



SİYAH İNCİ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



SİYAH İNCİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevdiğini kurtarmak için ne kadar ileri gidersin?

Annesinin ölümünden çok etkilenen Vural, Hazal’ı öyle bir çıkmaza sokar ki artık geri dönülmesi imkansız bir yola girilmiştir.

Canan’ın kanlar içindeki bedenine bakan Ebru siren seslerini duyar. İlk şokunu atlattıktan sonra silahtaki parmak izlerini siler. Kaçmak niyetindedir ancak arkasından bir el ağzını kapatır ve onu kenara çeker. Ebru'nun elindeki silah ise kimsenin göremeyeceği bir yere düşer.

Vural ile birbirine giren Kenan, o sırada gelen telefondan Canan’ın öldüğünü öğrenir ve bu acı haberi Vural’a vermek zorunda kalır.

Canan Demiroğlu’nun ölümü tüm konaktakileri yasa boğar. Irmak hastalığının pençesinde bir de annesinin ölümü ile baş etmek zorundadır. Kenan bu süreçte Irmak’a destek olmak için elinden geleni yapar.

Hazal Vural’ı teselli etmeye, artık onun yanında olacağını söylemeye çalışsa da Vural onu dinlemez. Eski Vural annesinin ölümüyle gitmiştir. Yeni Vural'ın gözünü ise intikam hırsız bürümüştür. Aziz Toprak ile restleşmeye evine gider.

Sinan annesinin ölümünün ardından yıkılmış haldeyken Defne ile de arası gittikçe açılır. Bu sırada Ebru taziye için konağa gelir. Ebru’nun gelişi Kenan ve Hazal’ın hiç hoşuna gitmez.

Kenan ile Hazal’ın görüntülerini izleyen Vural çıldırır. Üstüne eline annesinin cinayeti ile ilgili bir delil geçince işler çığırından çıkar. Vural bunun bedelini ödetmek için bir karar verir. Hazal’a bu görüntülerin hesabını sorarken bir teklif yapar. Kenan ya da Aziz'den biri hapse girecektir. İkisinin de kaderi Hazal’ın kararına bağlıdır. Seçim yapmanın ölümden beter olduğu bu durumda Hazal ne karar verecektir?

SİYAH İNCİ KONUSU

Kenan ve Hazal küçük bir sahil kasabasında yaşayan birbirlerine çok aşık iki gençtir. Hayatları sade, mütevazi ve küçük aşkları çok büyüktür. Bu hayattan diledikleri tek şey vardır iki gencin Hazal’ın babası Midyeci Halil’in inadının kırılması ve sonunda evlenmek. Halil’ın inadı kırılmak bilmez. Kenan onun gözünde ise yaramaz sıradan sefil bir balıkçıdır ve kızını da sefil edecektir. Kenan fersah fersah dalmış, bulunması imkansız denilen efsanevi Siyah İnci'yi çıkartmış, kendi mucizesi olarak gördüğu aşkını bir başka mucizeyle süslemiştir. Halil'in inadı da tavrı da onları ayırmaya yetmeyecektir. Üstelik sevdanın lisanını en az onlar kadar iyi bilen Hazal’ın annesi Melek de arkalarındayken...

Ta ki o güne kadar ... Siyah inci eşsizdir, nadidedir, efsanedir, fakat karadır işte... Tıpkı Hazal ve Kenan’ın aşkı gibi. Vural Demiroğlu ...Hiç beklenmedik bir anda kendi kabusundan uyanır... Ve Siyah İncı masalını kirletir ... Hem de elini bile sürmeden...

SİYAH İNCİ OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman (Kenan)

Çalışkan, dürüst, mert ve gözü kara. Tanıdıkları için bir saniye bile düşünmeden ölüme gidecek kadar yürekli. Hayatta en sevdiği, tek sevdiği kişi olan Hazal’la evlenip, yuva kurmak isterken her şey tepe taklak olur. Hayalleri acımasızca yıkılan Kenan için tek bir yol vardır. O da ‘İntikam!’. Aşkı için intikam almaya karar verir ama aşkın her zaman galip geldiğini henüz o da bilmiyordur.

Hande Erçel (Hazal)

Fedakar, dürüst, merhametli, güçlü. Mütevazi, mutlu hayatını Kenan’la evlenerek taçlandıracaktır. Yıllarca evlenecekleri günü beklemiş ve sonunda muradına erecekken hayatı alt üst olur. Şimdi tek yapması gereken sevdiği Kenan için fedakarlık yapmaktır. Onun için kendisini cehennem ateşine atmaya razıdır ve yapar da. Bilmediği şey ise ne olursa olsun hep kazananın aşk olacağıdır.