Siyah İnci 17.yeni bölüm fragmanı izle Siyah İnci 16.bölüm bu akşam Star'da

Siyah İnci 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Siyah İnci 16.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarını nereden izleyebilirim gibi soruların yanıtlarını arayan dizi izleyicileri için bu akşam yayına giren Siyah İnci ile ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Siyah İnci dizisi 16. son bölümü ile bu hafta yine çok konuşulacak. Dizide Hazal bunca zaman Vural’ın kendisini kandırdığını öğrenmiş ve bu durumu çözüp hayatını değiştirmek için hemen planlar kurmaya başlamıştır. Canan Demiroğlu’nu Aziz’in öldürdüğüne inanmayan Kenan gerçek katilin kim olduğunu bulmak için Ahmet’i sıkıştırmaya devam ediyordur. Kenan’ın Ahmet’ten duyacağı haber üzerine herkesin bütün hayatı değişecektir. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizi Siyah İnci 17.yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları star.com.tr adresinde...



Siyah İnci’nin merakla beklenen 16. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 15. Bölümüyle ekrana gelen Siyah İnci’nin 16. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin izleyicileri Hazal’ın gerçekleri öğrenmesiyle Vural’ın neler yapacağını merakla beklemeye başladı. Başrollerini Tolgahan Sayışman ve Hande Erçelin paylaştığı Siyah İnci her hafta Perşembe akşamları 20:00 de Star Tv ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor.





Geçtiğimz hafta heyecanın dorukta yaşandığı 15. Bölümün ardından dizinin sevenlerinin merakla beklediği 16. Bölüm sonunda ekrana geldi. Yayınlanan 16. Bölüm fragmanında, Aziz’in kendi yüzünden hapse düşmesinin büyük üzüntüsünü yaşayan Hazal ekranlara geliyor. Bu durumdan dolayı hüngür hüngür ağlayan Hazal, öfkesini Vural’a yansıtıyor. Bu bölümde Hazal’ın Vural ile geçmişte yaşadığı olayla ilgili gerçeği öğrenmesiyle soluğu Kenan’ın yanında alıyor. Melek ise Aziz’in tutuklanmasının ardından bıçaklı saldırıya uğradığı haberini alıyor. Melek bu haber ile bir kez daha yıkılıyor. Kenan ise Vural’ın oyunlarını ortaya çıkarmak mucizelere bile kalsa mücadele edeceğini söylüyor. Arka planda onu engellemeye çalışan Ebru ve Ahmet’ten ise bir haberdir.







SİYAH İNCİ 16. BÖLÜM ÖZETİ



Hazal bunca zaman Vural’ın kendisini kandırdığını öğrenmiş ve bu durumu çözüp hayatını değiştirmek için hemen planlar kurmaya başlamıştır.



Canan Demiroğlu’nu Aziz’in öldürdüğüne inanmayan Kenan gerçek katilin kim olduğunu bulmak için Ahmet’i sıkıştırmaya devam ediyordur. Kenan’ın Ahmet’ten duyacağı haber üzerine herkesin bütün hayatı değişecektir.



Kenan’a olan aşkı yüzünden iyice sınırları aşan Ebru, hem Demiroğlu ailesine yakın olmak için hem de Defne’ye olan hıncından dolayı artık Sinan’a oynamaya başlar. İyice Ebru’nun ağına düşen Sinan’daki değişiklikler Defne’nin gözünden kaçmayacaktır.



Hazal elindeki büyük kozla Vural’ı mahkeme salonuna götürmeye ikna etmiştir. Ancak Vural için Hazal dosyası henüz kapanmamıştır.



SİYAH İNCİ 16. BÖLÜM FRAGMANI







SİYAH İNCİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Hazal babasını hapse gönderiyor, Vural'ın şimdiki hedefi ise Kenan...



Annesinin ölümüyle iyice kontrolden çıkan Vural, Hazal'ı hayatının en zor kararıyla baş başa bırakır. Hazal babasının ismini verince Vural'ın da planı işlemeye başlar. Aziz polisler tarafından yakalanır ve Canan'ı öldüren baş şüpheli olarak sorgulanır. Soruşturmayı yürüten komiserin elindeki tüm deliller Aziz'i göstermektedir.



Diğer tarafta Kenan ile Irmak yıldırım nikahı ile evlenirler. Hazal ise Vural'la yaşadıklarını anlatmak için Kenan ile buluşur. Fakat Vural'ın ona hazırladığı sürprizden habersizdir.







Kenan'ın tek amacı ise Aziz'in suçsuzluğunu kanıtlamak, gerçek suçluyu ortaya çıkarmaktır. Peki düğümü çözecek tek kişi olan Ahmet, Ebru'yu ele verecek midir? Yoksa Kenan'a yine yalan mı söyleyecektir?



Vural annesinin ölümünün ardından tamamen kontrolden çıkmıştı. Yaşadığı kaybın üzüntüsünü içinde yaşarken, hırsını ise başkalarından alıyordu. Bu hırstan en çok da Hazal etkilendi. Kenan’a gerçekleri anlatmak için giden Hazal yaşadığı anların kaydedildiğinden habersizdi. Vural’ın eline geçen bu görüntüler ve annesini kaybetmenin acısı ile iyice hırçınlaşan Vural, çığrından çıktı. Görüntülerde Kenan ve Hazal’ı izlerken, ikisinden intikam almaya yemin etti. Vural annesinin cinayeti ile ilgili elde ettiği delil ile Hazal’ı tehdit etmeye başladı. Hazal’a bu görüntüleri hesabını sorarken onu büyük biri ikilemde bırakan Vural, kaybının bedelini de ödetti. Oysa Hazal annesinin kaybı ile yıkılan Vural’a destek vermek ve teselli etmek için çabalıyordu. Vural yaptığı teklifle Aziz ve Kenan’ın kaderini Hazal’ın ellerine bıraktı. Hazal bir yanda Aziz diğer yanda Kenan varken, hangisinin suçlu olduğunu söylemenin ne kadar zor olduğunu biliyordu. Vural’ın bu kötü oyununda Hazal seçimini Kenan’dan yana kullanarak Aziz’in hapse girmesine neden oldu.



SİYAH İNCİ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Bu ikilemde Azizi’in ismini vererek hapse gönderilmesine neden olan Hazal göz yaşları içinde kalmıştı. Aziz’in tutuklanmasının ardından Vural’ın planı tıkır tıkır işlemeye başladı. Aziz tutuklandığında polisler tarafından sorgulandı. Bu sorgulamada Canan’ın öldürülmesi ile ilgili tüm deliller Aziz’in aleyhineydi. Aziz cinayetin baş şüphelisi haline gelmişti.







Oysa olayın arkasında Ebru vardı. Canan’ın cesedi kanlar içindeyken Ebru ne yapacağını bilmiyordu. Siren seslerini duyduğunda şoktan çıkan Ebru, ilk iş olarak silahtaki parmak izlerini sildi. Tam kaçacakken Ebru biri tarafından ağzı kapatılıp olay yerinden uzaklaştırıldı. O anda cinayet silahı ise görünmeyecek bir yere düştü.

Canan’ın ölümünün ardından iyice psikolojisi bozulan Irmağı teselli etmekse Kenan’a kalmaktadır. Irmağa bu süreçte her türlü desteği vereceğine söz veren Kenan, yıldırım nikahı ile herkesi şaşırttı.



SİYAH İNCİ KONUSU



Kenan ve Hazal küçük bir sahil kasabasında yaşayan birbirlerine çok aşık iki gençtir. Hayatları sade, mütevazi ve küçük aşkları çok büyüktür. Bu hayattan diledikleri tek şey vardır iki gencin Hazal’ın babası Midyeci Halil’in inadının kırılması ve sonunda evlenmek. Halil’ın inadı kırılmak bilmez. Kenan onun gözünde ise yaramaz sıradan sefil bir balıkçıdır ve kızını da sefil edecektir. Kenan fersah fersah dalmış, bulunması imkansız denilen efsanevi Siyah İnci'yi çıkartmış, kendi mucizesi olarak gördüğu aşkını bir başka mucizeyle süslemiştir. Halil'in inadı da tavrı da onları ayırmaya yetmeyecektir. Üstelik sevdanın lisanını en az onlar kadar iyi bilen Hazal’ın annesi Melek de arkalarındayken...