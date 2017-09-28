Siyah İnci 2.bölüm fragmanı yayında mı Siyah İnci ilk bölüm bu akşam Star'da izlenecek

Siyah İnci 2. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusunun yanıtı belli oldu mu? İlk bölümü ile 28 Eylül 2017 Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah İnci dizisi nefes kesen sahneleriyle gündeme bomba gibi düştü. Sezonun iddialı projelerinden biri olan ve heyecanlı senaryosuyla izleyiciyi etkisi altına alması beklenen Siyah İnci dizisinde Kenan ve Hazal küçük bir sahil kasabasında yaşayan birbirlerine çok aşık iki gençtir. Hayatları sade, mütevazi ve küçük aşkları çok büyüktür. Bu hayattan diledikleri tek şey vardır iki gencin Hazal’ın babası Midyeci Halil’in inadının kırılması ve sonunda evlenmek. Halil’ın inadı kırılmak bilmez. Kenan onun gözünde ise yaramaz sıradan sefil bir balıkçıdır ve kızını da sefil edecektir. Başrollerinde Hande Erçel (Hazal) ve Tolgahan Sayışman'ın (Kenan) yer aldığı Siyah İnci, Hazal ve Kenan’ın tutku dolu aşkını anlatıyor. Gold Yapım imzalı Siyah İnci'nin senaryosunu Yekta Torun yazarken yönetmen koltuğunda ise Erol Özlevi oturuyor. İşte dizinin konusu, yeni bölüm fragmanı, son bölümde yaşananlar, oyuncu kadrosu, karakter analizleri, ve fotoğrafları...



SİYAH İNCİ İLK BÖLÜM ÖZETİ



Siyah İnci dizisi Hazal ve Kenan’ın tutku dolu aşkı... Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman) kasabaya gelişi ve Hazal‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.



Kenan ve Hazal küçük bir sahil kasabasında yaşayan birbirlerine çok aşık iki gençtir. Hayatları sade, mütevazi ve küçük aşkları çok büyüktür. Bu hayattan diledikleri tek şey vardır iki gencin Hazal’ın babası Midyeci Halil’in inadının kırılması ve sonunda evlenmek. Halil’ın inadı kırılmak bilmez. Kenan onun gözünde ise yaramaz sıradan sefil bir balıkçıdır ve kızını da sefil edecektir. Kenan fersah fersah dalmış, bulunması imkansız denilen efsanevi Siyah İnci'yi çıkartmış, kendi mucizesi olarak gördüğu aşkını bir başka mucizeyle süslemiştir. Halil'in inadı da tavrı da onları ayırmaya yetmeyecektir. Üstelik sevdanın lisanını en az onlar kadar iyi bilen Hazal’ın annesi Melek de arkalarındayken...



Ta ki o güne kadar ... Siyah inci eşsizdir, nadidedir, efsanedir, fakat karadır işte... Tıpkı Hazal ve Kenan’ın aşkı gibi. Vural Demiroğlu ...Hiç beklenmedik bir anda kendi kabusundan uyanır... Ve Siyah İncı masalını kirletir ... Hem de elini bile sürmeden...



SİYAH İNCİ İLK BÖLÜM FRAGMANI







KONUSU



Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman) kasabaya gelişi ve Hazal‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.



OYUNCULAR



Tolgahan Sayışman (Kenan)



Çalışkan, dürüst, mert ve gözü kara. Tanıdıkları için bir saniye bile düşünmeden ölüme gidecek kadar yürekli. Hayatta en sevdiği, tek sevdiği kişi olan Hazal’la evlenip, yuva kurmak isterken her şey tepe taklak olur. Hayalleri acımasızca yıkılan Kenan için tek bir yol vardır. O da ‘İntikam!’. Aşkı için intikam almaya karar verir ama aşkın her zaman galip geldiğini henüz o da bilmiyordur.



Hande Erçel (Hazal)



Fedakar, dürüst, merhametli, güçlü. Mütevazi, mutlu hayatını Kenan’la evlenerek taçlandıracaktır. Yıllarca evlenecekleri günü beklemiş ve sonunda muradına erecekken hayatı alt üst olur. Şimdi tek yapması gereken sevdiği Kenan için fedakarlık yapmaktır. Onun için kendisini cehennem ateşine atmaya razıdır ve yapar da. Bilmediği şey ise ne olursa olsun hep kazananın aşk olacağıdır.









Berk Hakman (Vural)



Bencil, güçlü, gaddar, zeki. Kötü denilebilecek tüm özellikler Vural’da can bulmuştur ama bütün bunların altında yatan şey ise aşktır. Aşk herkeste farklı yoğrulmuştur. Vural’ın ki de başka türlü bir aşktır. Saplantılı, sınırsız ve sahiplenici. Ne yaparsa yapsın hepsini aşkı için yaptığı için kendini her zaman haklı görür. Hazal için yaptığı her şey onun için doğrudur ve yapılması gerekendir. Oysa aşk hiçbir zaman Vural’ı seçmeyecektir. Bu yüzden de kaybeden taraf hep kendi olacaktır ve bunu da zamanla acı bir şekilde anlayacaktır Vural.



Neriman Uğur (Canan)



Hırslı, gaddar, kötücül, güçlü. Oldukça sert bir kadındır Canan. Çocuklarına karşı otoritesini hep korumaya çalışsa da en büyük zaafı oğlu Vural’dır. Onun yeri hep ayrıdır Canan’da. Bu yüzden oğlunun yaptığı her kötülüğün üzerini örtmeyi çok iyi becerir.



Hüseyin Avni Danyal (Aziz)



Sert, dürüst, merhametli, yaralı. Herkes tarafından sevilip sayılan büyük bir iş adamıdır Aziz. Çocukları her zaman önceliği olmuştur ama onun da içinde yaraları vardır. Biri geçmişe gömdüğünü sandığı aşk acısı diğeri ise hala peşinde olduğu kardeşinin başına gelenleri öğrenme isteği. Kardeşini ölü veya sağ bulmaya çalışırken Kenan’ın hayatına girmesiyle kendi yolunu da Kenan’ınkiyle birleştirir. Artık öz oğlu kadar yakındır Kenan ona.



Burak Altay (Ahmet)



Öfkeli, hırslı, aksi, bencil. Fiziksel noksanlığı Ahmet’in karakterinde derin izler bırakmıştır. Hayallerine çocuk yaşta veda eden Ahmet, öfkesini Kenan’dan ve etrafından çıkarıyordur. Her zaman kendisini kanıtlama çabası, yırtma isteği yasa dışı yollara sapmasına neden olur. Artık karanlık sapağa girmiştir Ahmet.



Yeşim Büber (Melek)



Merhametli, anlayışlı, dürüst, kırılgan. Kocası Halil’le yaptığı mecburi evlilikteki sorunlarını hep göz ardı etmeyi seçmiştir çünkü biricik kızı Hazal ona yetiyordur. Mutluluk kaynağıdır. Kenan ve Hazal’ın birleşmesi için de en büyük destekçidir Melek. Çünkü aşkı ve aşk acısını en iyi bilenlerdendir.



Mehmet Mehmedof (Sinan)



Hilekar, öfkeli, kıskanç, kötü. Abisi Vural’ın iş dünyasındaki başarısı, annesi Canan’ın Sinan’ı hep ikinci hatta üçüncü plana atması Sinan’ın içinde büyük bir öfkeye neden olmuştur. Sürekli kaçışı kumarda arayan, mutsuz bir adam olan Sinan’ın tek destekçisi karısı Defne’dir. Karısının da kışkırtmasıyla ailesine sırtını dönüp, kendi karanlık yolunu çizmeye başlar Sinan. Demiroğlu ailesinin kırık halkasıdır.







Melis Sezen (Ebru)



Kıskanç, yalancı, oyunbaz, aşık. Kötüler de sever, sevmeli ama Ebru gibi değil. Kenan’a olan gizli aşkı Hazal’a yapacağı kötülüklerin sınırlarını kaldırır. Birlikte büyüdüğü, kardeşim dediği üvey kız kardeşi Hazal’ın yanında dost görünen en azılı düşmanıdır Ebru.



Çağla Demir (Ece)



Akıllı, sivri dilli, sevgi dolu, aşık. Annesi öldükten sonra babasına daha çok düşkün olmuştur Ece. Varı yoğu haline gelen babasının Demiroğlu ailesi ile olan düşmanlığı onu hep korkutuyordur. İki büyük ailenin çarpışmaları her zaman çok şiddetlidir ve babası Aziz’i kaybedebilir. Her anında babasına destek olurken Kenan’la tanışması Ece’yi değiştirir. Aşkı ilk defa tadan Ece için ileride çok büyük bir engel olacak Hazal’dan habersiz Kenan’la gelecek hayalleri kurmaya başlar çoktan.



Merve Polat (Defne)



Hırslı, talepkar, sinsi, bencil. Demiroğlu ailesinin gelini olmak başlarda büyük bir kazanç gibi görünse de, ailenin içine girdiğinde aslında yanlış Demiroğlu ile evlendiğini anlar. Sinan hiçbir zaman ailenin güçlü kısmından faydalanamıyordur. Ama Defne kaderine boyun eğecek bir kadın değildir. Kocası Sinan’ın tam destekçisi ve oyun kurucudur.