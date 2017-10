Siyah İnci 4. yeni bölüm fragmanı yayında mı Siyah İnci 3. bölüm bu akşam Star'da izlenecek

Siyah İnci 4. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından merakla bekleniyor. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı ekranların yeni dizisi Siyah İnci dizisi yine fırtınalar estiren yeni bölümü ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. İlk bölümleriyle izleyici tarafından büyük ilgi gören Siyah İnci'de yaşanan aşklar bu hafta çok konuşalacak sahnelerle gündeme bomba gibi düşecek. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Siyah İnci 3. son bölümünde Hazal, Vural’la evlenecek mi? sorusunun yanıtı aranırken Hazal , Vural'ın gücünün ve yapabileceklerinim sınırı olmadığını kendisinden kolay vazgeçmeyeceğini anlamıştır. Tek çaresi Kenan'dan ayrılmaktır. İşte Siyah İnci 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...



SİYAH İNCİ 3. BÖLÜM ÖZETİ



Siyah İnci dizisinde bu hafta, Vural'ın Kenan'a zarar vermesinden korkar. Kenan'ın da herşeyi öğrendiği taktirde Vural'ı yaşatmayacağını bilir. Sevdiği adamı korumak için içi parçalansa da ayrılır Kenan'dan ...



Kenan hayatının en büyük yıkımını yaşar. Hazal'ın ondan vazgeçmiş olmasına inanmak istemez. İkilinin ayrılığı en az Vural kadar Ebru ve Halil'i de sevindirmiştir. Halil, Hazal'ı, Vural'la evlendirmenin Demiroğullarına dünür olmamın derdine düşmüştür. Ebru ise Kenan'la arasın da hiç bir engel kalmadığını düşünerek Hazal'ın yerini alacağı günün hayalini kurmaktadır.



SİYAH İNCİ 3. BÖLÜM FRAGMANI







Siyah İnci dizisinde Vural'ın tek isteğidir Hazal'la evlenmek. Annesi Canan bu evliliğe karşı çıksada oğlunun vazgeçmeye niyeti yoktur. Hazal'ı ikna etmek Ebru ve Halil'e düşer bir yandan da üstü kapalı pazarlığı sürdürürler. Melek ise kızında ki bu ani değişim karşısında şaşkındır. Ama Hazal'ın Kenan'ı yarı yolda koyacağının da ihtimalini veremez ama yanılır.



Hazal, Vural Demiroğlu ile evlenmeyi kabul eder! Terk edildiğinden beri bir türlü toparlanamayan Kenan, Hazal'ın, Vural'la evleneceğini duyunca dünyası bir kez daha başına yıkılır... Sevdiği kadının kendisini para için terk ettiğini düşünür Kenan. Hazal bir kefen gibi geçirir gelinliği üstüne. Kendi nikahına değil bir cenaze'ye gidiyordur sanki...



Hazal ve Kenan 'ın ölümsüz aşklarının cenaze törenine ....



SİYAH İNCİ 2. BÖLÜM ÖZETİ



Siyah İnci'nin geçtiğimiz hafta ekrana gelen son bölümünde Vural’ın Hazal’a yaptıklarından bi haber olan Kenan, Aziz’i korumak için önüne atıldığın da merminin hedefi olmuştur. Aziz Toprak’ın hayatını kurtarmak uğruna gelen Kenan ölümden dönmüş fakat aynı anlarda Hazal yaşayan bir ölüye dönüşmüştür adeta …







Vural’ın Ebru’nun yardımıyla kurduğu tuzak ve yaşadıkları ölümden farksızdır Hazal için… Çareyi anlamını yitiren yaşamını sonlandımakta bulur Hazal. Ölmekten başka çaresi yoktur, hayalleri yıkılmış, sevdiği adama verdiği sevda sözü yarım kalmıştır. Fakat Hazal’ın bilmediği bir gerçek vardır. Vural’ın ona kurduğu uzak sandığından daha büyüktür . Yaşadığı travmanın yükü altında canından vazgeçecek noktaya gelen Hazal’ın omuzları bir de sevdiği adamın onurunu ve hayatını kurtarmak yükü binmiştir artık...



Kenan’ın gözlerinin içine baka baka ondan ayrılmak ölümden daha beterdir fakat çaresizdir Hazal...



Hazal ve Kenan Aşkı çok konuşulacak.

Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman ) kasabaya gelişi ve Hazal ‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.







SİYAH İNCİ OYUNCULARI



Tolgahan Sayışman (Kenan)



Çalışkan, dürüst, mert ve gözü kara. Tanıdıkları için bir saniye bile düşünmeden ölüme gidecek kadar yürekli. Hayatta en sevdiği, tek sevdiği kişi olan Hazal’la evlenip, yuva kurmak isterken her şey tepe taklak olur. Hayalleri acımasızca yıkılan Kenan için tek bir yol vardır. O da ‘İntikam!’. Aşkı için intikam almaya karar verir ama aşkın her zaman galip geldiğini henüz o da bilmiyordur.



Hande Erçel (Hazal)



Fedakar, dürüst, merhametli, güçlü. Mütevazi, mutlu hayatını Kenan’la evlenerek taçlandıracaktır. Yıllarca evlenecekleri günü beklemiş ve sonunda muradına erecekken hayatı alt üst olur. Şimdi tek yapması gereken sevdiği Kenan için fedakarlık yapmaktır. Onun için kendisini cehennem ateşine atmaya razıdır ve yapar da. Bilmediği şey ise ne olursa olsun hep kazananın aşk olacağıdır.



Berk Hakman (Vural)



Bencil, güçlü, gaddar, zeki. Kötü denilebilecek tüm özellikler Vural’da can bulmuştur ama bütün bunların altında yatan şey ise aşktır. Aşk herkeste farklı yoğrulmuştur. Vural’ın ki de başka türlü bir aşktır. Saplantılı, sınırsız ve sahiplenici. Ne yaparsa yapsın hepsini aşkı için yaptığı için kendini her zaman haklı görür. Hazal için yaptığı her şey onun için doğrudur ve yapılması gerekendir. Oysa aşk hiçbir zaman Vural’ı seçmeyecektir. Bu yüzden de kaybeden taraf hep kendi olacaktır ve bunu da zamanla acı bir şekilde anlayacaktır Vural.



Neriman Uğur (Canan)



Hırslı, gaddar, kötücül, güçlü. Oldukça sert bir kadındır Canan. Çocuklarına karşı otoritesini hep korumaya çalışsa da en büyük zaafı oğlu Vural’dır. Onun yeri hep ayrıdır Canan’da. Bu yüzden oğlunun yaptığı her kötülüğün üzerini örtmeyi çok iyi becerir.



Hüseyin Avni Danyal (Aziz)



Sert, dürüst, merhametli, yaralı. Herkes tarafından sevilip sayılan büyük bir iş adamıdır Aziz. Çocukları her zaman önceliği olmuştur ama onun da içinde yaraları vardır. Biri geçmişe gömdüğünü sandığı aşk acısı diğeri ise hala peşinde olduğu kardeşinin başına gelenleri öğrenme isteği. Kardeşini ölü veya sağ bulmaya çalışırken Kenan’ın hayatına girmesiyle kendi yolunu da Kenan’ınkiyle birleştirir. Artık öz oğlu kadar yakındır Kenan ona.



Burak Altay (Ahmet)



Öfkeli, hırslı, aksi, bencil. Fiziksel noksanlığı Ahmet’in karakterinde derin izler bırakmıştır. Hayallerine çocuk yaşta veda eden Ahmet, öfkesini Kenan’dan ve etrafından çıkarıyordur. Her zaman kendisini kanıtlama çabası, yırtma isteği yasa dışı yollara sapmasına neden olur. Artık karanlık sapağa girmiştir Ahmet.

Yeşim Büber (Melek)



Merhametli, anlayışlı, dürüst, kırılgan. Kocası Halil’le yaptığı mecburi evlilikteki sorunlarını hep göz ardı etmeyi seçmiştir çünkü biricik kızı Hazal ona yetiyordur. Mutluluk kaynağıdır. Kenan ve Hazal’ın birleşmesi için de en büyük destekçidir Melek. Çünkü aşkı ve aşk acısını en iyi bilenlerdendir.