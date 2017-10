Siyah İnci yeni 3. Bölüm fragmanı yayında mı? Siyah İnci son 2. Bölüm Star TV’de

Siyah İnci 3. Bölüm fragmanı ve Siyah İnci son 2. Bölüm izleme linki merakla araştırılıyor. Siyah İnci son 3. Bölüm izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerini Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel’in paylaştığı dizi her Perşembe saat 20.00’da yayınlanıyor. Oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Neriman Uğur, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay ve Yeşim Büber gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Erol Özlevi oturuyor. Siyah İnci son bölümde Vural’ın Hazal’a yaptıklarından bi haber olan Kenan, Aziz’i korumak için önüne atıldığın da merminin hedefi olmuştur. Aziz Toprak’ın hayatını kurtarmak uğruna gelen Kenan ölümden dönmüş fakat aynı anlarda Hazal yaşayan bir ölüye dönüşmüştür adeta … Vural’ın Ebru’nun yardımıyla kurduğu tuzak ve yaşadıkları ölümden farksızdır Hazal için… Çareyi anlamını yitiren yaşamını sonlandımakta bulur Hazal. Ölmekten başka çaresi yoktur, hayalleri yıkılmış, sevdiği adama verdiği sevda sözü yarım kalmıştır. Siyah İnci yeni 3. Bölüm fragmanı ve Siyah İnci son 2. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

Tolgahan Sayışman'ın canlandırdığı Kenan karakterinin tanımında, "çalışkan, dürüst, mert ve gözü kara. Tanıdıkları için bir saniye bile düşünmeden ölüme gidecek kadar yürekli. Hayatta en sevdiği, tek sevdiği kişi olan Hazal’la evlenip, yuva kurmak isterken her şey tepe taklak olur" ifadeleri yer alıyor. Hande Erçel'in canlandırdığı Hazal karkaterinin tanımında ise, "fedakar, dürüst, merhametli, güçlü. Mütevazi, mutlu hayatını Kenan’la evlenerek taçlandıracaktır. Yıllarca evlenecekleri günü beklemiş ve sonunda muradına erecekken hayatı alt üst olur" cümleleri bulunuyor.

SİYAH İNCİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan ölümden dönüyor...

Vural’ın Hazal’a yaptıklarından bi haber olan Kenan, Aziz’i korumak için önüne atıldığın da merminin hedefi olmuştur. Aziz Toprak’ın hayatını kurtarmak uğruna gelen Kenan ölümden dönmüş fakat aynı anlarda Hazal yaşayan bir ölüye dönüşmüştür adeta …

Vural’ın Ebru’nun yardımıyla kurduğu tuzak ve yaşadıkları ölümden farksızdır Hazal için… Çareyi anlamını yitiren yaşamını sonlandımakta bulur Hazal. Ölmekten başka çaresi yoktur, hayalleri yıkılmış, sevdiği adama verdiği sevda sözü yarım kalmıştır. Fakat Hazal’ın bilmediği bir gerçek vardır. Vural’ın ona kurduğu uzak sandığından daha büyüktür . Yaşadığı travmanın yükü altında canından vazgeçecek noktaya gelen Hazal’ın omuzları bir de sevdiği adamın onurunu ve hayatını kurtarmak yükü binmiştir artık...

Kenan’ın gözlerinin içine baka baka ondan ayrılmak ölümden daha beterdir fakat çaresizdir Hazal...

SİYAH İNCİ KONUSU

Ege’nin sahil kasabasında yaşayan Kenan ile Hazal, birbirlerinden hiç ayrılmayacaklarına söz vermişlerdir. Fakat kasabaya gelen Vural’ın Hazal’ı elde etmek için her şeyi göze alması Kenan ile Hazal’ın aşkını tepetaklak edecektir.

SİYAH İNCİ OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman (Kenan)

Çalışkan, dürüst, mert ve gözü kara. Tanıdıkları için bir saniye bile düşünmeden ölüme gidecek kadar yürekli. Hayatta en sevdiği, tek sevdiği kişi olan Hazal’la evlenip, yuva kurmak isterken her şey tepe taklak olur. Hayalleri acımasızca yıkılan Kenan için tek bir yol vardır. O da ‘İntikam!’. Aşkı için intikam almaya karar verir ama aşkın her zaman galip geldiğini henüz o da bilmiyordur.

Hande Erçel (Hazal)

Fedakar, dürüst, merhametli, güçlü. Mütevazi, mutlu hayatını Kenan’la evlenerek taçlandıracaktır. Yıllarca evlenecekleri günü beklemiş ve sonunda muradına erecekken hayatı alt üst olur. Şimdi tek yapması gereken sevdiği Kenan için fedakarlık yapmaktır. Onun için kendisini cehennem ateşine atmaya razıdır ve yapar da. Bilmediği şey ise ne olursa olsun hep kazananın aşk olacağıdır.

Berk Hakman (Vural)

Bencil, güçlü, gaddar, zeki. Kötü denilebilecek tüm özellikler Vural’da can bulmuştur ama bütün bunların altında yatan şey ise aşktır. Aşk herkeste farklı yoğrulmuştur. Vural’ın ki de başka türlü bir aşktır. Saplantılı, sınırsız ve sahiplenici. Ne yaparsa yapsın hepsini aşkı için yaptığı için kendini her zaman haklı görür. Hazal için yaptığı her şey onun için doğrudur ve yapılması gerekendir. Oysa aşk hiçbir zaman Vural’ı seçmeyecektir. Bu yüzden de kaybeden taraf hep kendi olacaktır ve bunu da zamanla acı bir şekilde anlayacaktır Vural.

Neriman Uğur (Canan)

Hırslı, gaddar, kötücül, güçlü. Oldukça sert bir kadındır Canan. Çocuklarına karşı otoritesini hep korumaya çalışsa da en büyük zaafı oğlu Vural’dır. Onun yeri hep ayrıdır Canan’da. Bu yüzden oğlunun yaptığı her kötülüğün üzerini örtmeyi çok iyi becerir.

Hüseyin Avni Danyal (Aziz)

Sert, dürüst, merhametli, yaralı. Herkes tarafından sevilip sayılan büyük bir iş adamıdır Aziz. Çocukları her zaman önceliği olmuştur ama onun da içinde yaraları vardır. Biri geçmişe gömdüğünü sandığı aşk acısı diğeri ise hala peşinde olduğu kardeşinin başına gelenleri öğrenme isteği. Kardeşini ölü veya sağ bulmaya çalışırken Kenan’ın hayatına girmesiyle kendi yolunu da Kenan’ınkiyle birleştirir. Artık öz oğlu kadar yakındır Kenan ona.

Burak Altay (Ahmet)

Öfkeli, hırslı, aksi, bencil. Fiziksel noksanlığı Ahmet’in karakterinde derin izler bırakmıştır. Hayallerine çocuk yaşta veda eden Ahmet, öfkesini Kenan’dan ve etrafından çıkarıyordur. Her zaman kendisini kanıtlama çabası, yırtma isteği yasa dışı yollara sapmasına neden olur. Artık karanlık sapağa girmiştir Ahmet.

Yeşim Büber (Melek)

Merhametli, anlayışlı, dürüst, kırılgan. Kocası Halil’le yaptığı mecburi evlilikteki sorunlarını hep göz ardı etmeyi seçmiştir çünkü biricik kızı Hazal ona yetiyordur. Mutluluk kaynağıdır. Kenan ve Hazal’ın birleşmesi için de en büyük destekçidir Melek. Çünkü aşkı ve aşk acısını en iyi bilenlerdendir.

Mehmet Mehmedof (Sinan)

Hilekar, öfkeli, kıskanç, kötü. Abisi Vural’ın iş dünyasındaki başarısı, annesi Canan’ın Sinan’ı hep ikinci hatta üçüncü plana atması Sinan’ın içinde büyük bir öfkeye neden olmuştur. Sürekli kaçışı kumarda arayan, mutsuz bir adam olan Sinan’ın tek destekçisi karısı Defne’dir. Karısının da kışkırtmasıyla ailesine sırtını dönüp, kendi karanlık yolunu çizmeye başlar Sinan. Demiroğlu ailesinin kırık halkasıdır.

Melis Sezen (Ebru)

Kıskanç, yalancı, oyunbaz, aşık. Kötüler de sever, sevmeli ama Ebru gibi değil. Kenan’a olan gizli aşkı Hazal’a yapacağı kötülüklerin sınırlarını kaldırır. Birlikte büyüdüğü, kardeşim dediği üvey kız kardeşi Hazal’ın yanında dost görünen en azılı düşmanıdır Ebru.

Çağla Demir (Ece)

Akıllı, sivri dilli, sevgi dolu, aşık. Annesi öldükten sonra babasına daha çok düşkün olmuştur Ece. Varı yoğu haline gelen babasının Demiroğlu ailesi ile olan düşmanlığı onu hep korkutuyordur. İki büyük ailenin çarpışmaları her zaman çok şiddetlidir ve babası Aziz’i kaybedebilir. Her anında babasına destek olurken Kenan’la tanışması Ece’yi değiştirir. Aşkı ilk defa tadan Ece için ileride çok büyük bir engel olacak Hazal’dan habersiz Kenan’la gelecek hayalleri kurmaya başlar çoktan.