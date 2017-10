Söz 16. yeni bölüm fragmanı yayında mı Söz dizisi 15. bölüm Star Tv'de

Söz dizisi 16. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. 2 Ekim 2017 Pazartesi akşamı ekrana gelen Söz dizisi 15. son bölümünde; Yavuz, Büyük Bey’in sırrına yaklaşıyor! Türkmen köyündeki halkı koruma görevi alan Tim ile köyü almak isteyen teröristler arasında yoğun ve tehlikeli bir çatışma başlar. Oyuncu Gamze Topuz, Söz dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı, Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi Söz 14. son bölümü ile geçtiğimiz hafta izleyiciyi ekrana kilitledi. Söz dizisi reytinglerde ve sosyal medyada zirveyi yine elden bırakmadı. Söz dizisi 14. bölümü için oyuncular ve tüm yapım ekibi Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirilen yemekte birlikte izlediler. Dizi başlamadan önce YouTube üzerinden yapılan özel canlı yayında, oyuncular dizi hakkında merak edilenler soruları yanıtladı. 26 dakika süren özel gösterim 439 bin kişi tarafından izlendi. Eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarından da yayınlanan özel gösterim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı ve senaryosu Ethem Özışık’a ait olan Söz, Tüm Kişiler kategorisinde 8,61 izlenme oranı %23,61 izlenme payı, AB kategorisinde 7,37 izlenme oranı, %20,71 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 8,16 izlenme oranı %21,47 izlenme payı alarak dün gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Yeni sezona güçlü bir giriş yapan ve temponun son sahneye kadar düşmediği 'SÖZ', hem ekran başında hem de sosyal medyada seyirciden tam not aldı. #birolalım hastang’i ile ekrana gelen ‘SÖZ’ sosyal medya platformu Twitter’ın Trend Topics (TT) listesinde gecenin en en çok konuşulan projesi oldu. Ekranların sevilen dizisi Söz yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00’de Star’da. İşte Söz dizisi 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.



Ekranların sevilen dizisi Söz 2 Eylül 2017 Pazartesi günü ekrana gelen son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.



Yavuz, Büyük Bey’in sırrına yaklaşıyor...



Türkmen köyündeki halkı koruma görevi alan Tim ile köyü almak isteyen teröristler arasında yoğun ve tehlikeli bir çatışma başlar. Çatışma sürerken bir yanda Hafız diğer yanda ise Fatma hayatta kalma mücadelesi verir. Uzun süren mücadelenin sonunda Tim’i kötü bir sürpriz beklemektedir.



Agâh ile işbirliği yapan Çolak oldukça tehlikeli silahlara ulaşmıştır. Bu silahları ele geçirmek için yapılan eş zamanlı operasyonda Karabatak ve Çaylak yurtdışındaki bir kumarhanede önemli bir istihbarat edinmek için uğraşırken, Yavuz’un liderliğindeki Tim ise büyük bir tehdidin ortasında bulur kendini. İstihbarattan gelen bir fotoğrafla Yavuz hem Büyük Bey ile ilgili bir sırla hem de ölümle burun buruna gelecektir.



Yavuz için tehditler çoğalıyor... Teröristler kışlaya büyük bir baskın düzenler. Hazırlıksız yakalanan Tim zor anlar yaşayacaktır. Tayini çıkan Bahar’ın Karabayır’da kalmak için aradığı çözüm hiç beklenmedik birinden gelecektir. Çolak eski gücüne kavuşmaya devam ederken, Sancar ve adamları ise bir Türkmen köyüne doğru harekete geçer. Türkmenleri korumak için gelen Yavuz ve Tim’i Sancar’dan başka bir tehdit beklemektedir.



YÜZBAŞI SONGÜL (EZGİ ÇELİK)



Yeni sezon öncesi ‘Söz' dizisi için kamera karşısına geçen Ezgi Çelik, Yüzbaşı Songül Yıldız karakterine hayat verecek. Eğitim subayı olan Yüzbaşı Songül, Türk kadınının asker olarak ne derece güçlü ve disiplinli olabileceğinin en önemli örneklerinden biri olurken, 'Özel Kuvvet Timi'ni de en zorlu şartlarda sınayacaktır.



YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)



Görev: Tim Komutanı



Rütbe: Kıdemli Üsteğmen



Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.



BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)



Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.



ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)



Görev: Tabur Komutanı



Rütbe: Yarbay



En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.



FETHİ KULAKSIZ (BURAK SEVİNÇ)



Görev: Hafif Silah Uzmanı



Rütbe: Üstçavuş



Lakap: Avcı



Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır. Milli şampiyon okçudur. Timin keskin nişancısıdır.



MÜCAHİT SERDENGEÇTİ (GÖRKEM SEVİNDİK)



Görev: Ağır Silah Uzmanı



Rütbe: Üstçavuş



Lakap: Keşanlı



Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz. Bunun sebebi de şehit olma arzusudur. Çünkü bütün sülalesi şehit olmuştur.



ATEŞ ACAR (EREN VURDEM)



Görev: İstihbarat Uzmanı



Rütbe: Başçavuş



Lakap: Karabatak



Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever. Kamuflaj ve kılık değiştirme ustasıdır. İstihbaratçıdır. Aynı zamanda çapkındır. Girdiği her görevde illa bir kadının kalbini kazanır. Şeytan tüyü vardır.