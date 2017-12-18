Söz 27.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Söz son 26.bölüm izleyicisiyle Star TV’de buluştu!

Söz 27.bölüm fragmanı yayınlandı mı Söz son 26.bölümde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon ve heyecan dolu Söz dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Söz 27.bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizin içerisinde yerini alacaktır. Peki Söz son bölümde neler oldu? Eylem kimleri karşı karşıya getirdi? Tim ve Yavuz için tehlike devam mı ediyor? Yavuzun annesinin ölmesiyle Yavuz şoke olur ve bunu atlamaz. Peki Söz son bölümde neler oldu? Karabatak’ın ulaştırdığı istihbarat ile birlikte yola çıkan Tim, beklemediği bir yerde bulur kendini. Operasyonu tamamlamak için içlerinden biri kendini feda etmek zorundadır. Hepsi tereddüt etmeden kendini öne atsa da sadece biri bu zorlu görevi üstlenmişti. Söz oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya , Eren Vurdem, Burak Sevinç gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte merak edilen Söz dizisi son bölüm izleme linki ve Söz 26. Bölüm fragmanları haberimizde…

Söz dizisi 27.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz dizisi 27.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yerini alacaktır.

SÖZ 26.BÖLÜM 1.FRAGMANI

SÖZ 26.BÖLÜM 2.FRAGMANI

SÖZ 26.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Eylem, Avcı ve Ateş’i karşı karşıya getiriyor...

Teröristlerin pususuna düşen Tim buradan kurtulmanın yolunu ararken Yavuz ise Agâh’ı hiç beklemediği bir halde bulur. Tim ve Yavuz için tehlike henüz geçmemiştir.

Annesinin ölümüyle ilgili öğrendiklerinin ardından Yavuz sinirli ve gergin bir ruh haline bürünür. Bu gerginlik Bahar ile olan ilişkisine de yansıyacaktır. Tim’in yerini yabancı istihbarata söylemek zorunda kalan Eylem ise bu hamlesi ile Avcı ve Ateş’i karşı karşıya getirir.

Erdem’e ulaştırılan çok önemli bir istihbarat, Türk Silahlı Kuvvetlerini harekete geçirir. Çolak ve Büyükelçinin hain planlarına darbe indirmek üzere bir hava saldırısı düzenlenecektir. F16 uçakları için işaretleme yapmak üzere yola çıkan Tim hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Bu durum bütün operasyonu tehlikeye atacaktır

SÖZ 25.BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, annesinin ölümü ile ilgili gerçekleri öğreniyor...

Bir tarafta Büyükelçiliği korumaya çalışan Tim diğer tarafta daha büyük bir tehlikenin ortaya çıktığından habersizdir. Büyükelçinin getirdiği kötü haber ülke ve müttefiklerimiz için ciddi bir tehdidin sinyallerini vermektedir.

Karabatak’ın ulaştırdığı istihbarat ile birlikte yola çıkan Tim, beklemediği bir yerde bulur kendini. Operasyonu tamamlamak için içlerinden biri kendini feda etmek zorundadır. Hepsi tereddüt etmeden kendini öne atsa da sadece biri bu zorlu görevi üstlenecektir.

Yavuz, annesinin ölümüyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir yıkıma uğrayacaktır. Bu sırla ilgili bir cevap bulmak için Olcay ve Agâh’ın yanına gittiğinde ise büyük bir kriz onu beklemektedir.

SÖZ DİZİSİ KONUSU

Terör faciası Üsteğmen Yavuz’un hayatını değiştiriyor

İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.

Özel Kuvvet Timi oluşturuluyor

Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırınca, örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir.

Rehini kurtarmak için zaman git gide daralırken Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

Yollarını intikamın birleştirdiği kahramanlar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

On iki kahraman asker

Zekası ve cesaretiyle bütün timin saygısını ve güvenini kazanan kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını ise; Mustafa Yıldıran, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Atakan Arslan, Mehmet Ali Karakuş, Doğukan Polat, Oktay Samurkaş, Volkan Uygun canlandırıyor.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI

Yavuz KARASU (Tolga SARITAŞ)

Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen

Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.

Bahar KUTLU (Aybüke PUSAT)

Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul’dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.

Eylem MERCİER (Meriç ARAL)

Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.

Erdem KORKMAZ (Nihat ALTINKAYA)

Görev: Tabur Komutanı

Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.

Zafer YAMAN (Atakan ARSLAN)

Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Tam bir spor delisidir. Kendi halinde, ketum takılmayı sever. Disiplinin esas olduğu bir aileden gelmiştir.

Çolak (Serhat KILIÇ) ‘Söz’ dizisinde Serhat Kılıç, ‘Çolak’ karakterine hayat verecek. Başrolünde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı, bir ‘Özel Kuvvet Timi’nin hikayesinin anlatıldığı ‘Söz’ dizisinde Kılıç’ın hayat verdiği ‘Çolak’ karakteri, ‘Bir terör örgütünün lideridir. ‘Çolak’; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz’la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.’

Fethi KULAKSIZ (Burak SEVİNÇ)

Görev: Hafif Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Avcı

Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.

Mücahit SERDENGEÇTİ (Görkem SEVİNDİK)

Görev: Ağır Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Keşanlı

Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.

Ali Haydar BOZDAĞ (Mustafa YILDIRAN)

Görev: Muhabere Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Hafız

Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.

Ateş ACAR (Eren VURDEM)

Görev: İstihbarat Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Karabatak

Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.