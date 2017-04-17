Söz 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm Star TV’de

Söz 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Star TV’nin yeni dizisi Söz pazartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Söz yayınlanan son bölümde, düşen helikopterden sağ kurtulan Erdem Yarbay, uluslararası silah tüccarının peşinden bir mağaraya sığınır. Sığındıkları mağarada onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Sarıkaya, Atakan Arslan, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Erdem Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Nil Günal, Ece Okay, Melissa Yıldırımer ve İlayda Ildır’ın yer aldızı Söz 4. yeni bölümü 24 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak. Söz 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı an haberimizden izleyebileceksiniz.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düşen helikopterden sağ kurtulan Erdem Yarbay, uluslararası silah tüccarının peşinden bir mağaraya sığınır. Sığındıkları mağarada onları büyük bir sürpriz beklemektedir.

Köyde gerçekleşecek bir düğünün hazırlıkları başlar. Yavuz, bu düğünün masum olmadığı yönünde şüphelere sahiptir. Acaba Yavuz şüphelerinde haklı çıkacak mıdır?

SÖZ KONUSU NEDİR?

Terör faciası Üsteğmen Yavuz’un hayatını değiştiriyor.

İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.

Özel Kuvvet Timi oluşturuluyor

Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırınca, örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir.

Rehini kurtarmak için zaman git gide daralırken Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

Yollarını intikamın birleştirdiği kahramanlar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

On iki kahraman asker

Zekası ve cesaretiyle bütün timin saygısını ve güvenini kazanan kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını ise; Mustafa Yıldıran, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Atakan Arslan, Mehmet Ali Karakuş, Doğukan Polat, Oktay Samurkaş, Volkan Uygun canlandırıyor.

SÖZ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, ROLLERİ NEDİR?

Yavuz KARASU (Tolga SARITAŞ)

Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen

Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.

Bahar KUTLU (Aybüke PUSAT)

Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul’dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.

Eylem MERCİER (Meriç ARAL)

Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.

Erdem KORKMAZ (Nihat ALTINKAYA)

Görev: Tabur Komutanı

Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.

Zafer YAMAN (Atakan ARSLAN)

Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Tam bir spor delisidir. Kendi halinde, ketum takılmayı sever. Disiplinin esas olduğu bir aileden gelmiştir.

Çolak (Serhat KILIÇ) ‘Söz’ dizisinde Serhat Kılıç, ‘Çolak’ karakterine hayat verecek. Başrolünde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı, bir ‘Özel Kuvvet Timi’nin hikayesinin anlatıldığı ‘Söz’ dizisinde Kılıç’ın hayat verdiği ‘Çolak’ karakteri, ‘Bir terör örgütünün lideridir. ‘Çolak’; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz’la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.’

Fethi KULAKSIZ (Burak SEVİNÇ)

Görev: Hafif Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Avcı

Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.

Mücahit SERDENGEÇTİ (Görkem SEVİNDİK)

Görev: Ağır Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Keşanlı

Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.

Ali Haydar BOZDAĞ (Mustafa YILDIRAN)

Görev: Muhabere Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Hafız

Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.

Ateş ACAR (Eren VURDEM)

Görev: İstihbarat Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Karabatak

Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.

Feyzullah ALTIPARMAK (Aytaç ŞAŞMAZ)

Görev: İstihkam Uzmanı

Rütbe: Uzman Çavuş

Lakap: Çaylak

Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır.

Güler KORKMAZ (Nil GÜNAL)

Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.

Funda KUTLU (Ece OKAY)

İstanbul’da bir hastane zincirinin sahibi dominant bir annedir.

Fatma BOZDAĞ (Melissa YILDIRIMER)

Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.

Nazlı KORKMAZ (İlayda ILDIR)

Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır.

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Senaryo: Ethem Özışık

Drama Direktörü: İlkay Doğan

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Sanat Yönetmeni: Erol Taştan

Görüntü Yönetmeni: Cihan Yeşiltarla

Oyuncular: Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Atakan Arslan, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Ali Karakuş, Doğukan Polat, Volkan Uygun, Oktay Samurkaş, Nil Günal, Ece Okay, Melisa Yıldırımer, Mehmet Uslu, İlayda Ildır, Şirin Ötüken, Çınar Altıntaş.