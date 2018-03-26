Söz 40.yeni bölüm fragmanı Söz son 39.bölüm izle Star TV’de

Söz 40.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Söz yeni bölüm fragmanları ve Söz son bölüm izleme linki araştırılıyor. Söz dizisinin ekranlara gelen 39. bölüm fragmanında ; Derman büyük bir katliam yaparken görülüyor. Erdem Yarbay tarafından sorgulanan Çolak ; büyük bir saldırının haberini verip herkesi uyarıyor. Daha sonra bölgeye istihbarat için gönderilen Çolak çok korkunç bilgiler ile geri dönüyor. Söz dizisinin 38. bölümünde ; Derman büyük bir saldırı için düğmeye basmıştı. İlk olarak adamlarından Selim tünelden geçerek saldırıyı yapmaya çalıştı. Bu saldırının istihbaratını alan Yavuz komutasındaki Özel Tim ile birlikte saldırıyı önlemek için girişimlerde bulundu. Saldırının olacağı haberi ve nerede yapıldığının planlandığı yeri askerlere haber veren Yavuz kendisi saldırının ortasında kaldı. Bir oteli basan Derman’ın adamları herkesi rehin aldı.

Söz 38. Bölümünde Neler Oldu?

Söz dizisinin 38. bölümünde ; Derman büyük bir saldırı için düğmeye basmıştı. İlk olarak adamlarından Selim tünelden geçerek saldırıyı yapmaya çalıştı. Bu saldırının istihbaratını alan Yavuz komutasındaki Özel Tim ile birlikte saldırıyı önlemek için girişimlerde bulundu. Saldırının olacağı haberi ve nerede yapıldığının planlandığı yeri askerlere haber veren Yavuz kendisi saldırının ortasında kaldı. Bir oteli basan Derman’ın adamları herkesi rehin aldı. Otelde silahların patlamasıyla herkes panik için oraya buraya kaçarken birkaç rehinde de yaralandı. Nazlı ise uyuşturucu bağımlılığı yüzünden hayatı iyice karardı. Bu bağımlılığın hem kendisine hem de çevresine zarar vermesi yüzünden Nazlı intihar teşebbüsünde bulundu. Son anda annesi ve Bahar onun imdadına yetişerek, Nazlı’yı ölümden kurtardı.

39. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Söz dizisinin ekranlara gelen 39. bölüm fragmanında ; Derman büyük bir katliam yaparken görülüyor. Erdem Yarbay tarafından sorgulanan Çolak ; büyük bir saldırının haberini verip herkesi uyarıyor. Daha sonra bölgeye istihbarat için gönderilen Çolak çok korkunç bilgiler ile geri dönüyor. Durumu öğrenen Derman ise saldırı planını hemen uygulamaya koyuyor. Bir ofis içiresinde elinde taramalı tüfekler giren Derman sağa sola ateş ediyor.

Tüm bu olaylardan olmadan önce bir cenazenin defnedilmesi için Erdem Yarbay ve üst düzey bürokratlar, askerler cenaze evine geliyor. Burada güvenliği polis ve asker birlikte sağlıyor. Askerlerin başında bulunan Ali Haydar cenaze işlemleri sırasında halkı ve üst düzey yöneticileri korumak için etrafta kuş uçurtmuyor. Fakat bir istihbaratta cenaze yerine bomba konulduğu ve bunun patlama ihtimali olduğu söyleniyor. Bunun üzerine Ali Haydar ve polis ekibi bombayı bulmak için zamanla yarışıyor. Tabutu sırtlayan Erdem Yarbay ve diğer askerler hiçbir şeyden habersiz ilerlerken, bombanın aslında tabutun içinde olduğunu görülüyor.

Agah’ın aldığı istihbarat sayesinde Derman’ın saldırısını bekleyen Yavuz bu defa onun işini bitirmek için zaman kolluyor. Fakat Derman baskın yaptığı ofiste Yavuz’un olduğunu bile bile rehineleri öldürüp ona doğru ilerliyor. Yavuz gözünü kan bürümüş Derman’ı durdurabilecek mi ? Ali Haydar bombayı zamanında imha edip herkesi kurtaracak mı?

Söz Konusu

Star Tv’nin ilgiyle izlenen askerlerin hayatını konu olan Söz dizisi; Türk askerinin düşmanlara karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlatıyor. Sınırda ve ülke içinde bize zarar vermeye çalışan teröristleri temizlemek için canı pahasına savaşan askerlerimizin yaşadıkları göz önüne geliyor. Hem kendi hayatları yaşamaya çalışan hem de ülkesin savunmaya uğraşan askerlerin yaşadıkları her hafta Söz dizisinde ekrana geliyor.

SÖZ 39.BÖLÜM FRAGMANI

Söz Oyuncuları

Aybüke Pusat ( Bahar Doktor ) : Karaağaçlı kasabasında gönüllü doktorluk yapan Bahar , çok zengin bir ailenin kızıdır. Annesi de kendi gibi doktor olan Bahar, aile hastanesinde doktorluk yaparken ani bir kararla tayini kasabaya çıkarıp gider. Her ne kadar ailesi buna izin vermese de, bölgede verdiği doktorluk hizmetiyle büyük saygı görür.

Meriç Aral ( Eylem ) : Annesi Türk babası ise Fransız olan Eylem; kasabada savaş muhabirliği yapar. Bölgede seyreden savaşa ve olaylara karşı olan farklı tavrı ile tepki çeker. Ayrıca haber yapma aşkıyla çoğu zaman hayatını tehlikeye atar.

Söz Dizisi Hafız Kimdir?

Dizide Hafız karakteri de en önemli karakterlerden birisi olacak gibi. Dizide Hafız karakterine can veren oyuncumuzun gerçek adı Çağan Atakan Arslan’dır. Çağan Atakan Arslan 1989 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiş, 188 boyundadır

Söz dizisinin önemli karakterlerinden birisi olan Hafız karakterine can veren Çağan Atakan Arslan 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır. Ayrıca Survivor yarışmasında ün kazanan Atakan Arslan bu yarışmada Avatar lakabını da almıştır.