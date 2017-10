Söz dizisi 18. yeni bölüm fragmanı yayında mı Söz 17. son bölüm Star Tv'de izlenecek

Söz 18. yeni bölüm fragmanı öncesi yeni bölüm için heyecan dorukta. Söz dizisi heyecan dolu bir bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Süpriz gelişmelerin yaşandığı ve her sahnesiyle izleyiciyi ekarana kiltileyen Söz dizisi 17. son bölümünde Terör bağlantısı ortaya çıkan Büyük Bey, kaçmak için kızı Bahar’ı kullanmanın planlarını yaparken, Eylem bombayı patlatmadan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Bu sırada Eylem’in üzerindeki bombanın patlamaması için Avcı da çok zor bir karar vermek üzeredir. Ancak ikisi de hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalacaktır. Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı, Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi ‘SÖZ,’ Star TV’de ekrana gelen 16. bölümüyle, reytinglerde ve sosyal medyada zirveyi yine elden bırakmadı.



Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı ve senaryosu Ethem Özışık’a ait olan Söz, Tüm Kişiler kategorisinde 10,02 izlenme oranı %24,87 izlenme payı, AB kategorisinde 7,65 izlenme oranı, %18,77 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 9,48 izlenme oranı %22,08 izlenme payı alarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu.



Söz, 4 hafta boyunca tüm kişiler kategorisinde prime time’da rakipleri arasında en yüksek izlenme oranını alan yapım oldu.



'SÖZ', hem ekran başında hem de sosyal medyada seyirciden tam not aldı. Temponun düşmediği bölümde Yavuz ve Avcı’nın içlerinde bulunduğu bu zorduğundan nasıl kurtulacağı merak konusu.



#sözümegüven hashtag’i ile ekrana gelen ‘SÖZ’ sosyal medya platformu Twitter’ın Trend Topics (TT) listesinde gecenin en çok konuşulan projesi oldu.



Yavuz Bahar’ı Kurtarabilecek mi?

Suikasta uğrayan Yavuz, bu zor durumdan sağ çıkmak için mücadele ederken Karabatak ve Çaylak’ın oynadıkları oyunu anlayan Sarah füzeleri geri almak için Karabayır’a gelmiştir. Büyük bir tehlikenin ortasında kalan Çaylak ise Su’yu kurtarmak için kendini feda etmek zorunda kalır. Sancar’ın verdiği görev Eylem ve Tim’i karşı karşıya getirecektir. Büyük Bey’in kim olduğuna dair şüpheler giderek artarken, Karabatak’ın edindiği bilgi sayesinde Tim, Büyük Bey ve Sancar’ı köşeye sıkıştırır.



Yapımcılığını TIMS&B’nin , üstlendiği “SÖZ” her Pazartesi 20.00’de Star’da.







Söz dizisinde bu hafta Terör bağlantısı ortaya çıkan Büyük Bey, kaçmak için kızı Bahar’ı kullanmanın planlarını yaparken, Eylem bombayı patlatmadan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Bu sırada Eylem’in üzerindeki bombanın patlamaması için Avcı da çok zor bir karar vermek üzeredir. Ancak ikisi de hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalacaktır.



Oğlunu kimin öldürdüğünü öğrenmek isteyen Çolak; Büyük Bey ve Agâh’a bir plan hazırlar. Tim’in düzenleyeceği operasyon işleri Çolak için epey zorlaştırır. Yavuz ise Büyük Bey’i yakalamak ve Bahar’ın hayatını kurtarmak arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.



Söz dizisinde geçtiğimiz hafta Suikasta uğrayan Yavuz, bu zor durumdan sağ çıkmak için mücadele ederken Karabatak ve Çaylak’ın oynadıkları oyunu anlayan Sarah füzeleri geri almak için Karabayır’a gelmiştir. Büyük bir tehlikenin ortasında kalan Çaylak ise Su’yu kurtarmak için kendini feda etmek zorunda kalır. Sancar’ın verdiği görev Eylem ve Tim’i karşı karşıya getirecektir. Büyük Bey’in kim olduğuna dair şüpheler giderek artarken, Karabatak’ın edindiği bilgi sayesinde Tim, Büyük Bey ve Sancar’ı köşeye sıkıştırır.



SÖZ DİZİSİ 15. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



Söz dizisi 15. son bölümünde Yavuz, Büyük Bey’in sırrına yaklaşıyor...

Türkmen köyündeki halkı koruma görevi alan Tim ile köyü almak isteyen teröristler arasında yoğun ve tehlikeli bir çatışma başlar. Çatışma sürerken bir yanda Hafız diğer yanda ise Fatma hayatta kalma mücadelesi verir. Uzun süren mücadelenin sonunda Tim’i kötü bir sürpriz beklemektedir.



Agâh ile işbirliği yapan Çolak oldukça tehlikeli silahlara ulaşmıştır. Bu silahları ele geçirmek için yapılan eş zamanlı operasyonda Karabatak ve Çaylak yurtdışındaki bir kumarhanede önemli bir istihbarat edinmek için uğraşırken, Yavuz’un liderliğindeki Tim ise büyük bir tehdidin ortasında bulur kendini. İstihbarattan gelen bir fotoğrafla Yavuz hem Büyük Bey ile ilgili bir sırla hem de ölümle burun buruna gelecektir.







SÖZ 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Söz dizisi 14. son bölümünde Yavuz için tehditler çoğalıyor...

Teröristler kışlaya büyük bir baskın düzenler. Hazırlıksız yakalanan Tim zor anlar yaşayacaktır. Tayini çıkan Bahar’ın Karabayır’da kalmak için aradığı çözüm hiç beklenmedik birinden gelecektir. Çolak eski gücüne kavuşmaya devam ederken, Sancar ve adamları ise bir Türkmen köyüne doğru harekete geçer. Türkmenleri korumak için gelen Yavuz ve Tim’i Sancar’dan başka bir tehdit beklemektedir.



SÖZ 13. SON BÖLÜMDE EKİP NELER YAPTI?



Söz yeni sezon ilk bölümünde; görevden alındıktan sonra sivil hayata dönen Tim’in günleri askerlik özlemiyle geçmektedir. Terör saldırıları ise hala devam etmekte, gelen acı haberler ülkeyi yasa boğmaktadır. İnzivaya çekilmiş olan Yavuz, Çolak’ın avukatından gelen bir haberle harekete geçer. Tim’in de Yavuz’a katılmasıyla birlikte kendilerini büyük bir terör eyleminin ortasında bulurlar. Bu eylemin sonucunda ise onları büyük bir sürpriz beklemektedir.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI



YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)



Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen



Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.



BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)



Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.



EYLEM MERCIER (MERİÇ ARAL)



Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.



ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)



Görev: Tabur Komutanı



Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.



SERHAT KILIÇ'DA KADRODA



'Söz' dizisinde Serhat Kılıç, 'Çolak' karakterine hayat veriyor. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı 'Söz' dizisinde Kılıç'ın hayat verdiği 'Çolak' karakteri, 'Bir terör örgütünün lideridir. 'Çolak'; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz'la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.'







GAMZE TOPUZ KİMDİR?



8 Ekim 1983 yılında Adana’da dünyaya gelen Gamze Topuz, Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik bölümü mezunudur. Yaklaşık 10 yaşından beri ata binen Gamze Topuz hala bu hobisine devam etmektedir. Ayrıca Ümit Kantarcılar evlenmiştir.



Bu evliliğinden Elis Naz isminde bir kız çocuğu vardır. Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ile geçtiğimiz Ağustos ayında boşanmıştır.



Ekranlarda ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde Banu rolü ile tanıştık Gamze Topuz ile. Doktorlar dizinde de yer alan Gamze Topuz son olarak 2013 yılında Benzemez Kimse Sana yarışması ile karşımıza çıkmıştır.



Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar çifti Ben Bilmem Eşim Bilir Ünlüler’de 14 nisan günü yarışmışlardır.



Oyuncu şimdilerde Fırat Topkorur ile aşk yaşıyor.



Gamze Topuz filmografi



2005 yılında Beşinci Boyut Selma karakteri



2007 yılında Doktorlar Zeynep Öztürk karakteri



2009 yılında SüpüRRR Serap karakteri



2010 yılında Aşk ve Ceza Derya karakteri



2011 yılında Mavi Kelebekler Derya Latik karakteri



2013 yılında Benzemez Kimse Sana Yarışmacı



2013 yılında Güzel Çirkin Aylin karakteri