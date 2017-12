Söz son bölüm izleme linki Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - STAR TV

Söz dizisi 28.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak Söz 27. son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarı nasıl izlenecek sorusu araştırılan konular arasında. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı dizi Söz 27. bölüm fragmanında teröristleri ortadan kaldırabilmek için F-16 desteğinin gelmesini bekleyen Yavuz, küçük Hatice'nin canını kurtarmak için harekete geçmiştir. Küçük kızı kurtarmak için kendi canını tahlikeye atan ancak yıkılmayan Yavuz, asıl çöküşü Agah'ın ağzından çıkan sözlerle yaşayacaktır. Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı, ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘SÖZ’ün oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Burak Çelik dahil oldu. Her pazartesi izleyenleri ekran başına kilitleyen ‘SÖZ' dizisinde Burak Çelik sürpriz bir karakterle seyirciyle buluşacak. Dizinin pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 27. bölümünde Burak Çelik, ‘Selim’ karakterine hayat verecek. Heyecan ve aksiyonunu biran olsun eksik olmayacağı yeni bölümde ‘Selim’ ile gizemli bir görevin içine giren 'Eylem'in yolları kesişecek. İşte Söz dizisi 28.yeni bölüm fragmanı ve 27. son bölümde yaşananlar...



Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi "Söz" çok konuşulacak yeni bölümüyle 25 Aralık Pazartesi saat 20:00'da Star TV'de



SÖZ DİZİSİ 27. BÖLÜM ÖZETİ



Yavuz, gerçekle yüzleşiyor...



F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.



Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.



Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.



SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Eylem, Avcı ve Ateş’i karşı karşıya getiriyor...



Teröristlerin pususuna düşen Tim buradan kurtulmanın yolunu ararken Yavuz ise Agâh’ı hiç beklemediği bir halde bulur. Tim ve Yavuz için tehlike henüz geçmemiştir.



Annesinin ölümüyle ilgili öğrendiklerinin ardından Yavuz sinirli ve gergin bir ruh haline bürünür. Bu gerginlik Bahar ile olan ilişkisine de yansıyacaktır. Tim’in yerini yabancı istihbarata söylemek zorunda kalan Eylem ise bu hamlesi ile Avcı ve Ateş’i karşı karşıya getirir.



Erdem’e ulaştırılan çok önemli bir istihbarat, Türk Silahlı Kuvvetlerini harekete geçirir. Çolak ve Büyükelçinin hain planlarına darbe indirmek üzere bir hava saldırısı düzenlenecektir. F16 uçakları için işaretleme yapmak üzere yola çıkan Tim hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Bu durum bütün operasyonu tehlikeye atacaktır.







YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)



Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen



Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.



BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)



Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.



EYLEM MERCIER (MERİÇ ARAL)



Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.



ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)



Görev: Tabur Komutanı



Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.



ZAFER YAMAN (ATAKAN ARSLAN)



Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Tam bir spor delisidir. Kendi halinde, ketum takılmayı sever. Disiplinin esas olduğu bir aileden gelmiştir.



SERHAT KILIÇ DA KADRODA



'Söz' dizisinde Serhat Kılıç, 'Çolak' karakterine hayat verecek. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı 'Söz' dizisinde Kılıç'ın hayat verdiği 'Çolak' karakteri, 'Bir terör örgütünün lideridir. 'Çolak'; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz'la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.'



BURAK ÇELİK KİMDİR?



21 Temmuz 1992 yılında İstanbul Eyüp’de dünyaya gelen Burak Çelik, lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanmaya başlar. Aynı zamanda da babasına ait otopark’ta çalışıyorken, ünlü menajer Ataberk Oral ile tanışır.



Yakışıklı oyuncu Ataberk Oral’ın desteği ile 2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olur. Burak Çelik’in bu yarışmada elde ettiği başarı yapımcıların dikkatlerini çeker. Modellik yapan başarılı oyuncu Hakan Akkaya’nın bir defilesinde baş manken olarak sahneye çıktı. Sanatçı Hande Yener’in ”Hasta” adlı klibinde rol alır. Ayrıca Hande Yener’in Kraliçe adlı albüm kapağında da boy gösterir.



İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Karagül dizisi ile edinmiştir. Daha sonra Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol oynamıştır. Dizide Algı Eke, Öykü Çelik, Ekin Mert Daymaz ile birlikte rol almış ve "Barış" rolünü oynamıştır.



Genç oyuncu Burak Çelik, Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz'ün kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Selim karakteri ile yer alacaktır.