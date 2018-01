SÖZ dizisi 29.yeni bölüm fragmanı SÖZ son 28.bölüm Star Tv'de izleyiciyle buluşuyor

Söz dizisi 29.yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta yılbaşı haftası nedeniyle yayına bir hafta ara veren Söz dizisi bu haftaki merakla beklenen 28. bölümü ekrana geldi. İzleyiciyi ekrana kilitleyen sahneleriyle gündemden düşmeyen Söz dizisi 28. son bölümünde bu hafta Yavuz'un başı dertte! Agah’ın babası olduğunu öğrenen Yavuz yaşadığı şoku atlatamadan, bu gerçeğin onu görevinden uzaklaştırılmasına sebep olduğunu öğrenir. Yavuz artık ancak şehit olduğunda üzerinden çıkaracağını düşündüğü üniformasından uzak kalmıştır. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Söz dizisi 29.yeni bölüm fragmanı ve Söz dizisi 28.son bölüm izleme linki star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz...



Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı 'Söz’ dizisi, ilklere imza atmaya devam ediyor. Her yeni bölümüyle pazartesi akşamları reyting rekorları kıran ‘Söz’ dizisinin, Youtube’de yer alan, bölüm ve fragman videoları toplamda 1 milyar 273 milyon kez izlenerek bir ilki gerçekleştirdi.



Reytinglerde olduğu kadar, Youtube’de ve sosyal medyada kendi kitlesini oluşturarak fenomen haline gelen ‘Söz’ dizisi Youtube resmi verilerine göre, Türkiye'de ve yurt dışında toplam 1 milyar 273 milyon kez izlenmenin yanı sıra 5 milyar 718 milyon 51 bin 662 dakika toplam izlenme süresine ulaşan ilk yapım oldu.



DÜNYACA ÜNLÜ YAPIMLAR İLE AYNI LİSTEDE



Yayın günleri sosyal medyada zirveyi elden bırakmayan ‘Söz’ daha öncede dünyaca ünlü televizyon dünyası trendleri takip ve analiz sitesi The Wit’in verilerine göre, Break, A Força do Querer, The Voice Teens, The Immortal Life of Henrietta Lacks gibi tüm dünyada en çok izlenen ve sevilen yeni yapımlar listesinde 5. sırada yer almıştı.



SÖZ DİZİSİ 28.BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ 28.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yavuz, geçmişini ararken...

Agah’ın babası olduğunu öğrenen Yavuz yaşadığı şoku atlatamadan, bu gerçeğin onu görevinden uzaklaştırılmasına sebep olduğunu öğrenir. Yavuz artık ancak şehit olduğunda üzerinden çıkaracağını düşündüğü üniformasından uzak kalmıştır.







Hava operasyonuyla büyük bir bozguna uğrayan Çolak, Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle uzun menzilli füzeleri eline geçirmek üzeredir.



Yavuz ve Bahar, Agah’la ilgili sırları ortaya çıkarmak için İstanbul’a geldiklerinde, Yabancı Büyükelçi’nin takibinden kurtulmak için hayati bir mücadeleye gireceklerdir. Tim ise Çolak’ın yarattığı tehdidi yok etmek için bir arkadaşlarını feda etmek zorunda kalacaktır.

SÖZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?



Yavuz, gerçekle yüzleşiyor...

F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.



Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.









Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.