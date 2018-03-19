Söz dizisi 39.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Söz 38.son bölüm izleme linki haberimizde. Söz‘ün merakla beklenen 38. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 37. Bölümüyle ekrana gelen Söz 38. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Star TV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Söz her Pazartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını TIMS&B’nin üstlendiği, senaryosu Ethem Özışık‘ın elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın olduğu askerlerimizi kahramanlık mücadelesini anlatan Söz dizisi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu karakterini Tolga Sarıtaş,Terörist başı Çolak karakterini Serhat Kılıç, Doktor Bahar karakterini Aybüke Pusat , Gazeteci Eylem karakterini Meriç Aral canlandırıyor. Dizinin askerlerimizin sınırda düşmanlarla zorlu mücadelesinin anlatması büyük bir kesim tarafından ilgiyle izleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Söz dizisi 39.yeni bölüm fragmanı ve 38.son bölüm detayları star.com.tr'de...

Söz’ün 38. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.



Söz 37. Bölümünde Neler Oldu?

Söz son bölümünde ; Ferit ve Eylem rehin alınmıştı. Bunun üzerine ikili hayatının en zor acısını yaşamıştı. Eylem’in vurulması ise Ferit’e en büyük korkuyu yaşattı. Selim daha önce yaşadıklarını intikamını onlardan aldığı için çok mutluydu. Nazlı ise uyuşturucu bağımlığı yüzünden zor zamanla geçirdi. Bahar ise babasının bir hain olduğunu ve ölümünden sorumlu olan kocası olduğu gerçeğini hazmedemiyordu. Bu durum Yavuz ile arasını da iyice bozdu. Derman ise Selim ile iş birliği yaparak, bir saldırı düzenlerken, Özel Tim onlara engel oldu.

Söz 38. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Söz dizisinin ekranlara gelen 38. bölüm fragmanında Derman tahribat gücü çok yüksek olan bir bomba yapıyor. Kendi deposunda son sürat bombanın yapımı ile uğraşırken Özel Tim yaşanacak olanlardan habersizdir. Özel Tim normal hayatlarına devam ederken, Yavuz için işler iyice kötüleşiyor. Eşi Bahar'ın babasının ölümüne neden olduğu için araları iyice geriyor. İlişkilerine ara verseler de uzak kalmaya dayanamayan Yavuz, Bahar'ın evine geliyor. Bahar'ın kapısında onu affetmesi için dil döküyor ve karısı sonunda ikna olup Yavuz'u eve alıyor. Eve geldiğinden Yavuz tüm fotoğraflarının yırtıldığını görüyor. Bunun üzerine karısına dönerek onu ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Bahar ise yaşanılanların ardından asla eskisi gibi olamayacaklarını anladığı için Yavuz'a '' senden boşanmak istiyorum'' diyor. Yavuz duydukları karşısında şok oluyor.



SÖZ 38.BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE

Diğer yandan Derman hazırladığı bombayı halkın yoğun bulunduğu bir çarşıya koyuyor. O sırada camiden çıkan Ali Haydan patlamanın etkisi ile ne yapacağını şaşırıyor. Patlamayla birçok insan sağa sola savruluyor. Ali Haydar hemen Özel Tim'e haber veriyor. OLay yerine gelen herkes acı bilançoyu görüyor. Ali Haydar ise yıkılıyor. Yavuz yaşanılanlara babasına anlatınca terör örgütünün ve teröristlerin ne kadar kalleş olduklarından bahsediyor. Ali haydar ise yaşanılanları engelleyemediği ve yaralıların hepsini kurtaramadığı için üzüntüden kahroluyor.



SÖZ 38.BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

SÖZ KONUSU

Star Tv’nin ilgiyle izlenen askerlerin hayatını konu olan Söz dizisi; sınırda verilen kıran kıran mücadeleyi anlatıyor. Bir grup askerin sınırdan ülkemize girmeye çalışan teröristlere karşı verdiği mücadelenin yanı sıra; dış mihrakların ülkemiz üzerindeki oyunlarını da engelliyor. Yavuz Komutan önderliğindeki bu askeri ekibin canı pahasına verdiği vatan mücadelesinin yanında normal hayatlarını yaşamak için harcadıkları çaba; askerlerimizin ne zorluklar yaşadığını gözler önüne getiriyor.



SÖZ 38.BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE

SÖZ OYUNCULARI

Üstçavuş Fethi Kulaksız ( Burak Sevinç ): Ekibin en yakışıklısı, aynı zamanda Yavuz’un da dert ortağıdır. Gazeteci Eylem’e olan aşkı çoğu zaman onu ipe götürür. Hemen sinirlenen bir yapısı olması sebebiyle çoğu zaman başını belaya sokarken, aynı zamanda duygusal bir aşk adamıdır. Üstçavuş Fethi Kulaksız karakterine hayat veren Burak Sevinç; Enbe Orketrasında profesyonel şarkıcıdır. Yıllarca şarkıcılık mesleğini yaptıktan sonra oyunculuk mesleğine başlamıştır.

Üstçavuş Mücahit Serdengeçti ( Görkem Sevindik ) : Namı değer Keşanlı dizideki komik karakterlerden biridir. Gözü kara bir kişilik olması sebebiyle tğm tehlikeli operasyonlarda başı çeker. Hayat mottosu savaşmak ve dövüşmek olan Keşanlı, boş zamanlarını da sürekli olarak idman yaparak geçirir. Dizide Üstçavuş Mücahit Serdengeçti karakterini canlandıran Görkem Sevindik; daha önce birçok yapımda yer almıştır.

Başçavuş Ali Haydar Bozdağ ( Mustafa Yıldıran ) : Dizide ekibin abisi ve akıl hocası rolünde olan Ali Haydar; çok dindar ve inançlı olmasıyla bilinir. Cesaretli ve bir o kadarda soğuk kanlı biri olarak göze çarpar. Ali Haydar’ın eşi Fatma ile olan ilişkisi ; askerlerin yuva kurma çocuk sahibi olma gibi temel isteklerinin aslında nasıl zorluklar içinde yaşandığı görülür. Ali Haydar’ın vatan aşkı ve karısına olan aşkı arasında zaman zaman zor durumda kaldığı görülür.