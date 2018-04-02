Söz dizisi 41.bölüm fragmanı yayında mı Söz 40.yeni bölüm bu akşam Star TV'de izlenecek

Söz 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Söz dizisi 40.son bölüm izleme linki star.com.tr adresi üzerinden araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Söz‘ün merakla beklenen 40. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 39. Bölümüyle ekrana gelen Söz 40. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Star TV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Söz her Pazartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını TIMS&B’nin üstlendiği, senaryosu Ethem Özışık‘ın elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın olduğu askerlerimizi kahramanlık mücadelesini anlatan Söz dizisi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu karakterini Tolga Sarıtaş,Terörist başı Çolak karakterini Serhat Kılıç, Doktor Bahar karakterini Aybüke Pusat , Gazeteci Eylem karakterini Meriç Aral canlandırıyor. Dizinin askerlerimizin sınırda düşmanlarla zorlu mücadelesinin anlatması büyük bir kesim tarafından ilgiyle izleniyor. Söz’ün 41. bölüm fragmanı ve 40.son bölümde neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.





SÖZ DİZİSİ 40. BÖLÜM ÖZETİ



Söz dizisinin ekranlara gelen 40. bölüm fragmanında;Derman büyük bir hainlik peşinde. Ülkemizde zarar verecek büyük bir olay yaratmak niyeti ile adamlarına göre yapıyor. Derman’ın isteği ; ülkemizdeki hassas noktalardan birini bulup buraya zarar vererek tüm dünyada gündem olmak. Adamları ise bir takım araştırmalar yaparak böyle bir yerin varlığından haber veriyor.







Sınırımız dışında bulunan bir Türk Şehitliği. Bu şehitlik ülkemiz için büyük kutsal öneme sahip. Derman bu bölgenin ele geçirilip tarumar edilmesinin büyük olay yaratacağını söyleyerek ilk hedefinin bu olacağını belirtiyor. Bu yüzden hemen Agah ile iletişime geçerek tüm teçhizatı hazırlaması emrini veriyor. Diğer yandan Selim’i de hemen oraya getirmesini istiyor. Derman büyük bir saldırı ile Türkiye’yi kalbinden vurma planı için düğmeye basıyor.



Diğer yandan Yavuz Karabayır’a döndüğünde Ali Haydar’da ki değişimi fark ediyor. Çok dalgın olduğu görülen Ali Haydar kötü bir rüya gördüğünden bahsediyor. Bu rüyayı daha öncede göre Ali Haydar aslında büyük saldırıyı hissediyor. Yavuz onu teskin etmeye çalışsa da, o da endişeleniyor. Erdem Yarbay ise son olan olaylardan sonra artık Derman’ın durdurulması gerektiğini söylüyor. Bunun için Özel Tim’i odasına toplayarak Derman’ı canı pahasına da olsa yakalayıp getirmelerinin emrini veriyor.









SÖZ 39. BÖLÜM ÖZETİ



Söz son bölümünde; Derman’ın yaptığı katliam sonucunda birçok kişi yaralanıp bazısı da vefat etmişti. Elinde ağır silah ile ofisi basarak tüm rehineleri yaralayan Derman’ı ancak Yavuz durdurabildi. Fakat diğer askerler için durum aynı değildi. Üst düzey asker ve Erdem Yarbay’ın bulunduğu diğer rütbelileri bir cenazede öldürmeye teşebbüs eden Derman tabuta bomba düzeneği yerleştirmişti. Bu düzenek Ali Haydar’ın dikkati sayesinde infilak etmeden yok edildi.







SÖZ DİZİ KONUSU



Star Tv’nin ilgiyle izlenen askerlerin hayatını konu olan Söz dizisi; sınırda verilen kıran kıran mücadeleyi anlatıyor. Bir grup askerin sınırdan ülkemize girmeye çalışan teröristlere karşı verdiği mücadelenin yanı sıra; dış mihrakların ülkemiz üzerindeki oyunlarını da engelliyor. Yavuz Komutan önderliğindeki bu askeri ekibin canı pahasına verdiği vatan mücadelesinin yanında normal hayatlarını yaşamak için harcadıkları çaba; askerlerimizin ne zorluklar yaşadığını gözler önüne getiriyor.









SÖZ DİZİ OYUNCULARI



Üstçavuş Fethi Kulaksız ( Burak Sevinç ): Ekibin en yakışıklısı, aynı zamanda Yavuz’un da dert ortağıdır. Gazeteci Eylem’e olan aşkı çoğu zaman onu ipe götürür. Hemen sinirlenen bir yapısı olması sebebiyle çoğu zaman başını belaya sokarken, aynı zamanda duygusal bir aşk adamıdır. Üstçavuş Fethi Kulaksız karakterine hayat veren Burak Sevinç; Enbe Orketrasında profesyonel şarkıcıdır. Yıllarca şarkıcılık mesleğini yaptıktan sonra oyunculuk mesleğine başlamıştır.



Üstçavuş Mücahit Serdengeçti ( Görkem Sevindik ) : Namı değer Keşanlı dizideki komik karakterlerden biridir. Gözü kara bir kişilik olması sebebiyle tğm tehlikeli operasyonlarda başı çeker. Hayat mottosu savaşmak ve dövüşmek olan Keşanlı, boş zamanlarını da sürekli olarak idman yaparak geçirir. Dizide Üstçavuş Mücahit Serdengeçti karakterini canlandıran Görkem Sevindik; daha önce birçok yapımda yer almıştır.









Başçavuş Ali Haydar Bozdağ ( Mustafa Yıldıran ) : Dizide ekibin abisi ve akıl hocası rolünde olan Ali Haydar; çok dindar ve inançlı olmasıyla bilinir. Cesaretli ve bir o kadarda soğuk kanlı biri olarak göze çarpar. Ali Haydar’ın eşi Fatma ile olan ilişkisi ; askerlerin yuva kurma çocuk sahibi olma gibi temel isteklerinin aslında nasıl zorluklar içinde yaşandığı görülür. Ali Haydar’ın vatan aşkı ve karısına olan aşkı arasında zaman zaman zor durumda kaldığı görülür.