SÖZ dizisi 49.son bölüm izle Star Tv SÖZ 50.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak

Söz yeni 50.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz dizisi 49.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarını nasıl izleyebilirim? sorusunun cevabı haberimizde. Gerçekçi hikayesi ve yaratıcı aksiyon sahneleriyle bugün Söz dizisi 49.son bölümünde Torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için Tim’in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır.Artık sadece Derman’ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe’den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim’in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar.Derman, büyük terör eylemini gerçekleştirmek için artık son dakikalara girdiğinde hem milyonlarca vatandaşımızın hayatı hem de Bahar, Su, Nazlı ve Güler’in hayatı Tim’in başarılı olmasına bağlıdır. Başrolünde Tolga Sarıtaş, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı, bir ‘Özel Harekat Timi’nin başından geçenleri ele alan Söz dizisi Söz dizisi 50.yeni bölüm fragmanı ve 49.son bölüm izleme linki haberimizde. Söz dizisi Söz dizisi 48.yeni bölüm fragmanı ve 47.son bölüm izleme linki haberimizde. Dizideki detaylar, son yaşanlar ve yeni bölüm fragman görüntülerini star.com.tr adresimizden takip edebilirsiniz.

SÖZ DİZİSİ 50. BÖLÜM FRAGMANI

Söz Dizisinin 50. Yeni bölümünün fragmanı henüz yayına çıkmadı ama fragman yayınlanmasıyla itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

SÖZ DİZİSİ 49. SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için Tim’in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır.Artık sadece Derman’ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe’den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim’in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar. Derman, büyük terör eylemini gerçekleştirmek için artık son dakikalara girdiğinde hem milyonlarca vatandaşımızın hayatı hem de Bahar, Su, Nazlı ve Güler’in hayatı Tim’in başarılı olmasına bağlıdır.

SÖZ DİZİSİ 49 BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ 49. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SÖZ DİZİSİNDE SON HAFTA YAŞANLAR

Torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için Tim’in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır. Artık sadece Derman’ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe’den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim’in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar. Derman, büyük terör eylemini gerçekleştirmek için artık son dakikalara girdiğinde hem milyonlarca vatandaşımızın hayatı hem de Bahar, Su, Nazlı ve Güler’in hayatı Tim’in başarılı olmasına bağlıdır.

SÖZ DİZİNİN KONUSU

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan bir askerin nişanlısı, teröristler tarafından haince öldürülür. Üsteğmen bu olaydan sonra bütün teröristlerden nişanlısının öcünü alma kararı verir. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.

SÖZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Yavuz KARASU (Tolga SARITAŞ)

Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.

GÜLER KORKMAZ (NİL GÜNAL)

Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.

FUNDA KUTLU (ECE OKAY)

İstanbul’da bir hastane zincirinin sahibi dominant bir annedir. Bahar’ın kariyer haritasını bile adım adım planlamıştır. Kızıyla alacağı kararlar yüzünden ters düşecektir.

NAZLI KORKMAZ (İLAYDA ILDIR)

Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır. İstanbul’da konservatuarda keman okumaktadır. Başına gelen bir felaket, onu Karabayır’da kalmaya mecbur eder.

Söz dizisi 49.son bölüm dün akşam izleyicisiyle buluştu. Söz 50.yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linkini araştıran dizi izleyicileri ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde bulabilirler. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayisi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Söz dizisi 50.son bölümünde bu hafta Terör eylemini engellemek için Tim’in birkaç saati var... Torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için Tim’in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır. Artık sadece Derman’ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe’den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim’in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar. Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı, Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi ‘Söz 50.yeni bölüm fragmanı ve 49.son bölüm ayrıntıları star.com.tr'de...