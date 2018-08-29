Söz dizisi yeni sezon fragmanı izle Söz dizisi ne zaman başlıyor? Star TV’nin fenomen dizisi Söz 3.yeni sezon çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Heyecan ve merak dolu Söz dizisi yeni sezona bomba gibi geliyor. Söz dizisi yeni sezon fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. STAR TV'nin büyük ilgi gören dizisi Söz yeni bölümde Yavuz şehit mi olacak? İşte nefes kesen Söz dizisi yeni sezon fragmanı haberimizde yer alıyor. Söz dizisi, yapılan tanıtımlara göre Eylül ayında ekranlara gelecek. Dizinin yayınlanacağı tam tarih yayımlandığı an haberimize eklenecektir. Geçtiğimiz sezon Yavuz ve timinin gösterdiği çetin mücadele, bu sezon yayınlanacak ilk bölüm itibariyle aksyion dolu dakikalara sahne olacak. Peki, Söz yeni bölümü ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler star.com.tr’de yer alıyor.

SÖZ DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Söz dizisi yeni sezonu ile merak uyandırdı. Dizinin yayınlanan ilk bölüm tanıtımında öldüğü söylenen ve ortalıktan kaybolan Yavuz, ülkeye hizmet etmek için yeniden ortaya çıkıyor. Yeni sezon fragmanında, yeni görevi için devlet kanadıyla bir araya gelen Yavuz, göreve dair bilgileri almaktadır. Kendisine yönelik Milli Güvenlik Protokolü, bayrak, tim gibi kelimelere yanıt veren Yavuz, yeni görevi hakkında bilgileri ediniyor. Peki, Söz dizisi yeni bölümü ile ne zaman ekrana gelecek? İşte, o detaylar

Söz dizisi, yapılan tanıtımlara göre Eylül ayında ekranlara gelecek. Dizinin yayınlanacağı tam tarih yayımlandığı an haberimize eklenecektir.

SÖZ YENİ SEZON - SÖZ 51. YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Söz yeni sezon fragmanı ile birlikte hayranları gün saymaya başladı. Yeni sezonda kadroya Deniz Baysal'ın katılımı ile Söz dizisi Eylül ayında Star TV'de başlayacak. Yeni bölüm yayın tarihi net olarak duyurulmadı.

SÖZ DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yavuz, hiç beklemediği bir anda Derman’ın karşısına çıkar

Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür.

Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

TOLGA SARITAŞ (Tim Komutanı Yavuz)

Tolga Sarıtaş (d. 30 Mayıs 1991) Türk dizi oyuncusu. Aslen Sivaslıdır ancak İstanbul'da doğup büyümüştür. Halil Akkant Lisesinden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı.En son Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakterini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde Meriç Tuna karakterini canlandırdı.

MUSTAFA YILDIRAN

Mustafa Yıldıran, küçük yaşlarından itibaren oyunculuğa çok ciddi anlamda meraklı olan ve zaman içerisinde kendisini bu anlamda geliştiren Yıldıran, küçük yaşlarından itibaren oyunculuk eğitimleri almış ve okulunda da aktif bir şekilde görev almıştır.

Başarılı geçen eğitim hayatının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü 2001 yılında kazanmıştır ve 2005 yılında buradan başarılı bir şekilde mezun olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde profesyonel kariyerine adım atmıştır. Bu kariyer beraberinde çok daha farklı seçenekleri getirmiştir. Tiyatro üzerinde özellikle durmuştur.

2016 yılında ekrana gelen diziler içerisinde reyting rekorları kırmayı başaran İçerde dizisi kadrosunda da kendisine yer bulmayı başaran Yıldıran, çok ciddi anlamda ön plana çıkan bir oyunculuk örneği sergilemiş ve kötü karakter olmasına rağmen dizinin en sevilen isimlerinden birisi olarak dikkat çekmiştir. Dizide MESTAN karakterine hayat vermiştir.

BURAK SEVİNÇ

Burak Sevinç kendisini şu şekilde tanımlıyor; Aslında ben müzisyenim. Konservatuvarda müzik okudum. Babam udi. Ben de 16 yıldır kanun çalıyorum. Kız arkadaşım oyuncu olduğu için onun arkadaşları ile tanıştım. Oyunculuğa 'Babam İçin' dizisinde başlamıştır.

GÖRKEM SEVİNDİK

Görkem Sevindik 17 Ekim 1986 yılnda Adanada doğdu. Eğitimini Adana’da tamamlayan Sevindik en büyük hayali oyuncu olmaktı. İstanbul’a gelen Sevindik oyunculuk için çabalamaya başlar. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim almaya başladı. Kendini geliştirmeye başlayan Görkem Sevindik takip eden yıllarda Uğur Uludağ’ın tiyatro ekibine katıldı. Burada da çalışmalarına ve eğitimine devam ederek kendini geliştirmeyi sürdürmüştür. Burada küçük rollerle kendini gösterme şansı bulan Sevindik ilerleyen dönemde kendini kanıtlamak adına Best Model yarışmasına katıldı. Burada çok büyük bir başarı gösteremeyen Sevindik tekrar ideallerinin peşinden koşmaya devam eder ve tiyatro ve sinema oyuncusu olmak için çabalar.

Daha sonra Pana Film Akademi’nin açıldığını duyar ve kendini buraya kayıt eder. Yapımcı Raci Şaşmaz ile tanışır ve Onu Çakırın oğlu Pusat’a ve Çakır’a çok benzediği için bu rolde oynaması için teklif sunar. Sevindik Pusat rolüyle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başlar.

EREN VURDEM

1988 yılında Konya'da doğdu. Sergilediği oyunculuk performansı ile oldukça beğeni toplayan Eren Vurdem daha önce Şefkattepe ve Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Ayrıca Filmlerde de seslendirme çalışmaları olmuştur.

AYTAÇ ŞAŞMAZ

Söz” dizisi ile ekranlarda yer alacak olan Aytaç Şaşmaz, oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşidir. Abisine olan benzerliğinin yanı sıra oyunculuk konusunda da onun gibi başarılı olmak istiyor. 4 Ağustos’ta doğmuştur. İlk sinema deneyimini 2017 yılında yayınlanan “Kötü Çocuk” filmi ile yapmıştır.

ATAKAN ARSLAN

27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana bir çok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır. Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan modellik de yapmaktadır.

MEHMET ALİ KARAKUŞ

Mehmet Ali Karakuş birçok dizide yardımcı oyuncu olarak rol almıştır. Genç oyuncu, Söz dizisinin operasyon ekibi içerisinde yer alacaktır.

DOĞUKAN POLAT

Doğukan Polat, 5 Haziran 1990 tarihinde İstanbul, Üsküdar'da doğmuştur. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü ile Anadolu üniversitesi sosyoloji bölümünü okudu ve mezun oldu.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde ve Akademi 35 Buçuk'da oyunculuk eğitimi aldı. Vodafone reklamında da oynadı.

2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Kadim Dostum" adlı dizide Doğukan Polat, Sadık Kadim karakterini canlandırırken diğer rollerde ise İlker Aksum, Murat Eken, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Damla Aslanalp, Ünal Silver, Tarık Papuççuoğlu, Dilşah Demir, Sinan Bengier, Suna Selen gibi oyuncular oynamıştır.

OKTAY SAMURKAŞ

İdols Of Models yarışmasında derece elde eden Oktay Samurkaş, Söz dizisinin operasyon ekibinde yer alacak.

VOLKAN UYGUN

Volkan Uygun Söz dizisinin timindeki diğer bir personel olarak karşımıza çıkacak.