1 Ocak Star TV yayın akışı Söz yeni bölüm ne zaman Söz 28.yeni bölüm bu akşam neden yok?

Söz yeni bölüm ne zaman Söz 28.yeni bölüm bu akşam neden yok? (1 Ocak 2018)Star TV yayın akışı haberimizde yer alıyor. Merakla beklenen Söz dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Milyonları ekrana kilitleyen Söz son bölüm izleme linki ve Söz yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Söz son bölüm nefes kesmişti. Söz son bölümde F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır. Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Söz 28.yeni bölüm fragmanında Yavuz, bir darbeyi de gelen emirle yiyecek ve birlikten uzaklaştırılacak. Bu sahneleri izleyenler yeni bölümü merakla beklemeye başladılar. İşte sık sık araştırması yapılan Söz yeni bölüm ne zaman Söz 28.yeni bölüm bu akşam neden yok? (1 Ocak 2018)Star TV yayın akışı haberimizin detaylarında!

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi "Söz" çok konuşulacak yeni bölümü bu akşam yayında yok.

SÖZ YENİ 28.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla izlenen dizinin son bölümde Yavuz, istemediği gerçeklerle karşı karşıya kalmıştı. Bir numaralı düşmanı Agah'ın babası olduğunu öğrenen Yavuz Üsteğmen'le birlikte son bölümü izleyenler de şok geçirdiler. Agah ise bundan istifade ederek Yavuz'u bıçakladı ve onu bu ağır gerçekle başbaşa bıraktı. Yeni bölümde Yavuz, bir darbeyi de gelen emirle yiyecek ve birlikten uzaklaştırılacak. Bu sahneleri izleyenler yeni bölümü merakla beklemeye başladılar. Söz her hafta pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi günü ise 1 Ocak 2018 gününe denk geldiği için bir erteleme sözkonusu. Bu akşam Söz dizisi tekrar bölümü ile 22.00'da ekrana gelecek. Söz 28. yeni bölüm ise 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

SÖZ DİZİSİ YENİ 28.BÖLÜM FRAGMANI

STAR TV YAYIN AKIŞI 1 OCAK 2018

06:15 AYŞECİK'LE ÖMERCİK

08:15 AH NEREDE

09:45 EVE DÖNÜŞ

11:45 BENİM BABAM BİR KEDİ

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1288

17:15 ADINI SEN KOY

19:00 STAR ANA HABER

20:00 SEN SAĞ BEN SELAMET

22:00 SÖZ / TKR

2 Ocak 2018 - Salı

02:30BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

04:30KARA SEVDA / TKR

SÖZ DİZİSİ 27. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, gerçekle yüzleşiyor...

F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.

Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.

Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.

SÖZ DİZİSİ KONUSU

Terör faciası Üsteğmen Yavuz’un hayatını değiştiriyor

İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.

Özel Kuvvet Timi oluşturuluyor

Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırınca, örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir.

Rehini kurtarmak için zaman git gide daralırken Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

Yollarını intikamın birleştirdiği kahramanlar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

On iki kahraman asker

Zekası ve cesaretiyle bütün timin saygısını ve güvenini kazanan kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını ise; Mustafa Yıldıran, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Atakan Arslan, Mehmet Ali Karakuş, Doğukan Polat, Oktay Samurkaş, Volkan Uygun canlandırıyor.

SÖZ OYUNCU KADROSU

YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)

Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen

Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.

BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)

Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.

EYLEM MERCIER (MERİÇ ARAL)

Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.

ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)

Görev: Tabur Komutanı

Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.

ZAFER YAMAN (ATAKAN ARSLAN)

Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Tam bir spor delisidir. Kendi halinde, ketum takılmayı sever. Disiplinin esas olduğu bir aileden gelmiştir.

SERHAT KILIÇ DA KADRODA

'Söz' dizisinde Serhat Kılıç, 'Çolak' karakterine hayat verecek. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı 'Söz' dizisinde Kılıç'ın hayat verdiği 'Çolak' karakteri, 'Bir terör örgütünün lideridir. 'Çolak'; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz'la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.'

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992 yılında İstanbul Eyüp’de dünyaya gelen Burak Çelik, lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanmaya başlar. Aynı zamanda da babasına ait otopark’ta çalışıyorken, ünlü menajer Ataberk Oral ile tanışır.

Yakışıklı oyuncu Ataberk Oral’ın desteği ile 2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olur. Burak Çelik’in bu yarışmada elde ettiği başarı yapımcıların dikkatlerini çeker. Modellik yapan başarılı oyuncu Hakan Akkaya’nın bir defilesinde baş manken olarak sahneye çıktı. Sanatçı Hande Yener’in ”Hasta” adlı klibinde rol alır. Ayrıca Hande Yener’in Kraliçe adlı albüm kapağında da boy gösterir.

İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Karagül dizisi ile edinmiştir. Daha sonra Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol oynamıştır. Dizide Algı Eke, Öykü Çelik, Ekin Mert Daymaz ile birlikte rol almış ve "Barış" rolünü oynamıştır.

Genç oyuncu Burak Çelik, Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz'ün kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Selim karakteri ile yer alacaktır.