1 Ocak Star TV yayın akışı Söz yeni bölüm ne zaman Söz 28.yeni bölüm bu akşam neden yok?
Söz yeni bölüm ne zaman Söz 28.yeni bölüm bu akşam neden yok? (1 Ocak 2018)Star TV yayın akışı merak ediliyor. Ekranların sevilen Söz dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Vatandaşların ilgiyle izlediği dizi Söz Star TV’de izleyicisiyle buluşacak mı? Vatandaşlar sık sık ‘’ Söz dizisi yeni bölüm ne zaman?’’ Star TV yayın akışı 1 Ocak 2018 nasıl?’’ sorularına yanıt arıyorlar. Milyonları ekrana kilitleyen dizi Söz son bölüm izleme linki ve Söz fragmanları araştırılıyor. Söz 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Söz yeni 28.bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Pazartesi akşamları reytinglerde ilk sırayı kimseye kaptırmaya Star Tv ekranlarının en güçlü yapımı SÖZ 1 ocak pazartesi günü yayınlanmayacağını duyurdu. Yılbaşı haftası olduğundan Söz ekibi de diğer yapımlar gibi bu hafta tekrar bölümü yayınlama kararı aldılar. Sevilen ve ilgiyle izlenilen dizi Söz’ün merakla beklenen 28. bölümü 8 ocak pazartesi akşamı star tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Söz son bölümünde Ağahın babası olduğunu öğrenen Yavuz komutan neler yapacak. Yavuz bu bilgiyi Komutanları ile paylaştıktan sonra fragmanda gördüğümüz kadarı ile ikinci bir emre kadar operasyonlara katılamayacak. İşte sık sık merak edilen Söz yeni bölüm ne zaman Söz 28.yeni bölüm bu akşam neden yok? (1 Ocak 2018)Star TV yayın akışı haberimizde!
Söz yeni bölüm ne zaman Söz 28.yeni bölüm bu akşam neden yok? (1 Ocak 2018)Star TV yayın akışı haberimizde yer alıyor. Merakla beklenen Söz dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Milyonları ekrana kilitleyen Söz son bölüm izleme linki ve Söz yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Söz son bölüm nefes kesmişti. Söz son bölümde F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır. Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Söz 28.yeni bölüm fragmanında Yavuz, bir darbeyi de gelen emirle yiyecek ve birlikten uzaklaştırılacak. Bu sahneleri izleyenler yeni bölümü merakla beklemeye başladılar. İşte sık sık araştırması yapılan Söz yeni bölüm ne zaman Söz 28.yeni bölüm bu akşam neden yok? (1 Ocak 2018)Star TV yayın akışı haberimizin detaylarında!
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi "Söz" çok konuşulacak yeni bölümü bu akşam yayında yok.
SÖZ YENİ 28.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla izlenen dizinin son bölümde Yavuz, istemediği gerçeklerle karşı karşıya kalmıştı. Bir numaralı düşmanı Agah'ın babası olduğunu öğrenen Yavuz Üsteğmen'le birlikte son bölümü izleyenler de şok geçirdiler. Agah ise bundan istifade ederek Yavuz'u bıçakladı ve onu bu ağır gerçekle başbaşa bıraktı. Yeni bölümde Yavuz, bir darbeyi de gelen emirle yiyecek ve birlikten uzaklaştırılacak. Bu sahneleri izleyenler yeni bölümü merakla beklemeye başladılar. Söz her hafta pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi günü ise 1 Ocak 2018 gününe denk geldiği için bir erteleme sözkonusu. Bu akşam Söz dizisi tekrar bölümü ile 22.00'da ekrana gelecek. Söz 28. yeni bölüm ise 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.
SÖZ DİZİSİ YENİ 28.BÖLÜM FRAGMANI
STAR TV YAYIN AKIŞI 1 OCAK 2018
06:15 AYŞECİK'LE ÖMERCİK
08:15 AH NEREDE
09:45 EVE DÖNÜŞ
11:45 BENİM BABAM BİR KEDİ
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1288
17:15 ADINI SEN KOY
19:00 STAR ANA HABER
20:00 SEN SAĞ BEN SELAMET
22:00 SÖZ / TKR
2 Ocak 2018 - Salı
02:30BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
04:30KARA SEVDA / TKR
SÖZ DİZİSİ 27. BÖLÜM ÖZETİ
SÖZ DİZİSİ 27.SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yavuz, gerçekle yüzleşiyor...
F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.
Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.
Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.
SÖZ DİZİSİ KONUSU
SÖZ OYUNCU KADROSU
YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)
Görev: Tim Komutanı
Rütbe: Kıdemli Üsteğmen
Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.
BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)
Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.
EYLEM MERCIER (MERİÇ ARAL)
Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.
ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)
Görev: Tabur Komutanı
Rütbe: Yarbay
En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.
ZAFER YAMAN (ATAKAN ARSLAN)
Görev: Tim Komutan Yardımcısı
Rütbe: Üsteğmen
Lakap: Geveze
Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Tam bir spor delisidir. Kendi halinde, ketum takılmayı sever. Disiplinin esas olduğu bir aileden gelmiştir.
SERHAT KILIÇ DA KADRODA
'Söz' dizisinde Serhat Kılıç, 'Çolak' karakterine hayat verecek. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı 'Söz' dizisinde Kılıç'ın hayat verdiği 'Çolak' karakteri, 'Bir terör örgütünün lideridir. 'Çolak'; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz'la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.'
BURAK ÇELİK KİMDİR?
21 Temmuz 1992 yılında İstanbul Eyüp’de dünyaya gelen Burak Çelik, lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanmaya başlar. Aynı zamanda da babasına ait otopark’ta çalışıyorken, ünlü menajer Ataberk Oral ile tanışır.
Yakışıklı oyuncu Ataberk Oral’ın desteği ile 2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olur. Burak Çelik’in bu yarışmada elde ettiği başarı yapımcıların dikkatlerini çeker. Modellik yapan başarılı oyuncu Hakan Akkaya’nın bir defilesinde baş manken olarak sahneye çıktı. Sanatçı Hande Yener’in ”Hasta” adlı klibinde rol alır. Ayrıca Hande Yener’in Kraliçe adlı albüm kapağında da boy gösterir.
İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Karagül dizisi ile edinmiştir. Daha sonra Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol oynamıştır. Dizide Algı Eke, Öykü Çelik, Ekin Mert Daymaz ile birlikte rol almış ve "Barış" rolünü oynamıştır.
Genç oyuncu Burak Çelik, Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz'ün kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Selim karakteri ile yer alacaktır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.