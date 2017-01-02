Star TV Paramparça 86. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Paramparça bu akşam ekrana gelmeyecek. Star TV'nin yayın akışına bakanlar dizinin normal yayın saati olan 20.00'de Çanakkale Yolun Sonu yerli filmin olduğunu gördü. Paramparça dizisi ise tekrar bölümüyle saat 22.15'te ekranda olacak. Bu durum karşısında dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını İnternette araştırmaya başladı. Paramparça dizisinin 86. yeni bölümünün yayınlanmamasının sebebi ise diğer birçok dizinin yayınlanmamasıyla aynı. Yeni yılın ilk haftasında diziler ve yapımlar, reklam fiyatlarının belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında yeni anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor. Paramparça dizisinin yeni bölümü 9 Ocak Pazartesi akşamı ekranda olacak.

Paramparça 86. yeni bölüm fragmanı

PARAMPARÇA SON BÖLÜM ÖZETİ

Paramparça son bölümde, Emre bebeği evlatlık alan Feyza, Cansu’nun ziyaretlerinden rahatsızdır. Emre’nin annesi gibi davranan Cansu’nun tavırlarına daha fazla dayanamayan Feyza, Cansu’yu evinden kovar. Fiziksel hastalığının yanı sıra ruhsal olarak da çöken Cansu’yu yeniden hayata döndürmenin tek yolu Emre bebektir.. Gözünün önünde kızının günden güne kötüleştiğini gören ve çaresiz kalan Dilara, Emre’nin ailesinin karşısına çıkar ve bebek için önce 1 sonra 5 milyon lira teklif eder. Dilara, şaşkınlıkla kendisini seyreden Feyza ve eşi ile kıran kırana bebek pazarlığı yapmaktadır.

Ozan’a kendi oğlu olduğunu itiraf etmek için sabırsızlanan Harun, Cihan’ın yemek davetini kabul eder. Tüm ailenin bir arada olacağı bu yemekte her şeyin açık açık konuşulması planlanırken, hiç hesapta olmayan gelişmeler yaşanır. Cihan ile Harun arasındaki ateşkesin sebebini araştıran Ozan’ın karşısına çıkan gerçek ise ister istemez herkesin hayatını değiştirecektir.