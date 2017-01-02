Star TV Paramparça yeni bölüm bu hafta yok

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Paramparça ekrana gelmeyecek. Star TV'nin yayın akışına bakanlar dizinin normal yayın saati olan 20.00'de Çanakkale Yolun Sonu yerli filmin olduğunu gördü. Paramparça dizisi ise tekrar bölümüyle saat 22.15'te ekranda olacak. Bu durum karşısında dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını İnternette araştırmaya başladı. Paramparça dizisinin 86. yeni bölümünün yayınlanmamasının sebebi ise diğer birçok dizinin yayınlanmamasıyla aynı. Yeni yılın ilk haftasında diziler ve yapımlar, reklam fiyatlarının belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında yeni anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor. Paramparça dizisinin yeni bölümü 9 Ocak Pazartesi akşamı ekranda olacak.

Paramparça 86. yeni bölüm fragmanı