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Star TV Paramparça yeni bölüm bu hafta yok

Star TV'nin sevilen dizisi Paramparça yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin takipçileri 86. yeni bölümün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

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Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Paramparça ekrana gelmeyecek. Star TV'nin yayın akışına bakanlar dizinin normal yayın saati olan 20.00'de Çanakkale Yolun Sonu yerli filmin olduğunu gördü. Paramparça dizisi ise tekrar bölümüyle saat 22.15'te ekranda olacak. Bu durum karşısında dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını İnternette araştırmaya başladı. Paramparça dizisinin 86. yeni bölümünün yayınlanmamasının sebebi ise diğer birçok dizinin yayınlanmamasıyla aynı. Yeni yılın ilk haftasında diziler ve yapımlar, reklam fiyatlarının belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında yeni anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor. Paramparça dizisinin yeni bölümü 9 Ocak Pazartesi akşamı ekranda olacak.
 
Paramparça 86. yeni bölüm fragmanı
 
 

PARAMPARÇA SON BÖLÜM STAR TV'DE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

 

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oguz turk02.01.2017 20:46
Artık konu kalmadigi icin 2 haftada bir yayinlanmaya başladı seyirciye yapilmis haksizliktir bu yazıklar olsun size
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