Star TV yayın akışı 4 Ocak Siyah İnci yeni 15.bölüm ne zaman bugün yayınlanacak mı? Dizi severler sık sık bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Siyah İnci yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluş yılbaşından hemen sonraki hafta olan bu hafta da diğer dizilerin yeni bölümünü yayınlamadı. Kanal Siyah İnci'nin yeni bölümünün 11 Ocak Perşembe günü yayınlanacağını duyurdu. Star TV’nin sevilen dizisi Siyah İnci son bölümde Vural ile birbirine giren Kenan, o sırada gelen telefondan Canan’ın öldüğünü öğrenir ve bu acı haberi Vural’a vermek zorunda kalır. Canan Demiroğlu’nun ölümü tüm konaktakileri yasa boğar. Irmak hastalığının pençesinde bir de annesinin ölümü ile baş etmek zorundadır. Kenan bu süreçte Irmak’a destek olmak için elinden geleni yapar. Fenomen dizi Siyah İnci 15.yeni bölüm fragmanı yayında! İşte merak edilen Star TV yayın akışı 4 Ocak Siyah İnci yeni 15.bölüm ne zaman bugün yayınlanacak mı? sorularının yanıtı haberimizde sizlerle…

SİYAH İNCİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Siyah İnci yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluş yılbaşından hemen sonraki hafta olan bu hafta da diğer dizilerin yeni bölümünü yayınlamadı. Kanal Siyah İnci'nin yeni bölümünün 11 Ocak Perşembe günü yayınlanacağını duyurdu.

SİYAH İNCİ 15.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH İNCİ 14.BÖLÜM ÖZETİ

Annesinin ölümünden çok etkilenen Vural, Hazal’ı öyle bir çıkmaza sokar ki artık geri dönülmesi imkansız bir yola girilmiştir.

Canan’ın kanlar içindeki bedenine bakan Ebru siren seslerini duyar. İlk şokunu atlattıktan sonra silahtaki parmak izlerini siler. Kaçmak niyetindedir ancak arkasından bir el ağzını kapatır ve onu kenara çeker. Ebru'nun elindeki silah ise kimsenin göremeyeceği bir yere düşer.

Vural ile birbirine giren Kenan, o sırada gelen telefondan Canan’ın öldüğünü öğrenir ve bu acı haberi Vural’a vermek zorunda kalır.

Canan Demiroğlu’nun ölümü tüm konaktakileri yasa boğar. Irmak hastalığının pençesinde bir de annesinin ölümü ile baş etmek zorundadır. Kenan bu süreçte Irmak’a destek olmak için elinden geleni yapar.

Hazal Vural’ı teselli etmeye, artık onun yanında olacağını söylemeye çalışsa da Vural onu dinlemez. Eski Vural annesinin ölümüyle gitmiştir. Yeni Vural'ın gözünü ise intikam hırsız bürümüştür. Aziz Toprak ile restleşmeye evine gider.

Sinan annesinin ölümünün ardından yıkılmış haldeyken Defne ile de arası gittikçe açılır. Bu sırada Ebru taziye için konağa gelir. Ebru’nun gelişi Kenan ve Hazal’ın hiç hoşuna gitmez.

SİYAH İNCİ 13.BÖLÜM ÖZET

Aziz ve Kenan, Vural’ı büyük bir hamle yaparak köşeye sıkıştırırlar...

Kaçırılan Hazal, gittiği yerde karşısında Aziz ve Kenan'ı görünce şok olur. İkilinin kendisini neden kaçırdıklarına anlam veremez ve tepki gösterir. Aziz ve Kenan'ın onu kaçırmaktaki tek amacı, Jale'nin, Hazal'la olan irtibatını öğrendiğini düşündükleri Vural'dan, Hazal'ı korumaktır.

Hazal ise; bu olayın Vural'ı daha da öfkelendirip çığrından çıkaracağından emindir.

Hazal'ın kaçırıldığından şüphelenen Vural öfkeden deliye dönmüştür. Karısını Aziz Toprak'ın kaçırdığını düşünen Vural'ın öfkesi katlanır. Hazal'ı bulmak için heryeri arayan ve Aziz'in bu hamlesinin hesabını sormak için sabırsızlanan Vural, hiç beklemediği bir kumpasın ortasında bulur kendini... Kenan ve Aziz tahmininden çok daha büyük bir hamle yaparak Vural'ı köşeye sıkıştırırlar.

Elindeki son koz olan, Hazal ve Kenan'ın öpüşme görüntülerini, Hazal'a kaptıran Ebru köşeye sıkışmıştır. Üstelik görüntülerin kayıtlı olduğu flashbelleğin, Vural'ın restoranın önünde bulduğu Hazal'ın çantasında olduğundan bihaberdir.

Demiroğlun ailesi, Hazal'ın ortadan kaybolduğu sürede Kenan'ın da yok olmasından işkillenmektedir. Özellikle Irmak, ikilinin beraber olduğundan adı gibi emindir. Vural'a kurulan kumpasla birlikte işler Demiroğlu ailesi için daha da içinden çıkılmaz bir hal alır. Güvenlik şirketinden gelen haber ile Canan büyük bir şaşkınlık yaşar. Irmak'ın fişinin çekildiği anın görüntüleri, aktarım sırasında yedeklenmiştir. Canan hiç vakit kaybetmeden kızının canına kast eden kişiyi öğrenmek için harekete geçer.

4 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45BUGÜN

08:30BENİ AFFET / TKR

09:45ADINI SEN KOY

11:00DUYMAYAN KALMASIN

13:00OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

16:00BENİ AFFET / 1291

17:15ADINI SEN KOY

19:00STAR ANA HABER

20:00RECEP İVEDİK / 3

22:00SİYAH İNCİ / TKR

SİYAH İNCİ DİZİSİ KONUSU

Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman ) kasabaya gelişi ve Hazal ‘ı elde etmek için her şeyigöze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Merve Polat, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay, Çağla Demir, Yeşim Büber, Melis Sezen, Mehmet Mehmedof da yer alıyor. Yönetmenliğini Erol Özlevi’nin yaptığı dizinin senaristi ise Yekta Torun. Heyecanlı ve sürükleyici hikayesi ile izleyiciyi etkisi altına alacak olan “Siyah İnci” Star’da.

SİYAH İNCİ OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman (Kenan)

Çalışkan, dürüst, mert ve gözü kara. Tanıdıkları için bir saniye bile düşünmeden ölüme gidecek kadar yürekli. Hayatta en sevdiği, tek sevdiği kişi olan Hazal’la evlenip, yuva kurmak isterken her şey tepe taklak olur. Hayalleri acımasızca yıkılan Kenan için tek bir yol vardır. O da ‘İntikam!’. Aşkı için intikam almaya karar verir ama aşkın her zaman galip geldiğini henüz o da bilmiyordur.

Hande Erçel (Hazal)

Fedakar, dürüst, merhametli, güçlü. Mütevazi, mutlu hayatını Kenan’la evlenerek taçlandıracaktır. Yıllarca evlenecekleri günü beklemiş ve sonunda muradına erecekken hayatı alt üst olur. Şimdi tek yapması gereken sevdiği Kenan için fedakarlık yapmaktır. Onun için kendisini cehennem ateşine atmaya razıdır ve yapar da. Bilmediği şey ise ne olursa olsun hep kazananın aşk olacağıdır.

SİYAH İNCİ KÜNYE

Yapımcı: Gold

Genel Yönetmen: Cem Karcı

Yönetmen: Benal Tairi

Senarist: Alphan Dikmen - Başak Angigün