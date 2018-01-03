Star TV yayın akışı Hayat Sırları yeni 10. bölüm ne zaman yayınlanacak Hayat Sırları bitiyor mu? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor. Önceleri Perşembe günleri ekrana gelen Hayat Sırları son bölümü normalden daha geç saatte yayınlanmıştı. Star TV dizinin gününü değiştirdi. Artık Hayat Sırları, Pazar akşamları saat 20.00'de ekrana gelecek. Geçtiğimiz günlerde Star TV'de ekrana gelen dizinin biteceği iddia edildi. Most Production yapımı olan dizi güçlü kadrosuna rağmen beklentileri karşılayamadı. Şimdilik günü değiştirilen dizinin 4 bölüm sonra sona ereceği iddia edilse de, bu yönde resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Peki Hayat Sırları son bölümde izleyici nelerle karşılaştı? Burak, Zeyno’nun kendi kızı olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Mustafa bilinmez bir yolculuğa çıkmıştır. Mustafa’nın gizemli bir koruyucusu vardır. Seher kızını kaçıranlardan hesap sormaya kararlıdır. Burak, Seher’in gerçekleri saklamasını hazmedebilecek mi merak konusu olmuştu. İşte fenomen dizi Hayat Sırları özetleri ve Star TV yayın akışı Hayat Sırları yeni 10. bölüm ne zaman yayınlanacak Hayat Sırları bitiyor mu? Sorularının yanıtları sizlerle…

HAYAT SIRLARI 10.BÖLÜM FRAGMANI

STAR TV YAYIN AKIŞI 3 OCAK

HAYAT SIRLARI YENİ 10.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Seher'in yıllardır sakladığı sırlar ortaya saçılıyor. Kemal'den sonra tüm ailenin öğrenmesi tepkilere neden oluyor. Seher'in kendilerinden bu gerçeği saklaması sonrası Mustafa ve İnci, hatta Şirin tepki gösteriyor. En büyük tepki ise Burak'tan geliyor. Burak öğrendiklerinden sonra kendisi ile olanları paylaşmayan Seher'i bir kalemde siliyor.

Seher ise çocuğunu ondan koparan herkese savaş ilan ediyor. Özellikle de Burak'ın annesi Ayşen'e... Köşeye sıkıştığını fark eden Ayşen, polislerin kapısını çalmasıyla sarsılıyor. Ancak hiç kimsenin kolay teslim olmaya niyeti yoktur...

Yeni bölüm ne zaman?

Önceleri Perşembe günleri ekrana gelen dizinin son bölümü normalden daha geç saatte yayınlanmıştı. Star TV dizinin gününü değiştirdi. Artık Hayat Sırları, Pazar akşamları saat 20.00'de ekrana gelecek.

Hayat Sırları dizisi bitiyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Star TV'de ekrana gelen dizinin biteceği iddia edildi. Most Production yapımı olan dizi güçlü kadrosuna rağmen beklentileri karşılayamadı. Şimdilik günü değiştirilen dizinin 4 bölüm sonra sona ereceği iddia edilse de, bu yönde resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

HAYAT SIRLARI 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Burak, Zeyno’nun kendi kızı olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Mustafa bilinmez bir yolculuğa çıkmıştır. Mustafa’nın gizemli bir koruyucusu vardır. Seher kızını kaçıranlardan hesap sormaya kararlıdır. Burak, Seher’in gerçekleri saklamasını hazmedebilecek midir?

HAYAT SIRLARI GENEL KONUSU

Hayat Sırları, yıllardır sırtlarında taşıdıkları, kimseye anlatamadıkları büyük sırları, ilmek ilmek ördükleri mutlu yuvalarına bomba gibi düşen Kuzgun ailesinin sevgiyle sarmalanmış, sıcacık ama bir o kadar da tehlikelerle dolu hikayesini anlatıyor. Bir tarafta Burak ve Seher’in kalpleri acıtan, tutkulu ve gizemli aşk hikayesine tanık olurken, diğer taraftan Kuzgun ailesinin yaşadığı Hayat Apartmanı’nın ve Kuzgun mutfağının her bir merdivenine, duvardaki her çatlağına sızan sımsıcak sevgi dolu hikayesine ortak olacağız.

Hayat onları öylesine sıkıştıracak ki, bu sevgi dolu aileyi temellerinden sarsacak, usul usul yaklaşan büyük tehlikenin, her birinin canlarını acıtan sırların tek tek açığa çıkması, beklenmedik bir anda hayatlarını darmadağın edecek. Seher çok başarılı bir avukattır. Burak ise oldukça idealist bir yönetmendir. Bir avukat ile bir yönetmenin aşkını anlatacak Hayat Sırları dizisinde Seher ve Burak’ın çalkantılı aşklarının yanı sıra Seher’in ailesinin sürprizli hayatı da dizinin önemli konularından olacak. İstanbul’un gözden uzak semtlerinden birinde açtıkları esnaf lokantasında 20 masalık dünyalarında büyük bir özenle hayat mücadelesi veren Kuzgun ailesi her şeye rağmen ayakta durmaya, hayatta kalmaya çalışacak.

HAYAT SIRLARI OYUNCU KADROSU

MUSTAFA KUZGUN (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)

Ailenin babası, esnaf lokantası sahibi. Büyük sırrı dolayısıyla 30 yıl dükkanından kapı dışarı çıkmamış, kendini evlatlarına ve yemek yapmaya adamış, hafif Adana lehçesi olan tertipli düzenli bir adamdır. Mustafa sıkılınca yemek yapar, neşelenince yemek yapar. İyi baba, güzel koca, tatlı deli, kötümser, kabına sığamaz bir adamdır. Dünyada korktuğu her şey bir bir başına gelirken insanın koşup onu kapıp kaçırıp saklayası gelir.

SEHER KUZGUN (HAZAR ERGÜÇLÜ)

Evin büyük kızı, avukattır. Çok başarılıdır. Önemli bir hukuk bürosunda çalışmaktadır. Bu hukuk bürosu bir kanalın dizi, film işlerine bakmaktadır. Ailede ara bulucudur, kardeşlerini kollar ve şahane ilişkileri vardır. Üniversitede yaşadığı büyük aşkını sebebini bilmediğimiz ani bir şekilde terk etmiş, ancak yıllar sonra bugün o aşkı tekrar karşısına çıkmıştır. Ancak bu kez aşkı, kendisinin bile bilmediği ailesinin büyük sırrına dolanmıştır.

BURAK ÖZER (EKİN KOÇ)

Ünlü bir gazeteci ile emlak zengini bir annenin biricik oğlu. Yönetmendir. Seher Kuzgun’un üniversitede bir anda terk ettiği büyük aşkıdır. Babası Selim Özer, sanat, edebiyat, yeme-içme ve seyahat odaklı bir yaşam sürerken, annesi Ayşen disiplin, iyi eğitim, kariyer ve maddi değerler odaklıdır. Burak ikisinin de iyi taraflarını alarak hayata kusursuz bir şekilde hazırlanır. Daha lisede iken yurt dışındaki en iyi sinema okullarının dosyalarını oğlunun önüne koymuştur ailesi. Burak taşan enerjisi, sevimli çekiciliği ve engin kent kültürü ile İstanbul’un en popüler figürlerindendir. Her zaman, her yerde ve her koşulda iyi karşılanır ve hakkında tek bir kötü yazı bile çıkmaz. Derin insani konuları ve aşkı anlattığı çok izlenen ve bol ödüllü filmi vardır.

İNCİ KUZGUN (DEVRİM YAKUT)

Mustafa’nın en büyük aşkı, hayat arkadaşı, dert ortağı ve aynı zamanda en büyük sırrının bir parçası, bir tanecik incisi, eşidir. Mutlu bir aile kurmuşlar, iki kızı bir oğlu vardır. Üst katlarında oturan kardeşi, kardeşinin eşi ve bir oğluna da ablalık, hatta zaman zaman annelik yapmaktadır. İnci evin her şeyidir. En önemlisi her şeyde dalga geçilecek bir şey bulur ve evdeki bulutları iki cümleyle dağıtır.